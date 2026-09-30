Δύο τα σενάρια για το θρίλερ στην πτήση της Flydubai προς Τελ Αβίβ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε εν πτήσει, προκαλώντας συναγερμό στις ισραηλινές αρχές και οδηγώντας σε αναγκαστική προσγείωση. Η πτήση FZ1073 της Flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με περίπου 180 επιβάτες, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται για το συμβάν, τα οποία αφορούν είτε βίαιο καβγά μεταξύ των πιλότων είτε απόπειρα ενός εξ αυτών να ρίξει το αεροπλάνο.

Το περιστατικό και ο συναγερμός

Η πτήση FZ1073 της Flydubai αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, προέκυψε μια κατάσταση που αρχικά προκάλεσε φόβους ακόμη και για αεροπειρατεία, θέτοντας σε συναγερμό τις ισραηλινές αρχές. Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε αργότερα ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά οφείλεται σε καβγά μεταξύ των πιλότων.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε επίσης ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία. Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία, όπου και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, που βρίσκεται στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας.

Τα δύο βασικά σενάρια

Για το πρωτοφανές αυτό συμβάν εξετάζονται δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο αφορά έναν βίαιο καβγά που φέρεται να σημειώθηκε μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλοτήριο. Στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κυβερνήτης φέρεται να είναι Ρώσος και ο συγκυβερνήτης Ουκρανός.

Το δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρείται ακόμη πιο σοβαρό, αναφέρει ότι ένας από τους δύο πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο. Σε αυτή την περίπτωση, ο συγκυβερνήτης, με τη βοήθεια επιβατών, παρενέβη και τον εμπόδισε να πραγματοποιήσει την πρόθεσή του. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται από τον ιστότοπο Times of Israel, ο οποίος επικαλείται μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες εβραϊκών μέσων ενημέρωσης που βασίζονται σε μαρτυρίες επιβατών.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιβατών

Οι στιγμές που βίωσαν οι περίπου 180 επιβάτες της πτήσης περιγράφονται ως δραματικές. Ένας επιβάτης περιέγραψε την κατάσταση με τα λόγια: «Ή θα συντριβόμασταν ή θα μας σκότωναν. Ήταν σαν τρομοκρατική επίθεση στον αέρα». Η φράση αυτή αποτυπώνει το κλίμα τρόμου που επικράτησε μέσα στο αεροσκάφος.

Επιπλέον, η Γιασμίν Αμπού Κασίς, μητέρα μιας εκ των επιβατών, της Μίριαμ, δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της την ενημέρωσε για όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Μίριαμ, άκουσε κραυγές από το πιλοτήριο, ενώ ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και υπήρχαν αίματα παντού. Αυτή η περιγραφή ενισχύει το σενάριο του βίαιου καβγά με χρήση μαχαιριού.

Η πορεία της πτήσης και τα σήματα κινδύνου

Η πτήση FZ1073 της Flydubai, μετά την αναχώρησή της από το Ντουμπάι, κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία, διασχίζοντας τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Η πορεία αυτή ακολούθησε την έκδοση ενός γενικού σήματος κινδύνου. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος εξέπεμψε ένα δεύτερο σήμα κινδύνου, το οποίο υποδείκνυε πιθανή παράνομη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το Boeing 737 εξέπεμψε εκ νέου γενικό σήμα κινδύνου προτού τελικά προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ταμπούκ. Σύμφωνα με ανώνυμο Ισραηλινό αξιωματούχο, οι πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου αφού πιάστηκαν στα χέρια. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν ένας από τους δύο πιλότους εξέπεμψε εκούσια το σήμα κινδύνου που υποδείκνυε παράνομη παρέμβαση.

Ο ιστότοπος Flightradar24 κατέγραψε τη χρονολογική εξέλιξη των σημάτων: η απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι έγινε στις 03:05. Στις 05:31, ο κωδικός squawk άλλαξε σε 7700 (γενική έκτακτη ανάγκη), ενώ στις 05:38 άλλαξε σε 7500 (αεροπειρατεία). Στις 06:11, το αεροσκάφος έφυγε από την επίγεια κάλυψη του Flightradar24, ενώ στις 06:28 ελήφθη σήμα squawk 7700 μέσω δορυφόρου, με το τελευταίο σήμα να καταγράφεται στις 06:58.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr