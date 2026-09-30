Η «πρώτη μετάδοση» και η έλευση της τηλεόρασης σε μια ταραγμένη Ελλάδα

Το κόμικ «Η πρώτη μετάδοση», των Εκδόσεων Μικρός Ήρως, αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στην έλευση της τηλεόρασης στην Ελλάδα κατά τις ταραγμένες δεκαετίες του '50 και του '60. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης μεταφέρεται στην περίοδο της μεταπολεμικής Ελλάδας, όπου το νέο αυτό μέσο άρχισε να διαμορφώνει την καθημερινότητα και το πολιτικό τοπίο. Η ιστορία αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις πιέσεις που αντιμετώπισαν οι πρωτοπόροι της τηλεόρασης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το «μαγικό κουτί» ενσωματώθηκε σε ένα ήδη φορτισμένο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον.

Η «πρώτη μετάδοση» και οι δημιουργοί της

Το κόμικ «Η πρώτη μετάδοση», το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μικρός Ήρως, αποτελεί έργο του Σπύρου Δερβενιώτη, ο οποίος ανέλαβε τόσο το σενάριο όσο και το σχέδιο, ενώ τα χρώματα επιμελήθηκε η Αγγελική Σαλαμαλίκη. Η ιστορία του κόμικ εστιάζει στην εποχή που η τηλεόραση έκανε τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα, μια περίοδο γεμάτη αναταράξεις και σημαντικές αλλαγές.

Μέσα από την αφήγηση, παρουσιάζεται η προσπάθεια των πρώτων ανθρώπων της τηλεόρασης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «άξιοι εκπρόσωποι» και «αληθινοί δημοσιογράφοι», με αρχές και μεράκι. Αυτοί οι πρωτοπόροι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν «ισχυρές πολιτικές και επιχειρηματικές πιέσεις» από την πρώτη στιγμή, σε ένα περιβάλλον όπου το νέο μέσο αναγνωριζόταν ήδη ως πανίσχυρο.

Η τηλεόραση ως μέσο: Από το «χαζοκούτι» στην επιρροή

Η τηλεόραση, που περιγράφεται ως «το χαζοκούτι», «το μαγικό κουτί» και «το γυαλί που εκπέμπει γαλάζιο φως και ατελείωτη ντόπα», αναδείχθηκε γρήγορα σε κυρίαρχο μέσο. Η λειτουργία της επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς, όπως η ενημέρωση, η ψυχαγωγία, η διασκέδαση, η μάθηση, αλλά και ο εκνευρισμός, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η πηγή υπογραμμίζει ότι η τηλεόραση χρησιμοποιήθηκε ως σταθερός τρόπος επηρεασμού της κοινής γνώμης και μέθοδος υφαρπαγής της ψήφου του πολίτη, στο πλαίσιο της χειραγώγησης και της δημαγωγίας. Επιπλέον, η επιχειρηματική ελίτ φέρεται να επιθυμούσε τη δημιουργία «απερίσκεπτων και φρόνιμων καταναλωτών» που θα επιβεβαίωναν τα ψέματά της, συνδέοντας έτσι το μέσο με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

Η Ελλάδα της μεταπολεμικής περιόδου και το πολιτικό σκηνικό

Το κόμικ μεταφέρει τον αναγνώστη στα «ταραγμένα, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, χρόνια της μεταπολεμικής Ελλάδας», εστιάζοντας κυρίως στις δεκαετίες του '50 και του '60. Εκείνη την περίοδο, το μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς ασκούσε την εξουσία με αυταρχισμό, εφαρμόζοντας «πρώιμες νεοφιλελεύθερες κυνικές πολιτικές».

Οι πολιτικοί αντίπαλοι, όπως το ΚΚΕ, ήταν είτε αποδυναμωμένοι είτε εξοβελισμένοι. Ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει με την άνοδο του Γεωργίου Παπανδρέου και της Ένωσης Κέντρου, γεγονός που οδήγησε τη συντηρητική παράταξη να χάσει την κυριαρχία της μετά από πολλά χρόνια. Αυτή η αλλαγή προκάλεσε την αντίδραση του συστήματος εξουσίας, τόσο του φανερού όσο και του κρυφού.

Πιέσεις και αντιδράσεις στην έλευση του νέου μέσου

Η αντίδραση στην πολιτική αλλαγή εκδηλώθηκε με «βία, νοθεία, ραδιουργίες, αποστασίες, επιχειρηματικές πιέσεις, κομματικούς φανατισμούς και κατευθυνόμενα πρωτοσέλιδα». Μέσα σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον, η εφεύρεση της τηλεόρασης δεν πέρασε απαρατήρητη.

Οι «διορατικοί» και «έξυπνοι» άνθρωποι διέβλεπαν τις προοπτικές του μέσου για την εξυπηρέτηση του λαού. Αντίθετα, οι «πονηροί, οι ιδιοτελείς και οι εξαρτημένοι» το έβλεπαν ως ένα «πανίσχυρο μέσο πίεσης και εξασφάλισης-διεύρυνσης των προνομίων τους». Αυτή η διχογνωμία καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της τηλεόρασης στην Ελλάδα.

Ο αντίκτυπος στις τέχνες και η απειλή για τη δημοκρατία

Η απειλή για τη Δημοκρατία παρέμενε «ισχυρή και καλά καλυμμένη» σε αυτό το περιβάλλον, όπου τα όπλα ήταν «παρά πόδα ή κρυμμένα». Η έλευση της τηλεόρασης δεν επηρέασε μόνο την πολιτική και την κοινωνία, αλλά είχε αντίκτυπο και σε άλλες μορφές τέχνης.

Συγκεκριμένα, ο κινηματογράφος, και ειδικότερα ο κινηματογράφος του Φίνου, αντιλήφθηκε την τηλεόραση ως έναν εχθρό που θα απειλούσε την κυριαρχία του. Αυτή η αντίληψη υπογραμμίζει την επαναστατική φύση του νέου μέσου και την αναταραχή που προκάλεσε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta