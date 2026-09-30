Συναγερμός για πτήση της flydubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ: Μαχητικά του Ισραήλ απογειώθηκαν, αιτία διαμάχη πιλότων

Συναγερμός έχει σημάνει στις ισραηλινές αρχές, καθώς ένα εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ εξέπεμψε διαδοχικά σήματα κινδύνου και πιθανής αεροπειρατείας. Η κατάσταση οδήγησε στην εσπευσμένη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών του Ισραήλ και σε έκτακτες διαβουλεύσεις των ανώτατων αξιωματούχων της χώρας. Τελικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία, με την αιτία της αναστάτωσης να αποδίδεται σε διαμάχη μεταξύ των πιλότων.

Αρχικός συναγερμός και σήματα κινδύνου

Η πτήση FZ1073 της εταιρείας flydubai, που είχε ως προορισμό το Τελ Αβίβ από το Ντουμπάι, εξέπεμψε αρχικά τον διεθνή κωδικό κινδύνου «7700». Το σήμα δόθηκε ενώ το αεροσκάφος πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση κλιμακώθηκε, καθώς το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό «7500». Αυτός ο κωδικός υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη επέμβαση στο σκάφος, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Μετά την αρχική εκπομπή του 7500, το αεροσκάφος άλλαξε ξανά το σήμα του σε 7700.

Άμεση κινητοποίηση των ισραηλινών αρχών

Μετά την εκπομπή των σημάτων κινδύνου, οι ισραηλινές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν εσπευσμένα, κατευθυνόμενα προς το επιβατικό αεροσκάφος. Η κίνηση αυτή έγινε για κάθε ενδεχόμενο, δεδομένης της σοβαρότητας του κωδικού «7500».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ πραγματοποίησαν έκτακτες διαβουλεύσεις για τη διαχείριση του περιστατικού. Η μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο αεροπειρατείας οδήγησε σε άμεση και συντονισμένη αντίδραση από την πλευρά της ισραηλινής κυβέρνησης και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η πορεία του αεροσκάφους στον αέρα

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 MAX 8, εκτέλεσε κυκλικές τροχιές στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12. Εκείνη τη στιγμή, απείχε περίπου μία μισή ώρα από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το αεροσκάφος παρουσίασε μια απότομη πτώση υψομέτρου, πέφτοντας 17.400 πόδια σε μόλις δύο λεπτά, από τα 34.000 στα περίπου 16.600 πόδια. Λίγο αργότερα, η πτήση δεν αποτυπωνόταν πλέον στην εφαρμογή Flightradar24, καθώς φαίνεται πως εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ ενώ βρισκόταν στον ιορδανικό ουρανό.

Η προσγείωση και η λήξη του συναγερμού

Ο συναγερμός έληξε όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Την λήξη του συναγερμού επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του προέδρου Νετανιάχου. Στο αεροπλάνο επιβαίνουν 174 άτομα, εκ των οποίων 27 είναι παιδιά, ενώ συνολικά πάνω από 150 Ισραηλινοί βρίσκονταν στην πτήση.

Το σήμα για αεροπειρατεία αποδείχτηκε τελικά «false alarm», δηλαδή ψευδής συναγερμός. Η εξέλιξη αυτή έφερε ανακούφιση στις αρχές και τους συγγενείς των επιβατών που παρακολουθούσαν με αγωνία την κατάσταση.

Η πραγματική αιτία της αναστάτωσης

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το περιστατικό που οδήγησε το αεροπλάνο να εκπέμψει «παράνομη παρέμβαση» και το γενικό σήμα έκτακτης ανάγκης οφείλεται σε διαμάχη μεταξύ των πιλότων στην πτήση. Ο καβγάς των πιλότων ήταν αυτός που ενεργοποίησε τα σήματα έκτακτης ανάγκης και προκάλεσε την αναστάτωση και την κινητοποίηση των αρχών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis