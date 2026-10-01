Μυστικές συνομιλίες Συρίας και Χεζμπολάχ στην Τουρκία για αποκλιμάκωση

Εκπρόσωποι της νέας συριακής κυβέρνησης και της Χεζμπολάχ συναντήθηκαν κρυφά στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας. Η συνάντηση αυτή αποτελεί την πρώτη γνωστή απευθείας επαφή μεταξύ των δύο πλευρών μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο μυστικός δίαυλος στην Τουρκία

Στις συνομιλίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της Χεζμπολάχ, Σύροι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών καθώς και στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

Ο κύριος στόχος των συζητήσεων ήταν η αποκλιμάκωση της κατάστασης και η διαχείριση κοινών ζητημάτων ασφάλειας που έχουν ανακύψει μεταξύ των δύο πλευρών. Έξι πηγές που μίλησαν στο Reuters επιβεβαίωσαν την πραγματοποίηση αυτής της μυστικής συνάντησης.

Η επιβαρυμένη σχέση μετά την πτώση Άσαντ

Η σχέση μεταξύ Δαμασκού και Χεζμπολάχ έχει επιβαρυνθεί σημαντικά μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024. Για πολλά χρόνια, η λιβανέζικη οργάνωση είχε στείλει μαχητές στη Συρία, προκειμένου να στηρίξει την κυβέρνηση Άσαντ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Μετά την αλλαγή εξουσίας στη Συρία, η νέα συριακή κυβέρνηση έχει κατηγορήσει τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί συριακό έδαφος για τη μεταφορά όπλων και για διασυνοριακό λαθρεμπόριο. Αυτές οι κατηγορίες συνέβαλαν στην αύξηση των εντάσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα σημεία τριβής στο τραπέζι των συζητήσεων

Σύμφωνα με τις πηγές, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια να περιοριστούν αυτά τα σημεία τριβής. Η συριακή πλευρά ζήτησε από τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις διασυνοριακές επιχειρήσεις λαθρεμπορίου όπλων.

Επιπλέον, η Δαμασκός ζήτησε από τη Χεζμπολάχ να συμβάλει στην εξάρθρωση υπολειπόμενων πυρήνων της οργάνωσης εντός της Συρίας, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές της χώρας.

Από την πλευρά της, η Δαμασκός διαβεβαίωσε τη Χεζμπολάχ ότι δεν σκοπεύει να επέμβει στρατιωτικά στον Λίβανο με σκοπό τον αφοπλισμό της. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει πρόθεση άμεσης εχθροπραξίας μεταξύ τους, ενώ η Χεζμπολάχ δεσμεύτηκε να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας.

Πρόοδος χωρίς οριστική συμφωνία

Παρά τις συζητήσεις, δεν υπήρξε οριστική συμφωνία μεταξύ Συρίας και Χεζμπολάχ. Ωστόσο, μια λιβανέζικη πηγή που έχει άμεση γνώση των συνομιλιών δήλωσε ότι καταγράφηκε «μεγάλη πρόοδος» σε ζητήματα ασφάλειας.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι η Χεζμπολάχ επιδιώκει να προστατεύσει το πλευρό της από το ενδεχόμενο συριακής στρατιωτικής ενέργειας εντός του Λιβάνου, αναδεικνύοντας την ευαισθησία του ζητήματος.

Πρόσφατο περιστατικό και επίσημες αντιδράσεις

Το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, όπως φάνηκε και από ένα πρόσφατο περιστατικό. Την Τρίτη, η Συρία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν πυρήνα που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδεόταν με τη Χεζμπολάχ και προετοίμαζε επίθεση με πυραύλους στη νότια Συρία.

Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε την εμπλοκή της σε αυτό το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δεν διατηρεί παρουσία στη Συρία και δεν πραγματοποιεί εκεί στρατιωτικές ή επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ούτε η συριακή κυβέρνηση ούτε οι τουρκικές και αμερικανικές αρχές σχολίασαν άμεσα τις πληροφορίες για τη συνάντηση, ενώ η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να σχολιάσει τις συνομιλίες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Reader