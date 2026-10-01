Διπλωματική ασυλία για τον πρόεδρο της Μάντσεστερ Σίτι

Η υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων που αποδίδονται στη Μάντσεστερ Σίτι αποκτά νέα, ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση. Ο πρόεδρος του αγγλικού συλλόγου, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, φέρεται να διαθέτει διπλωματική ασυλία στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα σύνθετο νομικό σκηνικό για τη Σίτι, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές οικονομικές κατηγορίες και προετοιμάζεται για μια κρίσιμη μάχη σε πολλαπλά μέτωπα.

Η διπλωματική ιδιότητα του Καλντούν Αλ Μουμπάρακ

Ο Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Άμπου Ντάμπι, βρίσκεται στην προεδρία της Μάντσεστερ Σίτι από το 2008. Το 2020, εντάχθηκε στον επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων διπλωματών του Ηνωμένου Βασιλείου, αποκτώντας έτσι διπλωματική ασυλία.

Το συγκεκριμένο καθεστώς του παρέχει σημαντική προστασία. Συγκεκριμένα, τον καλύπτει από ποινική δίωξη εντός της χώρας, ενώ παράλληλα του εξασφαλίζει προστασία σε μεγάλο βαθμό και έναντι αστικών αξιώσεων. Η ιδιότητα αυτή προσδίδει στην υπόθεση διαστάσεις που ξεπερνούν τα καθαρά ποδοσφαιρικά όρια.

Οι κατηγορίες της Premier League κατά της Σίτι

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την πρόσφατη απόφαση ανεξάρτητης επιτροπής της Premier League. Η επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, ο σύλλογος φέρεται να απέκρυψε την πραγματική εικόνα των οικονομικών του στοιχείων. Αυτό έγινε από ελεγκτές και ποδοσφαιρικές αρχές, με απώτερο σκοπό την παράκαμψη των περιορισμών δαπανών. Οι παραβάσεις αυτές φέρονται να έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από το 2009 έως το 2018.

Η άρνηση των κατηγοριών από τον σύλλογο

Η Μάντσεστερ Σίτι απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Ο σύλλογος έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να προσβάλει την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Φεράν Σοριάνο, υποστηρίζει ότι η υπόθεση βασίζεται σε έναν ψευδή ισχυρισμό. Ο ισχυρισμός αυτός αφορά τη μυστική διοχέτευση χρημάτων των ιδιοκτητών στον σύλλογο, μέσω χορηγών από το Άμπου Ντάμπι. Κατά τη θέση του συλλόγου, έχουν προσκομιστεί στοιχεία που αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι ευρύτερες νομικές προεκτάσεις της υπόθεσης

Τα ευρήματα της επιτροπής, εφόσον διατηρηθούν, ενδέχεται να ανοίξουν ένα πολύ ευρύτερο νομικό μέτωπο για τη Μάντσεστερ Σίτι. Άλλοι σύλλογοι της Premier League θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο αστικών αξιώσεων, εφόσον θεωρήσουν ότι υπέστησαν ζημία εξαιτίας των ενεργειών της Σίτι.

Παράλληλα, νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι δεν αποκλείεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο ποινικής έρευνας από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές. Σε αυτό ακριβώς το σημείο η διπλωματική ιδιότητα του Καλντούν Αλ Μουμπάρακ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η ασυλία του παρέχει πλήρη προστασία από ποινική δίωξη στη Βρετανία. Επίσης, υπό προϋποθέσεις, τον προστατεύει έναντι αστικών αγωγών που σχετίζονται με την άσκηση των επίσημων καθηκόντων του. Νομικά, ωστόσο, θα μπορούσε να προκύψει διαφωνία ως προς το αν συγκεκριμένες ενέργειες συνδέονται με τη διπλωματική του ιδιότητα ή αποτελούν αμιγώς ιδιωτικές δραστηριότητες. Το καθεστώς ασυλίας του θα μπορούσε να καταστήσει πιο σύνθετη οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία στην οποία θα επιχειρούνταν να εμπλακεί προσωπικά.

Επιπρόσθετα ευρήματα για τη διαχείριση

Πέραν των παραπάνω, η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε επίσης ότι η Μάντσεστερ Σίτι χρησιμοποίησε μία ιδιωτική εταιρεία. Η εν λόγω εταιρεία φέρεται να βρισκόταν υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη της ομάδας, Σεΐχη Μα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta