Ένοχος για τη δολοφονία της 37χρονης συζύγου του κρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος είναι πρώην παίκτης του τηλεοπτικού διαγωνισμού ταλέντων «American Idol» και πάστορας. Ο Caleb Flynn, ο οποίος είχε διατελέσει και υπεύθυνος μουσικής σε εκκλησία του Οχάιο, βρέθηκε ένοχος για τον θάνατο της Ashley Flynn. Η ετυμηγορία των ενόρκων ανακοινώθηκε έπειτα από διαβούλευση που διήρκεσε λιγότερο από τρεις ώρες.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Ο 40χρονος Caleb Flynn ξέσπασε σε κλάματα στο δικαστήριο την ώρα που το σώμα των ενόρκων ανακοίνωνε την ετυμηγορία του. Εκτός από την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του, ο Flynn κρίθηκε ένοχος και για τις υπόλοιπες οκτώ κατηγορίες που τον βάρυναν.

Μεταξύ των σοβαρών κατηγοριών για τις οποίες κρίθηκε ένοχος περιλαμβάνονται η ανθρωποκτονία από πρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις, καθώς και η αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων. Ο πρώην παίκτης του «American Idol» αντιμετωπίζει πλέον την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, χωρίς να έχει τη δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Τα γεγονότα της δολοφονίας

Η δολοφονία της 37χρονης Ashley Flynn διαπράχθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, στο σπίτι του ζευγαριού στο Οχάιο. Ο Caleb Flynn πυροβόλησε τη σύζυγό του δύο φορές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ εκείνη κοιμόταν ανυποψίαστη.

Μετά την πράξη του, ο 40χρονος προσπάθησε να αποκρύψει την ενοχή του, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η σύζυγός του είχε σκοτωθεί από εισβολείς. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στο Tipp City, ένα προάστιο του Dayton, όπου βρισκόταν η οικία τους.

Η δικαστική διαδικασία και τα αποδεικτικά στοιχεία

Οι τελικές αγορεύσεις στη δίκη του Flynn ολοκληρώθηκαν την Τρίτη, έπειτα από μια διαδικασία κατάθεσης μαρτυριών που διήρκεσε συνολικά οκτώ ημέρες. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε μια σειρά από κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την ενοχή του κατηγορούμενου.

Μεταξύ των στοιχείων αυτών ήταν υλικό από τις κάμερες που έφεραν πάνω τους οι αστυνομικοί, καθώς και δεδομένα δραστηριότητας από το iPhone και το Apple Watch του Flynn. Τα δεδομένα αυτά αφορούσαν την περίοδο γύρω από τον χρόνο της δολοφονίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για τις κινήσεις του κατηγορούμενου.

Η εξωσυζυγική σχέση στο επίκεντρο

Η κατηγορούσα αρχή κάλεσε δεκάδες μάρτυρες στο δικαστήριο για να καταθέσουν. Ανάμεσά τους ήταν και η πρώην ερωμένη του Caleb Flynn, η 24χρονη Alleigha Botner, την οποία ο Flynn είχε γνωρίσει όταν εκείνη έκανε πρακτική άσκηση στην εκκλησία του.

Στο πλαίσιο της δίκης, αναγνώστηκαν στο δικαστήριο ορισμένα από τα συνολικά 100.000 γραπτά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους ο Flynn και η Botner. Επίσης, ακούστηκε ένα τραγούδι το οποίο, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, είχε γράψει και αφιερώσει ο ίδιος ο Flynn στη γυναίκα με την οποία διατηρούσε την εξωσυζυγική σχέση. Η πλευρά της υπεράσπισης δεν κάλεσε μάρτυρες να καταθέσουν.

Απειλητικά μηνύματα του κατηγορούμενου

Από τα μηνύματα που αναγνώστηκαν στο δικαστήριο, προέκυψαν στοιχεία που φανέρωναν τις προθέσεις του Caleb Flynn πριν από τη δολοφονία. Σε ένα μήνυμα που είχε στείλει στην Alleigha Botner τον Αύγουστο του 2025, ο Flynn έγραφε: «Έμεινα ξύπνιος μέχρι τις 4 τα ξημερώματα χθες το βράδυ κλαίγοντας, σκεπτόμενος κυριολεκτικά τρόπους να τη σκοτώσω και να μη μπω φυλακή».

Σε ένα άλλο μήνυμά του προς την ερωμένη του, ο 40χρονος είχε εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του για τον θάνατο της συζύγου του. Συγκεκριμένα, είχε γράψει: «Το μόνο που θέλω είναι να είναι νεκρή και να έχει φύγει από τη μέση».

Με πληροφορίες από: Reader