Το κοινοβούλιο της Νορβηγίας ερευνά τις σχέσεις του Τζέφρι Έπστιν με πολιτικούς και διπλωμάτες

Το κοινοβούλιο της Νορβηγίας ξεκίνησε σήμερα ακροαματικές διαδικασίες για να εξετάσει τις σχέσεις μεταξύ του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν και Νορβηγών διπλωματών και πολιτικών. Το σκάνδαλο αυτό έχει κλονίσει τη νορβηγική ελίτ και έχει προκαλέσει κοινοβουλευτικές και αστυνομικές έρευνες στη χώρα. Η Νορβηγία, μια χώρα που βρίσκεται συχνά στον πυρήνα της διεθνούς διπλωματίας, έχει πληγεί σημαντικά από τις αποκαλύψεις.

Έναρξη κοινοβουλευτικών ακροάσεων

Οι ακροαματικές διαδικασίες ξεκίνησαν σήμερα στο νορβηγικό κοινοβούλιο, με στόχο τη διερεύνηση των δεσμών που συνέδεαν τον Τζέφρι Έπστιν με μέλη του νορβηγικού διπλωματικού σώματος και πολιτικούς. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στην ελίτ της χώρας, οδηγώντας σε εκτεταμένες κοινοβουλευτικές και αστυνομικές έρευνες.

Ο Γιόνας Άντερσεν Σαγέντ, ο οποίος προεδρεύει των ακροαματικών διαδικασιών της Επιτροπής Ελέγχου και Συνταγματικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει τις ενέργειές της για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο διπλωματικό σώμα. Ο ίδιος ανέφερε ότι «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν επιδείξει κακή κρίση», αναφερόμενος σε όσους διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τον Έπστιν.

Οι αποκαλύψεις από τις ΗΠΑ

Η υπόθεση Έπστιν απέκτησε νέα διάσταση τον Ιανουάριο, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή. Από αυτά τα έγγραφα προέκυψαν οι σχέσεις του Έπστιν με πολιτικούς, μέλη βασιλικών οικογενειών και βαθύπλουτους από διάφορα μέρη του κόσμου.

Ο Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, πέθανε μέσα στη φυλακή. Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν επηρεάσει σημαντικά τη Νορβηγία, μια χώρα γνωστή για τη φιλοξενία των βραβείων Νόμπελ και τον ενεργό της ρόλο στη διεθνή διπλωματία.

Κλήσεις σε υπουργούς και πρωθυπουργό

Στο πλαίσιο των ακροαματικών διαδικασιών, η Επιτροπή Ελέγχου και Συνταγματικών Υποθέσεων έχει καλέσει συνολικά 11 νυν και πρώην υπουργούς Εξωτερικών και Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο σημερινός πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Ο κ. Στέρε είχε διατελέσει υπουργός Εξωτερικών από το 2005 έως το 2012. Ο ίδιος έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν είχε καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπστιν, αποστασιοποιούμενος από τις αποκαλύψεις που αφορούν τον Αμερικανό χρηματιστή.

Η παραίτηση του Μπέργκε Μπρέντε

Ένας από τους πρώην υπουργούς Εξωτερικών που πρόκειται να καταθέσει είναι ο Μπέργκε Μπρέντε. Ο κ. Μπρέντε παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, έπειτα από αποκαλύψεις που αφορούσαν τις φιλικές του σχέσεις με τον Τζέφρι Έπστιν.

Ο κ. Μπρέντε έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε το παρελθόν και τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπστιν πριν από την πρώτη τους συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2018. Επίσης, έχει εκφράσει τη μετάνοιά του που δεν είχε προβεί σε εκτενέστερη έρευνα για το ποιόν του Έπστιν.

Αντιδράσεις για την κοινοβουλευτική έρευνα

Ο Έρικ Σόλχαϊμ, ένας πρώην υπουργός Ανάπτυξης ο οποίος επίσης αναμένεται να καταθέσει σήμερα, έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του σχετικά με την κοινοβουλευτική έρευνα. Ο κ. Σόλχαϊμ χαρακτήρισε την έρευνα ως μια υπερβολική αντίδραση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια έρευνα ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργία της διπλωματικής υπηρεσίας της Νορβηγίας. Υποστήριξε ότι οι διπλωμάτες θα επιλέξουν μια αυτοσυγκράτηση άνευ λόγου, γεγονός που θα μπορούσε να πλήξει το εθνικό συμφέρον της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki