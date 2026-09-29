Νεκρός υψηλόβαθμος διοικητής της Χαμάς από ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ιζ αλ-Ντιν Αλ-Μπέικ, ο οποίος αναφέρεται ως επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς στη βόρεια περιοχή. Τον θάνατο του Αλ-Μπέικ επιβεβαίωσαν τόσο ισραηλινές όσο και παλαιστινιακές πηγές, ενώ κατά την ίδια επίθεση σκοτώθηκε ένα ακόμη άτομο. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση επανεξοπλίζεται και πραγματοποιεί επιθέσεις, παραβιάζοντας μια εκεχειρία του Οκτωβρίου, ισχυρισμοί που η Χαμάς αρνείται.

Το πλήγμα και η ταυτότητα του στόχου

Ο Ιζ αλ-Ντιν Αλ-Μπέικ, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές, οι οποίες συμφωνούν στην ταυτότητα του θύματος.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, αλλά και πηγές της Χαμάς, ο Αλ-Μπέικ έχασε τη ζωή του σε ένα ισραηλινό πλήγμα που στόχευσε ένα κτιριακό συγκρότημα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συνοικία Νασρ της Πόλης της Γάζας, γύρω στα ξημερώματα. Αξιωματούχοι υγείας ανέφεραν επιπλέον ότι κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, ένα ακόμη άτομο σκοτώθηκε.

Οι ισραηλινές δηλώσεις και κατηγορίες

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσαν δημόσια ότι ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε και σκότωσε τον Αλ-Μπέικ. Κατά τις δηλώσεις τους, ο Αλ-Μπέικ φέρεται να είχε εμπλακεί ενεργά στον σχεδιασμό επιθέσεων και στη στρατολόγηση ενόπλων.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται συστηματικά και πραγματοποιεί επιθέσεις, κάτι που, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, παραβιάζει μια εκεχειρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο. Ως απάντηση σε αυτές τις ενέργειες, το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματα με στόχο την οργάνωση τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αυτό τον μήνα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 20 στελέχη της Χαμάς. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται πρόσωπα που χαρακτηρίστηκαν ως υψηλόβαθμοι διοικητές ή άτομα που συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και εκείνοι που είχαν συλλάβει ισραηλινούς ομήρους.

Η απάντηση της Χαμάς και η κατάσταση της εκεχειρίας

Από την πλευρά της, η Χαμάς αρνείται κατηγορηματικά ότι πραγματοποιεί επιθέσεις ή ότι χτίζει εκ νέου το οπλοστάσιό της. Αντιθέτως, η οργάνωση κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει τη συμφωνία που αφορά τη Γάζα.

Μια εκεχειρία, η οποία συνήφθη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τον περασμένο χρόνο, προέβλεπε την ανοικοδόμηση της περιοχής. Ωστόσο, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος σε αυτό το πλαίσιο, καθώς οι διαπραγματευτές δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν στους όρους για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται στην περιοχή, διατηρώντας την ένταση.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Σύμφωνα με στοιχεία που παρείχαν αξιωματούχοι υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία. Αντίστοιχα, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί κατά την ίδια περίοδο.

Οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, δηλώνοντας ότι περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα. Αυτή η επιχείρηση ξεκίνησε ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι.

Με πληροφορίες από: News.gr