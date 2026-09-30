Το σκωτσέζικο ουίσκι αντιμετωπίζει κρίση υπερπροσφοράς και πτώσης ζήτησης

Η σκωτσέζικη βιομηχανία ουίσκι αντιμετωπίζει μια περίοδο έντονης πίεσης, καθώς η παγκόσμια ζήτηση υποχωρεί έπειτα από περίπου 15 χρόνια ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, τα αποθέματα του προϊόντος διογκώνονται, οδηγώντας σε υπερπροσφορά στην αγορά. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, πολλά αποστακτήρια έχουν ήδη μειώσει την παραγωγή τους.

Διόγκωση αποθεμάτων και μείωση παραγωγής

Η βιομηχανία του σκωτσέζικου ουίσκι βρίσκεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο της υπερπροσφοράς, καθώς η αγορά δυσκολεύεται να απορροφήσει την παραγωγή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι το τεράστιο συγκρότημα αποθηκών της Diageo, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Kirkcaldy.

Το συγκρότημα αυτό εκτείνεται σε 220 εκτάρια και, μετά την ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων, θα μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 3 εκατομμύρια βαρέλια Scotch. Το μέγεθος των αποθεμάτων αυτών υπογραμμίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δηλαδή την υπερβολική παραγωγή σε σχέση με την τρέχουσα ζήτηση.

Αιτίες της πτώσης της ζήτησης

Η πτώση της ζήτησης για σκωτσέζικο ουίσκι αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες που εμφανίστηκαν μετά την περίοδο της πανδημίας. Η κατανάλωση έχει περιοριστεί, καθώς πολλοί καταναλωτές είχαν αγοράσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κατά τη διάρκεια των lockdown και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι διέθεταν ήδη επαρκή αποθέματα.

Παράλληλα, η αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία έχει οδηγήσει σε μια γενικότερη τάση για μικρότερη κατανάλωση. Επιπλέον, η αύξηση των τιμών των προϊόντων έχει επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση, καθιστώντας το ουίσκι λιγότερο προσιτό για ορισμένους καταναλωτές.

Οι επιπτώσεις στη βιομηχανία

Οι συνέπειες της κρίσης είναι ήδη ορατές σε διάφορους τομείς της σκωτσέζικης βιομηχανίας ουίσκι. Η GlenWyvis Distillery, που βρίσκεται στα Highlands, ανακοίνωσε ότι θα διορίσει διαχειριστές, επικαλούμενη τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει.

Ταυτόχρονα, εργαζόμενοι στην Cameronbridge, τη μεγαλύτερη αποσταγματοποιία της Diageo, προχώρησαν σε απεργία. Η απεργία αυτή αποτελεί αντίδραση στα σχέδια της εταιρείας για εκατοντάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε όλη τη Σκωτία. Επιπλέον, δεκάδες από τα συνολικά 156 ενεργά αποστακτήρια της χώρας φέρονται να αναζητούν αγοραστή, σηματοδοτώντας την έκταση του προβλήματος.

Η πρόκληση των εξαγωγών

Οι εξαγωγές σκωτσέζικου ουίσκι, οι οποίες ανέρχονται σε αξία περίπου 5,36 δισεκατομμύρια λίρες, έχουν επίσης δεχθεί σημαντικές πιέσεις. Οι αμερικανικοί δασμοί που επιβλήθηκαν τον Απρίλιο του 2025 προκάλεσαν πτώση 15% στις εξαγωγές Scotch προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με στοιχεία της Scotch Whisky Association.

Η ζήτηση έχει μειωθεί και στη Γαλλία, μια παραδοσιακά σημαντική αγορά για το σκωτσέζικο ουίσκι. Επιπλέον, η αγορά της Κίνας δεν αναπτύχθηκε στον βαθμό που ανέμενε ο κλάδος. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Ινδία έχουν αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο αυτή η αύξηση δεν είναι αρκετή για να αντισταθμίσει τις απώλειες που καταγράφονται σε άλλες αγορές.

Ιστορικό πλαίσιο και μελλοντικές προοπτικές

Η σημερινή κατάσταση στον κλάδο του σκωτσέζικου ουίσκι θυμίζει την κρίση που βίωσε η βιομηχανία τη δεκαετία του 1980. Τότε, η υπερπαραγωγή σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση οδήγησαν σε κλείσιμο πολλών αποστακτηρίων, δημιουργώντας ένα δύσκολο οικονομικό τοπίο.

Ωστόσο, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η αγορά λειτουργεί κυκλικά και ότι η ζήτηση μπορεί να ανακάμψει στο μέλλον. Το παράδοξο αυτής της κατάστασης είναι ότι μια ενδεχόμενη νέα άνοδος της ζήτησης θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα αντίστροφο πρόβλημα: μετά από χρόνια περιορισμένης παραγωγής, οι παραγωγοί ενδέχεται να μην διαθέτουν αρκετό ώριμο ουίσκι όταν η ζήτηση επανέλθει σε υψηλά επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Reader