Η Σουηδία αναζητά εκτάσεις για χιλιάδες τάφους εν αναμονή πιθανού πολέμου

Σε αναζήτηση για την ανεύρεση νέων εκτάσεων γης βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές και τα γραφεία-ενώσεις τελετών στη Σουηδία. Ο στόχος είναι να διασφαλιστούν χώροι ταφής για χιλιάδες ανθρώπους σε ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης. Η προετοιμασία αυτή ακολουθεί τις επίσημες συστάσεις της Εκκλησίας της χώρας, καθώς και των εθνικών φορέων άμυνας και πολιτικής προστασίας.

Εντατικοποίηση των προετοιμασιών

Ο σχεδιασμός για την εξασφάλιση χώρων ταφής έχει ενταθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Αυτή η εντατικοποίηση έρχεται στον απόηχο της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, καθώς και της κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης με τη Ρωσία στην περιοχή της Βαλτικής. Οι σουηδικές αρχές θεωρούν πλέον αναγκαίο να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους προληπτικά μέτρα.

Οι επίσημες συστάσεις της Εκκλησίας της χώρας και των εθνικών φορέων άμυνας και πολιτικής προστασίας αποτελούν τη βάση για τις τρέχουσες ενέργειες. Οι φορείς αυτοί έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη για επαρκή προετοιμασία απέναντι σε ένα πιθανό σενάριο πολέμου, οδηγώντας τις τοπικές αρχές στην αναζήτηση κατάλληλων εκτάσεων.

Οι ανάγκες σε χώρους ταφής στο Γκέτεμποργκ

Στο Γκέτεμποργκ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, η τοπική ένωση τελετών βρίσκεται σε αναζήτηση συγκεκριμένης έκτασης γης. Συγκεκριμένα, αναζητείται έκταση 40.470 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα επιτρέψει την επείγουσα ταφή περίπου 30.000 ανθρώπων σε περίπτωση ανάγκης.

Παράλληλα με τις έκτακτες ανάγκες, απαιτούνται επιπλέον 60.700 τετραγωνικά μέτρα για τις τακτικές ανάγκες των κοιμητηρίων της πόλης. Αυτό καταδεικνύει την προσπάθεια των αρχών να καλύψουν τόσο τις τρέχουσες απαιτήσεις όσο και τις δυνητικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν από μια πολεμική σύρραξη.

Θεσμικό πλαίσιο και χρονοδιαγράμματα

Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στη Σουηδία, οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκή χώρο. Αυτός ο χώρος πρέπει να είναι ικανός να φιλοξενήσει την ταφή έως και του 5% του πληθυσμού κάθε ενορίας, εφόσον παραστεί ανάγκη. Η διάταξη αυτή υπογραμμίζει τη μακροχρόνια προσέγγιση της χώρας στην πολιτική προστασία.

Αν και οι δημοτικές αρχές του Γκέτεμποργκ έχουν ήδη εντοπίσει την κατάλληλη περιοχή για τη δημιουργία του νέου μεγάλου κοιμητηρίου, η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και μία δεκαετία. Αυτό το χρονοδιάγραμμα αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου.

Δηλώσεις και ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής προστασίας

Ο Γιαν-Όλοφ Όλσον, ειδικός της Σουηδικής Υπηρεσίας Πολιτικών Αναγκών, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση. Όπως ανέφερε, «Δυστυχώς, αυτό μας υπενθυμίζει όλο και περισσότερο πόσο εύκολα ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει και ότι απλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό».

Στο ίδιο πλαίσιο προετοιμασίας, η Σουηδία και η Φινλανδία επικαιροποίησαν πρόσφατα τους οδηγούς πολιτικής προστασίας. Οι οδηγοί αυτοί παρέχουν σαφείς οδηγίες στον πληθυσμό για περίπτωση πολέμου, κινούμενες σε ανάλογο μήκος κύματος με τις ενέργειες της Δανίας και της Νορβηγίας. Η κίνηση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη τάση στις σκανδιναβικές χώρες για ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta