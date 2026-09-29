Καλιφόρνια: Στέλεχος των New York Times δολοφονήθηκε από τα πεθερικά του

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των New York Times δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε δημόσιο πάρκο της Καλιφόρνια. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των πεθερικών του θύματος, οι οποίοι θεωρούνται βασικοί ύποπτοι για την επίθεση. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με μια σφοδρή οικογενειακή και δικαστική διαμάχη που προϋπήρχε.

Ο χρόνος και ο τόπος της δολοφονίας

Ο 40χρονος Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, ο οποίος εργαζόταν ως τεχνικός διευθυντής στο τμήμα παιχνιδιών των New York Times, με αρμοδιότητα την εμπειρία των χρηστών, βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 3:08 μ.μ. τοπική ώρα, στο Dublin Sports Grounds, ένα δημοτικό πάρκο στην περιοχή του Ντάμπλιν της Καλιφόρνια.

Ο ΜακΚίνσεϊ εντοπίστηκε να φέρει πολλαπλά τραύματα από σφαίρες, πεσμένος στη μέση του χώρου στάθμευσης του πάρκου.

Η άμεση επέμβαση των αρχών

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας του Ντάμπλιν, ο οποίος οδηγούσε κοντά στο πάρκο, ήταν αυτός που εντόπισε πρώτος τον άνδρα πεσμένο στο πάρκινγκ και σταμάτησε για να ερευνήσει την κατάσταση. Σχεδόν ταυτόχρονα, το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας άρχισε να δέχεται πολλαπλές κλήσεις στο 911, οι οποίες ανέφεραν πυροβολισμούς στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι ο ΜακΚίνσεϊ είχε δεχθεί πολλαπλά πυρά. Μέσα σε λίγα λεπτά από τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί προσήγαγαν ένα παντρεμένο ζευγάρι, το οποίο αναγνωρίστηκε ως οι πεθερικοί του θύματος.

Μαρτυρίες και συλλήψεις

Ο Ασάντ Ραζαουί, κάτοικος του Ντάμπλιν και αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε στη San Francisco Chronicle ότι άκουσε πέντε ή έξι πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, είδε έναν άνδρα να κείτεται στο έδαφος, με αίμα να τρέχει από το στήθος του.

Ο Ραζαουί ανέφερε επίσης ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα, τους οποίους πίστευε ότι εμπλέκονταν στους πυροβολισμούς, απομακρύνθηκαν από το σημείο. Άλλοι μάρτυρες υπέδειξαν το συγκεκριμένο ζευγάρι στην αστυνομία, οδηγώντας στην άμεση σύλληψή τους.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη

Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμα το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, ούτε έχει περιγράψει τον ακριβή ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε ο κάθε ύποπτος στην επίθεση. Ωστόσο, οι αρχές έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι στην υπόθεση.

Επίσης, η αστυνομία έχει διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει γνωστή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς οι φερόμενοι δράστες έχουν συλληφθεί.

Με πληροφορίες από: enikos.gr