Έλεγχος του ιατρικού συλλόγου Ιωαννίνων για γιατρό που φέρεται να συνεργαζόταν με κέντρο αισθητικής

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων έχει θέσει στο μικροσκόπιό του την υπόθεση ενός γιατρού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με κέντρο αισθητικής στην πόλη. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν καταγγελία που αφορά την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων εντός της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Θεόδωρος Παπακώστας, ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις που χρήζουν τεκμηρίωσης.

Διερεύνηση ιατρικών πράξεων σε κέντρο αισθητικής

Η βασική πτυχή της έρευνας επικεντρώνεται στο αν ο εν λόγω γιατρός μεταβαίνει στα Ιωάννινα και διενεργεί ιατρικές πράξεις εντός του Κέντρου Αισθητικής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται κατά πόσο αυτές οι πράξεις πραγματοποιούνται χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρος Παπακώστας, διευκρίνισε ότι η υπόθεση αφορά έναν γιατρό που προέρχεται από άλλη περιοχή της χώρας. Φέρεται να είχε συνεργασία με την επιχείρηση αισθητικής, γεγονός που αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης από τον Σύλλογο.

Το ζήτημα της εγγραφής στο μητρώο

Πέρα από τις ιατρικές πράξεις, ένα ακόμα σημείο που εξετάζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων είναι το ζήτημα της μη εγγραφής του γιατρού στο μητρώο του τοπικού Συλλόγου. Η εγγραφή αυτή είναι απαραίτητη για την νόμιμη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στην περιοχή.

Η διερεύνηση αυτής της πτυχής είναι κρίσιμη για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της υπόθεσης. Ο Σύλλογος επιδιώκει να διαπιστώσει εάν ο γιατρός πληρούσε όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα Ιωάννινα.

Καταγγελία και στοιχεία σε εξέλιξη

Ο Θεόδωρος Παπακώστας ξεκαθάρισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει στη διάθεσή του μία συγκεκριμένη καταγγελία, καθώς και στοιχεία τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ύπαρξη ενδείξεων δεν ισοδυναμεί αυτόματα με τη διαπίστωση πειθαρχικής παράβασης.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι λεπτομερής και απαιτεί την πλήρη τεκμηρίωση όλων των ισχυρισμών. Ο Σύλλογος προχωρά με προσοχή, συλλέγοντας και αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα πριν καταλήξει σε οποιοδήποτε συμπέρασμα.

Διαδικασία διερεύνησης και απολογία

Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν ήδη ζητηθεί και ληφθεί έγγραφες εξηγήσεις από τον εμπλεκόμενο γιατρό. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος της τυπικής διαδικασίας για την συγκέντρωση όλων των απόψεων και στοιχείων.

Επιπροσθέτως, ο γιατρός έχει κληθεί και σε συμπληρωματική απολογία, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω διευκρινίσεις επί των στοιχείων που έχουν προκύψει. Ο Ιατρικός Σύλλογος αναμένει επίσης την προσκόμιση του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του γιατρού και του Κέντρου Αισθητικής, προκειμένου να αξιολογήσει το σύνολο των δεδομένων και να σχηματίσει πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Διάκριση ελέγχου επιχείρησης και γιατρού

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Παπακώστας, υπογράμμισε την ανάγκη να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στον έλεγχο της επιχείρησης αισθητικής και στην έρευνα που αφορά αποκλειστικά τον γιατρό. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική για τη σωστή εφαρμογή των κανονισμών και των αρμοδιοτήτων.

Ο έλεγχος της επιχείρησης μπορεί να αφορά άλλες πτυχές της λειτουργίας της, ενώ η έρευνα του Συλλόγου εστιάζει στην ιατρική δεοντολογία και τη νομιμότητα των ιατρικών πράξεων που φέρεται να διενεργούσε ο γιατρός.

Με πληροφορίες από: Reader