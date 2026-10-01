Το τρενάκι του τρόμου X2 στην Καλιφόρνια κλείνει οριστικά μετά από καταγγελίες για τραυματισμούς

Το τρενάκι του τρόμου X2, ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του λούνα παρκ Six Flags Magic Mountain στη Νότια Καλιφόρνια, κλείνει οριστικά. Η απόφαση αυτή έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την έρευνα του CNN, η οποία ανέδειξε μια σειρά σοβαρών τραυματισμών και θανάτων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του. Οι καταγγελίες για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα περιστατικά οδήγησαν την εταιρεία στην οριστική απόσυρση του δημοφιλούς παιχνιδιού.

Η απόφαση της Six Flags για το κλείσιμο

Ο πρόεδρος του Six Flags Magic Mountain, Μπράιαν Όερντινγκ, ανακοίνωσε την οριστική παύση λειτουργίας του X2 μέσω ανάρτησής του. Ο Όερντινγκ ανέφερε ότι το τρενάκι περνούσε σταθερά όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ασφαλείας. Ωστόσο, η εταιρεία έκρινε ότι η απόσυρσή του αποτελεί τη σωστή απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη την εμπιστοσύνη των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος δήλωσε: «Η ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της δραστηριότητάς μας και όταν βλέπουμε να επηρεάζεται η εμπιστοσύνη των επισκεπτών, το αντιμετωπίζουμε σοβαρά». Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία και τις καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας.

Έρευνα του CNN και οι καταγγελίες

Καταγγελίες για τραυματισμούς που συνδέονταν με το X2 υπήρχαν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, όμως η έκτασή τους έγινε εμφανής μετά την έρευνα του CNN. Η εν λόγω έρευνα κατέγραψε περισσότερες από δώδεκα περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών και νοσηλειών, καθώς και τουλάχιστον δύο θανάτους που φέρονται να σχετίζονται με το τρενάκι του τρόμου.

Τον Ιούλιο, δύο γυναίκες κατέληξαν στο ίδιο νοσοκομείο της Σάντα Κλαρίτα με εγκεφαλικές κακώσεις, μόλις έξι ημέρες η μία μετά την άλλη. Το X2 είχε κλείσει προσωρινά μία ημέρα μετά τον δεύτερο τραυματισμό, δείχνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί.

Πάνω από 100 καταγγελίες και αγωγές

Την περασμένη εβδομάδα, δικηγόροι ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των ατόμων που έχουν καταγγείλει εγκεφαλικές κακώσεις διαφορετικής σοβαρότητας, τις οποίες συνδέουν με την εμπειρία τους στο X2, έχει ξεπεράσει τα 100. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τα δύο τελευταία χρόνια λειτουργίας του τρένου.

Παράλληλα, κατατέθηκαν τρεις αγωγές την περασμένη εβδομάδα από τρεις διαφορετικούς επιβάτες, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς μέσα στο 2026. Στις αγωγές τους, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η Six Flags γνώριζε εδώ και χρόνια τους κινδύνους που φέρεται να συνδέονται με το X2 και, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να είχε επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Περιστατικά της Ναόμι Γκριρ-Γουίλκινσον και της Πάμελα Γκιγιέν

Μεταξύ των εναγόντων βρίσκεται η 26χρονη Ναόμι Γκριρ-Γουίλκινσον, η οποία παραμένει σε κώμα μετά την επιβίβασή της στο X2. Η Γκριρ-Γουίλκινσον είχε επιβιβαστεί στο τρενάκι έξι ημέρες μετά την Πάμελα Γκιγιέν, ένα άλλο περιστατικό που είχε προκαλέσει ανησυχία. Η Πάμελα Γκιγιέν είχε χάσει τις αισθήσεις της μετά τη διαδρομή και χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.

Οι γονείς της Ναόμι Γκριρ-Γουίλκινσον δήλωσαν στο CNN ότι «αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία γνώριζε τους κινδύνους αλλά συνέχισε να λειτουργεί το τρενάκι. Οι δηλώσεις τους ενισχύουν τις κατηγορίες περί αμέλειας εκ μέρους της εταιρείας.

Τα χαρακτηριστικά του X2

Το X2 αποτελούσε για σχεδόν δύο δεκαετίες μία από τις βασικές attractions του Six Flags Magic Mountain, προσελκύοντας λάτρεις των roller coasters από όλο τον κόσμο. Το τρενάκι διέθετε καθίσματα που περιστρέφονταν κατά 360 μοίρες γύρω από την τροχιά του, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους επιβάτες.

Τα βαγόνια του X2 μπορούσαν να αναπτύξουν ταχύτητα σχεδόν 130 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ η συνολική διαδρομή διαρκούσε περίπου δύο λεπτά. Η εμπειρία περιλάμβανε επίσης δύο απότομες «raven turns», προσθέτοντας στην ένταση και την αδρεναλίνη που αναζητούσαν οι επισκέπτες.

Με πληροφορίες από: Reader