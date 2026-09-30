Ο βασιλιάς Κάρολος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο; Ιθαγενής Αυστραλός τον κατηγορεί για γενοκτονία

Ο Αυστραλός ακτιβιστής Ρόμπι Θορπ δηλώνει αποφασισμένος να οδηγήσει την υπόθεση κατά του βασιλιά Καρόλου μέχρι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη νέα δικαστική ήττα που υπέστη στη χώρα του, καθώς το Εφετείο της Βικτώριας απέρριψε την προσφυγή του. Ο Θορπ κατηγορεί τον βασιλιά για γενοκτονία σε βάρος των αυτόχθονων πληθυσμών της Αυστραλίας, επιδιώκοντας να αναδείξει τις συνθήκες που διαιωνίζουν τις ανισότητες.

Η προσφυγή του Ρόμπι Θορπ στην Αυστραλία

Ο 68χρονος Ρόμπι Θορπ, πρεσβύτερος της κοινότητας των Krautatungalung, επιχειρεί από το 2023 να κινήσει ιδιωτική ποινική διαδικασία κατά του βασιλιά Καρόλου. Τον κατηγορεί για γενοκτονία σε βάρος των αυτόχθονων πληθυσμών της Αυστραλίας. Η προσπάθειά του αυτή έχει συναντήσει δικαστικά εμπόδια.

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, τρεις δικαστές του Εφετείου της Βικτώριας απέρριψαν την προσφυγή του, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πραγματική προοπτική επιτυχίας. Αυτή αποτελεί την τρίτη δικαστική ήττα για τον Θορπ από την έναρξη της προσπάθειάς του πριν από περίπου τρία χρόνια. Το Εφετείο έκρινε ότι η αρχική διαδικασία δεν μπορούσε να προχωρήσει, καθώς οι κατηγορίες που περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο δεν στοιχειοθετούσαν αδίκημα που αναγνωρίζεται από το δίκαιο της πολιτείας.

Οι κατηγορίες για γενοκτονία σε βάρος των ιθαγενών

Ο ακτιβιστής υποστηρίζει ότι ο βασιλιάς Κάρολος, ως αρχηγός του αυστραλιανού κράτους, καθώς και η αυστραλιανή κυβέρνηση και οι θεσμοί της χώρας, διαιωνίζουν συνθήκες που, κατά την άποψή του, συνιστούν γενοκτονία των ιθαγενών. Το επίκεντρο της υπόθεσής του είναι, μεταξύ άλλων, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες Αυστραλοί.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της χώρας, οι ιθαγενείς αντιστοιχούν περίπου στο 4% του πληθυσμού. Κατά μέσο όρο, έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής, χειρότερα αποτελέσματα υγείας και υψηλότερα ποσοστά φυλάκισης και ανεργίας σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος του επιχειρήματος του Θορπ για τις συνθήκες που βιώνουν οι αυτόχθονες κοινότητες.

Οι δηλώσεις του ακτιβιστή και οι επόμενες κινήσεις

Μετά την απόφαση του Εφετείου, ο Ρόμπι Θορπ δήλωσε στο ABC News ότι η Αυστραλία «βρίσκεται σε πλήρη άρνηση». Υποστήριξε ότι χωρίς τις πράξεις βίας και τις πολιτικές που χαρακτηρίζει γενοκτονικές, η σύγχρονη Αυστραλία δεν θα υπήρχε. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν την πεποίθησή του ότι το αυστραλιανό νομικό σύστημα δεν θα του προσφέρει δίκαιη δίκη.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι δεν αναμένει να τύχει δίκαιης δίκης στην Αυστραλία. Για τον λόγο αυτό, η επόμενη και τελευταία δικαστική επιλογή του στη χώρα είναι να ζητήσει άδεια για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την εξάντληση των εγχώριων νομικών οδών πριν στραφεί σε διεθνή φόρουμ.

Η προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

Εφόσον εξαντλήσει τα ένδικα μέσα στην Αυστραλία, ο Θορπ δηλώνει ότι θα απευθυνθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη. Πιστεύει ότι εκεί θα μπορούσε να αναδειχθεί διεθνώς η υπόθεση που έχει καταγγείλει, φέρνοντας το ζήτημα της γενοκτονίας των ιθαγενών πληθυσμών στο προσκήνιο της παγκόσμιας δικαιοσύνης.

Σχετικά με το ζήτημα της ασυλίας, ο βασιλιάς της Βρετανίας απολαμβάνει ασυλία από ποινική και αστική ευθύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με νομικές εκτιμήσεις, αντίστοιχη ασυλία έχει πιθανότατα μεταφερθεί και στο αυστραλιανό νομικό σύστημα. Ωστόμως, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν αναγνωρίζει ασυλία αρχηγού κράτους σε σχέση με τη δικαιοδοσία του για εγκλήματα όπως η γενοκτονία. Παρόλα αυτά, ο Ρόμπι Θορπ δεν μπορεί να ξεκινήσει ο ίδιος ιδιωτική ποινική δίωξη ενώπιον του Δικαστηρίου, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τις νομικές του ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta