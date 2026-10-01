Μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία: Εκατοντάδες συλλήψεις και περιστατικά βίας

Εκτεταμένες μαθητικές κινητοποιήσεις σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, οδηγώντας σε εκατοντάδες συλλήψεις και σοβαρά περιστατικά βίας. Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι και επεκτάθηκαν γρήγορα σε εθνικό επίπεδο, αφορούν κυρίως τις συνθήκες στα σχολεία, όπως το μέγεθος των τάξεων, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τα εξαντλητικά ωράρια. Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται παράλληλα με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των γαλλικών συνδικάτων ενάντια στα σχέδια του κυβερνητικού προϋπολογισμού, που προβλέπουν περικοπές 54 εκατομμυρίων ευρώ στις δημόσιες δαπάνες.

Εκατοντάδες συλλήψεις και δεκάδες σχολεία σε αναταραχή

Την Τρίτη, περισσότεροι από 400 άνθρωποι, με την πλειονότητα αυτών να είναι παιδιά, συνελήφθησαν σε όλη τη Γαλλία. Οι συλλήψεις έγιναν καθώς έφηβοι απέκλεισαν τα σχολεία τους, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τις συνθήκες εκπαίδευσης. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, δήλωσε συγκεκριμένα ότι «440 άτομα συνελήφθησαν σε όλη την εθνική επικράτεια», προσθέτοντας ότι τα δύο τρίτα αυτών οδηγήθηκαν στην αστυνομία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, περίπου 400 σχολεία επηρεάστηκαν από τις διαμαρτυρίες την Τρίτη. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό ποσοστό των περίπου 3.700 σχολείων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, υπογραμμίζοντας την έκταση των κινητοποιήσεων.

Κλιμάκωση της βίας και συγκρούσεις με την αστυνομία

Οι διαδηλώσεις, αφού ξεκίνησαν στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα, κλιμακώθηκαν και εξαπλώθηκαν σε πολλές πόλεις. Στη Λιλ, στη βόρεια Γαλλία, μαθητές λυκείου προκάλεσαν επεισόδια, βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και εκτοξεύοντας μπουκάλια, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Οι αστυνομικοί απάντησαν με τη χρήση δακρυγόνων, μετά από πράξεις βανδαλισμού σε στάσεις λεωφορείων και διαφημιστικές πινακίδες από τους διαδηλωτές.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, καταδίκασε τα περιστατικά, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί την εμφάνιση σε ιδρύματα για διαδήλωση, με μάσκα, με το πρόσωπό σου καμουφλαρισμένο, κρατώντας πέτρες και περιμένοντας την παρέμβαση των αρχών επιβολής του νόμου απλώς για να τους κυνηγήσεις». Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων της Τρίτης, σημειώθηκαν επτά περιπτώσεις εκτόξευσης υδροχλωρικού οξέος εναντίον αστυνομικών, ενώ συνολικά 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα.

Σοβαρά περιστατικά σε Μασσαλία, Μπορντό και άλλες πόλεις

Αντιπαραθέσεις μεταξύ μαθητών και αστυνομίας καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, όπως το Μπορντό, η Ρεν και η Νάντη στη δυτική Γαλλία, καθώς και η Μασσαλία στο νότο. Στη Μασσαλία, ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στο λύκειο Victor Hugo, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν στον διευθυντή του σχολείου, περιλούζοντάς τον με βενζίνη. Ο διευθυντής τραυματίστηκε από την επίθεση, σύμφωνα με τις τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Στην ίδια πόλη, αναφέρθηκε επίσης το λύκειο Saint-Exupery, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για συγκεκριμένα περιστατικά εκεί. Τα γεγονότα αυτά αναδεικνύουν την ένταση και την επικινδυνότητα που χαρακτήρισαν τις μαθητικές κινητοποιήσεις σε διάφορα σημεία της χώρας.

Τα αιτήματα των μαθητών και οι κυβερνητικές περικοπές

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για μια σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν την εκπαιδευτική τους καθημερινότητα. Τα κύρια αιτήματα περιλαμβάνουν το μεγάλο μέγεθος των τάξεων, την έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών και τα εξαντλητικά ωράρια μαθημάτων. Στο λύκειο Λαμαρτίν, στα βόρεια του Παρισιού, μαθητές ύψωσαν πλακάτ που διαμαρτύρονταν για το ωρολόγιο πρόγραμμα, με ένα από αυτά να αναφέρει χαρακτηριστικά: «8 π.μ.-6 μ.μ. Περισσότερες ώρες μαθημάτων παρά ύπνος».

Οι διαμαρτυρίες αυτές συνδέονται με το ευρύτερο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων των γαλλικών συνδικάτων, οι οποίες στρέφονται ενάντια στα σχέδια του κυβερνητικού προϋπολογισμού. Τα σχέδια αυτά προβλέπουν περικοπές ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ στις δημόσιες δαπάνες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki