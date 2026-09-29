Νέα ένταση μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας μετά από εκρήξεις ναρκών

Νέα ένταση καταγράφεται στην κορεατική χερσόνησο, καθώς ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας κατήγγειλε «παραβίαση της ανακωχής» ύστερα από την έκρηξη ναρκών στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας την περασμένη εβδομάδα. Τα πρώτα ευρήματα της διεξαγόμενης έρευνας, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν ότι η Πιονγκγιάνγκ φέρει την ευθύνη για το περιστατικό, στο οποίο τραυματίστηκαν τρεις Νοτιοκορεάτες στρατιωτικοί.

Τραυματισμοί στρατιωτικών και τα πρώτα ευρήματα

Το περιστατικό που προκάλεσε την ένταση έλαβε χώρα στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις Νοτιοκορεάτες στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από εκρήξεις ναρκών εντός της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης (DMZ). Η σοβαρότητα του συμβάντος υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι ένας εκ των τραυματιών έχασε το πόδι του, προκαλώντας ανησυχία στις στρατιωτικές αρχές της Νότιας Κορέας.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για το συμβάν δόθηκαν από τον υπαρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δύο νάρκες εξερράγησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Μια τρίτη νάρκη, η οποία δεν εξερράγη, εντοπίστηκε από τους στρατιώτες καθώς υποχωρούσαν από την περιοχή μετά τις αρχικές εκρήξεις. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν κεντρικό στοιχείο της έρευνας που διεξάγεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών.

Καταγγελία της Σεούλ και προειδοποίηση για αντίποινα

Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, Κανγκ Σιν-τσουλ, προέβη σε σαφείς δηλώσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης στο κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «ξεκάθαρη παραβίαση της συμφωνίας ανακωχής». Ο κ. Κανγκ Σιν-τσουλ τόνισε με έμφαση ότι η Βόρεια Κορέα φέρει την πλήρη ευθύνη για τις εκρήξεις των ναρκών και προανήγγειλε τη λήψη «κατάλληλων μέτρων» από την πλευρά της Σεούλ ως απάντηση σε αυτή την ενέργεια.

Η θέση της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης για την εμπλοκή της Πιονγκγιάνγκ στο συμβάν είχε ήδη ενισχυθεί από δηλώσεις που έγιναν χθες. Ο υπαρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων είχε δηλώσει πως υπάρχουν «ισχυρές υποψίες ότι βορειοκορεατικές νάρκες ήταν η αιτία της έκρηξης», υποδεικνύοντας από νωρίς την κατεύθυνση των ερευνών και την απόδοση ευθυνών.

Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη: Ένα πεδίο ναρκών

Παρά την επίσημη ονομασία της ως αποστρατιωτικοποιημένη, η ζώνη (DMZ) μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πλέον ναρκοθετημένα μέρη στον κόσμο. Συγκεκριμένα, τόσο το βόρειο όσο και το νότιο άκρο της ζώνης είναι γεμάτα νάρκες. Αυτή η ζώνη έχει πλάτος 4 χιλιομέτρων και εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 250 χιλιομέτρων, χωρίζοντας την κορεατική χερσόνησο από το 1953.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περισσότερες από 800.000 νάρκες έχουν τοποθετηθεί σε αυτή τη ζώνη από την ίδρυσή της το 1953. Πολλές από αυτές τις νάρκες χρονολογούνται από την περίοδο του Πολέμου της Κορέας, ο οποίος διήρκεσε από το 1950 έως το 1953. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός ναρκών τοποθετήθηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν τον πόλεμο, ενώ υπάρχουν και κάποιες που θεωρούνται πρόσφατες, γεγονός που υποδηλώνει συνεχή δραστηριότητα ναρκοθέτησης.

Μια διαρκής κατάσταση πολέμου και προηγούμενα περιστατικά

Η απουσία μιας επίσημης συνθήκης ειρήνης σημαίνει ότι η Σεούλ και η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθούν να βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου. Αυτή η διαρκής ένταση και η έλλειψη οριστικής επίλυσης της σύγκρουσης καθιστούν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ένα σημείο συχνών προστριβών και δυνητικά επικίνδυνων περιστατικών, όπως αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα.

Οι εκρήσεις ναρκών έχουν προκαλέσει και στο παρελθόν σοβαρές προστριβές μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επικινδυνότητα της περιοχής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό του 2015, όταν δύο Νοτιοκορεάτες στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη νάρκης, η οποία σημειώθηκε στη νότια πλευρά της DMZ. Τότε, ένας από αυτούς τους στρατιώτες έχασε και τα δύο του πόδια, γεγονός που είχε προκαλέσει επίσης έντονη αντίδραση και καταδίκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki