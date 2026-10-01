Η Κρίστα Πάικ παρέμεινε ζωντανή μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις στο Τενεσί

Η Κρίστα Πάικ, η οποία επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη στην πολιτεία του Τενεσί, παρέμεινε ζωντανή το ίδιο βράδυ, ακόμη και μετά τη χορήγηση δύο ενέσεων με θανατηφόρα φάρμακα, σύμφωνα με τους δικηγόρους της. Η Πάικ είναι η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών στο Τενεσί, έχοντας καταδικαστεί για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς της το 1995.

Η φαινομενικά αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της, η οποία θα την καθιστούσε την πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην Πολιτεία εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια, σημειώθηκε έπειτα από μια πολύωρη καθυστέρηση νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Το έγκλημα και η καταδίκη

Το 1996, σώμα ενόρκων έκρινε την Κρίστα Πάικ ένοχη για τον βασανισμό και τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της, Κολίν Σλέμερ. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μαζί με τον σύντροφό της και μία φίλη της. Οι δράστες τραυμάτισαν επανειλημμένα τη Σλέμερ με κοπίδι, χάραξαν ένα πεντάλφα στο στήθος της και αφαίρεσαν ένα κομμάτι από το κρανίο της.

Μόνο η Πάικ, η οποία ήταν 18 ετών την εποχή της δολοφονίας, καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο σύντροφός της, Τάνταριλ Σιπ, ήταν 17 ετών όταν διαπράχθηκε το έγκλημα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, καθώς ήταν πολύ νέος για να του επιβληθεί η θανατική ποινή στο Τενεσί.

Αμφιβολίες για την καταδίκη και η υπεράσπιση

Η Κρίστα Πάικ, σήμερα 50 ετών, δεν αρνείται την ενοχή της. Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο η Πάικ θα καταδικαζόταν με τον ίδιο τρόπο εάν δικαζόταν σήμερα. Οι δικηγόροι της είχαν υποστηρίξει ότι η αρχική νομική υπεράσπισή της δεν παρουσίασε επαρκώς το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί ως παιδί, καθώς και την παραμέληση που είχε βιώσει.

Αργότερα, η Πάικ διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, συνέβαλαν στην ψυχική της κατάσταση την περίοδο κατά την οποία διέπραξε τη δολοφονία. Παράλληλα, η ηλικία της βρισκόταν μόλις πάνω από το νόμιμο όριο ώστε να μπορεί να εξεταστεί η επιβολή της θανατικής ποινής.

Η Ρόμπιν Μάχερ, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή, δήλωσε ότι «η Κρίστα Πάικ πιθανότατα δεν θα καταδικαζόταν σε θάνατο εάν δικαζόταν σήμερα» και πρόσθεσε ότι «πολλά έχουν αλλάξει».

Οι αντιδράσεις και η στάση της οικογένειας του θύματος

Η ίδια η Κρίστα Πάικ είχε δηλώσει στους «New York Times» νωρίτερα τον Σεπτέμβριο: «Ζω αυτή την εκτέλεση κάθε μέρα μέσα στην καρδιά μου. Ό,τι κι αν συμβεί στις 30 Σεπτεμβρίου, αυτό δεν θα είναι πια η κόλασή μου».

Η οικογένεια της Κολίν Σλέμερ, πάντως, εξακολουθεί να υποστηρίζει σθεναρά την ποινή που επιβλήθηκε στην Πάικ. Η Μέι Μαρτίνεζ, μητέρα της Σλέμερ, επιμένει ότι η 50χρονη δεν θα μπορούσε να εξιλεωθεί για τη δολοφονία. «Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ, μα ποτέ, να με πείσει ότι έχει αλλάξει», είχε δηλώσει στους «Times».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δικηγόροι της Πάικ επιχείρησαν να εμποδίσουν την εκτέλεσή της, υποστηρίζοντας...

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr