Συλλήψεις αντιπολιτευόμενων δημάρχων στην Τουρκία: Τρεις δήμαρχοι και 58 ύποπτοι στη Μερσίνη

Η τουρκική αστυνομία προχώρησε σήμερα Πέμπτη (1/10) στη σύλληψη του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της νότιας επαρχίας Μερσίν, Βαχάπ Σετζέρ, καθώς και άλλων δύο δημάρχων περιοχών και 58 συνολικά υπόπτων. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για διαφθορά, με τις κατηγορίες να αφορούν φερόμενη απάτη σε δημόσιους διαγωνισμούς. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως το τελευταίο βήμα σε μια σειρά νομικών καταστολών που πλήττουν δήμους οι οποίοι διοικούνται από κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, εντείνοντας την πολιτική ένταση στη χώρα.

Οι συλλήψεις στη νότια επαρχία Μερσίν

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το κρατικό πρακτορείο Anadolu, η αστυνομία συνέλαβε τον δήμαρχο της Μερσίν, Βαχάπ Σετζέρ, ο οποίος είναι μέλος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Το CHP αποτελεί το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, και η σύλληψη του κ. Σετζέρ σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη. Μαζί του συνελήφθησαν και οι δήμαρχοι των περιοχών Γενισεχίρ και Μεζιτλί, οι οποίες ανήκουν διοικητικά στην ίδια επαρχία της Μερσίνης.

Οι συλλήψεις των τριών δημάρχων, καθώς και των 58 επιπλέον υπόπτων, έλαβαν χώρα στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας για διαφθορά. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν φερόμενη απάτη σε δημόσιους διαγωνισμούς, όπως μετέδωσε το Anadolu, επικαλούμενο ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Μερσίνης. Η επιχείρηση αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών των αρχών να αντιμετωπίσουν φαινόμενα διαφθοράς σε τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Ευρύτερη καταστολή κατά της αντιπολίτευσης

Η έρευνα και οι συλλήψεις στη Μερσίνη δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο νομικών ενεργειών. Αυτή η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως το τελευταίο βήμα σε μια άνευ προηγουμένου νομική καταστολή που παρατηρείται εναντίον δήμων οι οποίοι διοικούνται από κόμματα της αντιπολίτευσης σε ολόκληρη την Τουρκία. Η συγκεκριμένη πολιτική πρακτική έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες στους κύκλους της αντιπολίτευσης.

Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών για διαφθορά, δεκάδες δήμαρχοι έχουν ήδη βρεθεί στη φυλακή εν αναμονή της δίκης τους. Αυτό το μοτίβο συλλήψεων και διώξεων έχει εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για πολιτικά κίνητρα πίσω από τις δικαστικές ενέργειες, αμφισβητώντας τον πραγματικό σκοπό τους.

Η περίπτωση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης

Μεταξύ των δημάρχων που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο κ. Ιμάμογλου θεωρείται από πολλούς πολιτικούς αναλυτές και το ευρύ κοινό ως ο κύριος αντίπαλος του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η δική του περίπτωση έχει λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα και έχει αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο τριβής στην τουρκική πολιτική σκηνή, προσελκύοντας διεθνές ενδιαφέρον.

Ομοίως με τις σημερινές συλλήψεις στη Μερσίνη, ο Εκρέμ Ιμάμογλου και πολλοί άλλοι δήμαρχοι βρίσκονται στη φυλακή, αναμένοντας την εκδίκαση των υποθέσεών τους. Όλες αυτές οι υποθέσεις διερευνώνται στο πλαίσιο ερευνών για διαφθορά, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και αμφισβήτησης γύρω από την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαιοσύνης στη χώρα, σύμφωνα με την αντιπολίτευση.

Αντιδράσεις και θέσεις κυβέρνησης – αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση στην Τουρκία έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες για διαφθορά που της αποδίδονται, ιδιαίτερα από το 2024 και μετά. Οι εκπρόσωποι των αντιπολιτευόμενων κομμάτων υποστηρίζουν με έμφαση ότι οι έρευνες αυτές έχουν πολιτικά κίνητρα και αποσκοπούν στην αποδυνάμωση των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης, καθώς και στην υπονόμευση της τοπικής αυτοδιοίκησης που ελέγχεται από την αντιπολίτευση.

Από την πλευρά της, η τουρκική κυβέρνηση αντιτάσσει ότι η δικαστική εξουσία στη χώρα είναι ανεξάρτητη και λειτουργεί χωρίς παρεμβάσεις ή πολιτικές πιέσεις. Επιμένει ότι οι διώξεις βασίζονται αποκλειστικά σε νομικά στοιχεία και αποδείξεις, και όχι σε πολιτικές σκοπιμότητες, υπερασπιζόμενη έτσι τις ενέργειες των δικαστικών αρχών έναντι των κατηγοριών της αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από: Reader