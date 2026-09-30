Άντι Μπέρναμ: Η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ μία από τις επιλογές

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι μια ενδεχόμενη επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται για το μέλλον των διμερών σχέσεων. Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο της χθεσινής του ομιλίας στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, όπου ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ανέφερε την πρόθεσή του να παρουσιάσει διάφορα σενάρια για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις με την ΕΕ.

Η ομιλία στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος

Στη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας, ο Άντι Μπέρναμ, ως επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, αναφέρθηκε στην ανάγκη να παρουσιαστούν «διάφορες επιλογές» για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσίαση αυτών των επιλογών αναμένεται να γίνει με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της διερεύνησης όλων των πιθανών σεναρίων για τη διαμόρφωση της μελλοντικής πορείας των διμερών δεσμών. Η ομιλία του στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ αποτέλεσε το βήμα για να εκφράσει αυτή την πρόθεση, θέτοντας το πλαίσιο για μια ευρεία συζήτηση γύρω από το θέμα.

Οι επιλογές που εξετάζονται

Ερωτηθείς σήμερα από το Radio 4 του BBC, ο Άντι Μπέρναμ ανέπτυξε περαιτέρω τις πιθανές προοπτικές για τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ. Μεταξύ των σεναρίων που περιέγραψε, συμπεριλαμβάνεται η διατήρηση ενός πιθανού status quo, δηλαδή η παραμονή στην τρέχουσα κατάσταση, «εφόσον ο κόσμος πιστεύει ότι είναι εδώ που θα πρέπει να παραμείνουμε».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έθεσε στο τραπέζι την πιθανότητα επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ, καθώς και την επανένταξη στην ενιαία αγορά. Τέλος, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να «φθάσουμε μέχρι τέλους», μια φράση που υποδηλώνει την πλήρη επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Η στάση του πρωθυπουργού

Ο Άντι Μπέρναμ υπογράμμισε με σαφήνεια ότι «είναι φανερό πως υπάρχουν επιλογές που θα πρέπει να δούμε και οφείλουμε να εξετάσουμε τι είναι πραγματοποιήσιμο καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμιάς απ' αυτές». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για μια λεπτομερή και αντικειμενική αξιολόγηση όλων των προτάσεων που βρίσκονται στο τραπέζι.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «δεν είναι σωστό να αφήσουμε αυτό το ζήτημα σε εκκρεμότητα», δείχνοντας την πρόθεση της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει το θέμα των σχέσεων με την ΕΕ με αποφασιστικότητα. Ωστόσο, ο ίδιος δεν διευκρίνισε στο στάδιο αυτό ποια από τις αναφερθείσες επιλογές προτιμά προσωπικά, διατηρώντας μια ουδέτερη στάση ως προς την τελική επιλογή.

Το παρελθόν και οι επιπτώσεις του Brexit

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Άντι Μπέρναμ είχε διεξαγάγει ενεργή εκστρατεία κατά του Brexit το 2016, πριν από τη διεξαγωγή του σχετικού δημοψηφίσματος. Η θέση του έναντι της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ παραμένει σταθερή, όπως φάνηκε και από τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη διαπίστωσή του πως η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση «έκανε περισσότερο κακό παρά καλό» στο Ηνωμένο Βασίλειο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις αρνητικές επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν σε οικονομικό επίπεδο. Επιπλέον, στις αρχές Ιουνίου, είχε εκφράσει την ελπίδα του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέψει στην ΕΕ «όσο βρίσκεται (ο ίδιος) στη ζωή», σηματοδοτώντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική για την επανένταξη.

Με πληροφορίες από: News.gr