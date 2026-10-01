Ο Έλον Μασκ σε ηγετικό ρόλο σε πρόγραμμα του Πενταγώνου για το μέλλον του πολέμου

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε ένα νέο πρόγραμμα του Πενταγώνου, το οποίο έχει ως αντικείμενο το μέλλον των πολεμικών επιχειρήσεων. Την ανακοίνωση έκανε χθες, Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε στρατιωτικό προσωπικό.

Η πρωτοβουλία αυτή φέρει την ονομασία «Project Meridian» και αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Πενταγώνου να προετοιμαστεί για τις μελλοντικές προκλήσεις στο πεδίο της μάχης.

Το «Project Meridian» και οι στόχοι του

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, μίλησε για το νέο πρόγραμμα στη Βάση του Σώματος των Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. Εκεί, ανακοίνωσε ότι ο Έλον Μασκ, μαζί με τον επιχειρηματία της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων οχημάτων Πάλμερ Λάκι, θα ηγηθούν της πρωτοβουλίας «Project Meridian».

Ο στόχος του προγράμματος, όπως τον περιέγραψε ο Χέγκσεθ, είναι να «κοιτάξει δημιουργικά στο μέλλον». Επιπλέον, θα επιδιώξει να εντοπίσει τους τομείς που πρέπει να κατακτηθούν και τις ικανότητες που είναι απαραίτητο να διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις. Το Πεντάγωνο έχει θέσει ως χρονικό όριο τις 120 ημέρες για την παρουσίαση των ευρημάτων του εν λόγω προγράμματος.

Η νέα διοίκηση αυτόνομων πολεμικών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στη δημιουργία μιας νέας Διοίκησης Αυτόνομων Πολεμικών Επιχειρήσεων. Αυτή η νέα διοίκηση θα έχει επικεφαλής στρατηγό και θα έχει ως αποστολή την επέκταση της χρήσης αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε την ανάγκη να «δούμε μπροστά στο μέλλον» προκειμένου να επιτευχθεί τεχνολογική και στρατιωτική κυριαρχία στο πεδίο της μάχης κατά τις επόμενες δεκαετίες. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Αυτόνομα οπλικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη

Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε εκτενώς στις αυτόνομες πολεμικές επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση οπλικών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης. Τα συστήματα αυτά θα είναι ικανά να επιχειρούν και να διεξάγουν επιθέσεις χωρίς την άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.

Η προοπτική των αυτόνομων όπλων που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη έχει βρεθεί πρόσφατα στο προσκήνιο, λόγω μιας διένεξης που προέκυψε ανάμεσα στο Πεντάγωνο και την αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.

Η διένεξη με την Anthropic και οι προκλήσεις

Η εταιρεία Anthropic αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση της τεχνολογίας της σε αυτόνομα όπλα ή για τη μαζική παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών. Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο επέμενε ότι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαφωνίας, η εταιρεία χαρακτηρίστηκε στη συνέχεια από το Πεντάγωνο ως κίνδυνος για την εφοδιαστική του αλυσίδα. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις συζητήσεις που ανακύπτουν γύρω από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικά πλαίσια.

Η εμπλοκή του Μασκ στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Έλον Μασκ έχει ήδη εκτεταμένη εμπλοκή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Η εταιρεία του, SpaceXAI, βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος Grok, το οποίο αποτελεί ένα από τα έργα του στον χώρο της AI.

Παράλληλα, η Tesla, η αυτοκινητοβιομηχανία της οποίας ηγείται, αυξάνει την παραγωγή των ανθρωποειδών ρομπότ της, τα οποία είναι γνωστά ως Optimus. Αυτή η δραστηριότητα του Μασκ τον καθιστά ένα κεντρικό πρόσωπο στις συζητήσεις για το μέλλον της τεχνολογίας και των εφαρμογών της.

Με πληροφορίες από: News.gr