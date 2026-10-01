Η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια παρά τις προειδοποιήσεις για τις τιμές καυσίμων

Η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει αυτές τις επιθέσεις για την επιδείνωση της παγκόσμιας έλλειψης ντίζελ και την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Το Κίεβο έχει ανακοινώσει νέα πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή του σε αυτή τη στρατηγική.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη μέσω ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Κίεβο έπληξε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στη νότια περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό το πλήγμα αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων της Ουκρανίας εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

Επιπλέον, ο κύριος Ζελένσκι ανέφερε ότι χτυπήθηκε ένα ρωσικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Στόχος των ουκρανικών δυνάμεων ήταν επίσης ένας χώρος εκτόξευσης και αποθήκευσης επιθετικών drones στην περιοχή Οριόλ, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία εμβέλεια των ουκρανικών επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και οι ανησυχίες για τις τιμές

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτρέψει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ιδιωτική τηλεφωνική επικοινωνία, να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει δημόσια ότι οι ουκρανικές επιθέσεις ευθύνονται για τη συμπίεση των παγκόσμιων προμηθειών καυσίμων.

Την Τετάρτη, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι «το ντίζελ πλήττεται πραγματικά πολύ περισσότερο, όχι από τη Μέση Ανατολή, αλλά από ό,τι συμβαίνει στη Ρωσία, επειδή αυτά τα διυλιστήρια ντίζελ κλείνουν με αρκετά ανησυχητικό ρυθμό». Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες, εντείνοντας τις πιέσεις στο κόστος ζωής που έχουν συμβάλει στη μείωση της δημοτικότητας του Τραμπ ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα.

Οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν αναδειχθεί σε έναν επιπλέον πονοκέφαλο για τον Τραμπ. Οι επιθέσεις αυτές συμβάλλουν στην περιορισμένη προμήθεια ντίζελ σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την πηγή.

Η αντίδραση της Ρωσίας και η παγκόσμια αγορά

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία, η οποία παραδοσιακά είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο, παρέτεινε την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή ασκεί περαιτέρω πίεση στην παγκόσμια κρίση εφοδιασμού, δεδομένου του ρόλου της Ρωσίας στην αγορά.

Ωστόσο, ενεργειακοί αναλυτές έχουν επισημάνει ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η ευρύτερη αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου αποτελούν τους κύριους παράγοντες αύξησης των τιμών. Οι ουκρανικές επιθέσεις προστίθενται σε ένα ήδη ασταθές περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις στη ρωσική δυναμικότητα διύλισης

Σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, η εκστρατεία της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες έχει εξαντλήσει περισσότερο από το 45% της δυναμικότητας διύλισης της Ρωσίας. Αυτό έχει άμεσες συνέπειες στην εσωτερική αγορά καυσίμων της Ρωσίας.

Ως αποτέλεσμα των πληγμάτων, έχει προκληθεί δελτίο καυσίμων σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας. Παράλληλα, έχουν παρατηρηθεί μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που δέχεται η προμήθεια καυσίμων στη χώρα.

Η ουκρανική οπτική

Ο Μίκολα Μπιελιέσκοφ, στρατιωτικός αναλυτής στο Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Ουκρανίας, το οποίο διοικείται από την κυβέρνηση, δήλωσε ότι είναι απίθανο το Κίεβο να σταματήσει να στοχοποιεί τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές. Η δήλωσή του υποδηλώνει ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν όσο η Μόσχα συνεχίζει τις καθημερινές της επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο αναλυτής τόνισε ότι δεν υπάρχει «καμία λογική βάση» για να σταματήσει η Ουκρανία τις επιθέσεις, εφόσον η Ρωσία συνεχίζει τις δικές της στρατιωτικές ενέργειες. Αυτή η στάση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Κιέβου να χρησιμοποιήσει τις επιθέσεις σε διυλιστήρια ως μέρος της αμυντικής του στρατηγικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki