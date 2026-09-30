Τραμπ και κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης συμφώνησαν για την αυτορύθμιση του κλάδου

Οι κορυφαίοι παράγοντες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (AI) συμφώνησαν σε ένα «ηθικά δεσμευτικό» κείμενο αυτορρύθμισης, μετά από μια σημαντική συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανησυχίες που εκφράζονται διεθνώς σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Το κείμενο, το οποίο υιοθετήθηκε από τους επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, αναμένεται να χρησιμεύσει ως ένα «είδος προστασίας» για την υπεύθυνη ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων AI.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στην έδρα της αμερικανικής προεδρίας, τον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχθηκε τους επικεφαλής των σημαντικότερων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για περίπου μισή ώρα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε και τις προεκτάσεις της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε επίσης να αναρτήσει το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social, καθιστώντας το δημόσιο. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν την πρωταρχική ευθύνη να εγγυώνται την ασφάλεια και την αξιοπιστία των τεχνολογιών που αναπτύσσουν και θέτουν σε λειτουργία.

Οι υπογράφοντες και οι δεσμεύσεις τους

Την ιστορική αυτή συμφωνία υπέγραψαν ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και κορυφαία στελέχη που εκπροσωπούν τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Μεταξύ των διακεκριμένων υπογραφόντων ήταν ο Σουντάρ Πιντσάι, διευθύνων σύμβουλος της Google, ο Ντάριο Αμοντέι από την Anthropic, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, επικεφαλής της Meta, ο Γκρεγκ Μπρόκμαν της OpenAI, ο Ίλον Μασκ της SpaceX, και ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν ρητά να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας. Ο βασικός σκοπός αυτών των μέτρων είναι να διασφαλιστεί ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν με τον προβλεπόμενο τρόπο, χωρίς αποκλίσεις. Επιπλέον, συμφώνησαν να θεσπίσουν διαδικασίες για τον άμεσο εντοπισμό και τη γρήγορη διόρθωση τυχόν ζητημάτων ή προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη λειτουργία των συστημάτων τους.

Προβλέψεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους

Το κείμενο της συμφωνίας περιγράφει λεπτομερώς τη δημιουργία «ισχυρών εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου». Αυτοί οι μηχανισμοί θα επικεντρωθούν στη συμπεριφορά των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε εξαιρετικά ευαίσθητους τομείς, όπως η κυβερνοασφάλεια και η αντιμετώπιση πιθανών χημικών απειλών. Για την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση αυτών των ελέγχων, προβλέπεται η συγκρότηση εξειδικευμένων εσωτερικών ομάδων εντός των εταιρειών.

Πέρα από τους εσωτερικούς μηχανισμούς, η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη διενέργεια «εξωτερικών» αξιολογήσεων, οι οποίες θα προσφέρουν μια ανεξάρτητη οπτική στην ασφάλεια και την απόδοση των συστημάτων AI. Τέλος, ένα σημαντικό σημείο είναι ο ορισμός «ανεξάρτητων επιτροπών» που θα λειτουργούν στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας κάθε εταιρείας, διασφαλίζοντας την εποπτεία. Οι εταιρείες δεσμεύθηκαν επιπλέον να συσκέπτονται σε τακτική βάση, με στόχο τον καθορισμό κοινών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών για ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τη συμφωνία με ιδιαίτερο τρόπο, χαρακτηρίζοντάς την «σχεδόν σαν ένα Σύνταγμα κατά μία έννοια». Υπογράμμισε τη σημασία της, δηλώνοντας ότι «οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο το υπέγραψαν και το υπέγραψα εγώ ως πρόεδρος», τονίζοντας έτσι το κύρος και την εμβέλεια των υπογραφόντων.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συστήσει μια ειδική επιτροπή, η οποία θα έχει ως βασική αρμοδιότητα τον έλεγχο της ασφάλειας των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, δεν παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με την ακριβή σύνθεση ή τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, επικεφαλής της Meta, εξέφρασε την άποψη ότι η συμφωνία προσφέρει «στον αμερικανικό λαό και τους πελάτες την αυτοπεποίθηση ότι η τεχνολογία λειτουργεί όπως προβλέπεται», ενώ χαρακτήρισε τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο ως μια «ιστορική συζήτηση».

Με πληροφορίες από: Reader