Η υπόθεση του πανεπιστημίου Cornell και το «παραθυράκι» του νόμου για τη σεξουαλική κακοποίηση

Μια υπόθεση ομαδικού βιασμού που συνέβη σε οίκημα αδελφότητας του Πανεπιστημίου Cornell έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση σχετικά με τα «παραθυράκια» της νομοθεσίας για τη σεξουαλική κακοποίηση σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το περιστατικό, το οποίο αφορά μια γυναίκα που κατονομάζεται ως «Jane Doe», φέρεται να έλαβε χώρα αφού η ίδια κατανάλωσε αλκοόλ και ναρκωτικά. Η υπόθεση έχει φέρει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ο υφιστάμενος νόμος μπορεί να αλλάξει, ώστε να καλύψει τέτοιες περιπτώσεις.

Η υπόθεση ομαδικού βιασμού στο Cornell

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η καταγγελία της «Jane Doe», η οποία δηλώνει ότι κατανάλωσε αλκοόλ και δέχτηκε να πάρει ναρκωτικά τη βραδιά που, όπως καταγγέλλει, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση επί ώρες. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε οίκημα της αδελφότητας Chi Phi του Πανεπιστημίου Cornell. Σύμφωνα με την καταγγελία, άνδρες νάρκωσαν τη νεαρή γυναίκα και στη συνέχεια την βίασαν διαδοχικά.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι σε ομαδική συνομιλία μελών της αδελφότητας στα κοινωνικά δίκτυα, κάποιος της απέδωσε άσεμνους χαρακτηρισμούς. Στην ίδια ομαδική συνομιλία, φέρεται να τραβήχτηκε φωτογραφία της και να προσκλήθηκαν και άλλα άτομα για να τη βιάσουν. Από τους εμπλεκόμενους, μόνο δύο μέλη της αδελφότητας αποβλήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι υποχρεώθηκαν να γράψουν μια έκθεση.

Η επαναλειτουργία της έρευνας και οι χαρακτηρισμοί

Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο, με τον εισαγγελέα της κομητείας Τόμπκινς να επαναλειτουργεί την έρευνα για τις καταγγελίες ομαδικού βιασμού. Αυτό συνέβη ανταποκρινόμενος σε αγωγή που κατατέθηκε από τη γυναίκα, η οποία δηλώνει ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση το 2024 από επτά φοιτητές, αφού της χορηγήθηκαν αλκοόλ και ναρκωτικά.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς χρησιμοποίησε αυτή την εβδομάδα έντονες εκφράσεις για να περιγράψει την περιγραφή της Doe σχετικά με τον τρόπο που οι άνδρες τής επιτέθηκαν. Μεταξύ των χαρακτηρισμών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «αηδιαστική», «αποτρόπαια», «προσβλητική» και «ηθικά καταδικαστέα».

Το «παραθυράκι» της νομοθεσίας της Νέας Υόρκης

Το βασικό ζήτημα που αναδεικνύεται από την υπόθεση είναι ένα «παραθυράκι» στη νομοθεσία της Νέας Υόρκης σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία, ένα άτομο κρίνεται ένοχο για βιασμό εάν προβαίνει σε σεξουαλική επαφή με άλλο άτομο το οποίο είναι «ανίκανο να δώσει τη συγκατάθεσή του λόγω πνευματικής αναπηρίας ή πνευματικής ανικανότητας».

Ωστόσο, η έννοια της «πνευματικής ανικανότητας» ορίζεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ένα άτομο θεωρείται ότι τελεί υπό αυτή την κατάσταση μόνο εάν ήταν προσωρινά ανίκανο να κατανοήσει ή να ελέγξει τις πράξεις του λόγω της επίδρασης ναρκωτικής ή μεθυστικής ουσίας που του χορηγήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του – ή λόγω κάποιας άλλης πράξης που τελέστηκε σε βάρος του χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αυτή η διατύπωση δημιουργεί ένα κενό, καθώς η εκούσια κατανάλωση ουσιών μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή του νόμου.

Εκκλήσεις για αλλαγή του νόμου

Η υπόθεση βιασμού στο Πανεπιστήμιο Cornell έχει αναδείξει, σύμφωνα με δηλώσεις, μια συστημική αποτυχία στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Ο Stefan Turkheimer, αντιπρόεδρος αρμόδιος για τη δημόσια πολιτική στη RAINN, μια οργάνωση που μάχεται κατά της σεξουαλικής βίας, τόνισε την ανάγκη για αλλαγές.

Στη Νέα Υόρκη, όπως και σε άλλες πολιτείες, κάθε νομοθετική περίοδος προσφέρει την ευκαιρία για τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση. Υπάρχει ήδη νομοσχέδιο για την κατάργηση της εξαίρεσης που αφορά το συγκεκριμένο «παραθυράκι» του νόμου, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.

Με πληροφορίες από: Reader