Ο επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκεσεν, απηύθυνε έκκληση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και τη θέρμανση στα σπίτια. Σύμφωνα με τον επίτροπο, ο περιορισμός αυτός κρίνεται αναγκαίος για τη μείωση της συνολικής ζήτησης ενέργειας, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει ελλείψεις. Η προτροπή αυτή έρχεται σε μία περίοδο που η Ευρώπη κατευθύνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ προς τις στρατιωτικές δαπάνες, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις προτεραιότητες.

Οι προτροπές του επιτρόπου Ενέργειας για περιορισμούς

Ο Νταν Γιόργκεσεν, επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέτρεψε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα και, κατ’ επέκταση, τους πολίτες να περιορίσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Συγκεκριμένα, η προτροπή του αφορά στον περιορισμό τόσο των μετακινήσεων όσο και της θέρμανσης στα σπίτια. Ο βασικός λόγος πίσω από αυτή την έκκληση είναι η ανάγκη για μείωση της ζήτησης ενέργειας, καθώς, όπως επισημάνθηκε, η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκείς ποσότητες.

Η στάση του κ. Γιόργκεσεν παρομοιάστηκε με αυτή του Σπύρου Κουλκουδίνα, με το σχόλιο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο επίτροπος εμφανίστηκε «σαν άλλος… Σπύρος Κουλκουδίνας – το έτερο αστέρι του γαλάζιου γαλαξία». Αυτή η αναφορά υποδηλώνει μια κριτική διάθεση απέναντι στην προτροπή του επιτρόπου, θέτοντας το ζήτημα της σκοπιμότητας και της πρακτικότητας των προτεινόμενων μέτρων.

Στρατιωτικές δαπάνες και η ετοιμασία για πόλεμο

Την ίδια στιγμή που οι ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τη θέρμανση και τις μετακινήσεις, η Ευρώπη φαίνεται να έχει θέσει σε προτεραιότητα την ενίσχυση της στρατιωτικής της ισχύος. Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ευρώπη επιδιώκει να εξοπλιστεί «σαν αστακός», κατευθύνοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ προς τις στρατιωτικές δαπάνες. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει μια ευρύτερη προετοιμασία, καθώς αναφέρεται ότι η Ευρώπη «ετοιμάζεται για… πόλεμο».

Η αντίθεση ανάμεσα στην έκκληση για εξοικονόμηση ενέργειας από τους πολίτες και τις μαζικές επενδύσεις στον στρατιωτικό τομέα αποτελεί κεντρικό σημείο προβληματισμού. Αυτή η διπλή προσέγγιση εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς συμβιβάζονται οι προτροπές για περικοπές σε βασικές ανάγκες με τις ταυτόχρονες, τεράστιες δαπάνες για στρατιωτικούς σκοπούς.

Το ερώτημα για την αποτελεσματικότητα σε ενδεχόμενη σύγκρουση

Στο πλαίσιο αυτής της διαφαινόμενης αντίφασης, τίθεται ένα καίριο ερώτημα απευθυνόμενο άμεσα στον επίτροπο Ενέργειας. Η απορία που διατυπώνεται είναι εάν είναι εφικτό για την Ευρώπη να προχωρήσει σε πολεμικές επιχειρήσεις «με παγωμένα σπίτια και ακίνητα αυτοκίνητα». Το ερώτημα αυτό υπογραμμίζει την ανησυχία για την πρακτική εφαρμογή των προτροπών του επιτρόπου, ειδικά σε ένα ενδεχόμενο πολεμικό σενάριο, όπου η ενεργειακή επάρκεια και η κοινωνική συνοχή θα ήταν κρίσιμης σημασίας.

Η φράση «Με παγωμένα σπίτια και ακίνητα αυτοκίνητα θα πάμε στον πόλεμο κύριε Επίτροπε;» τονίζει την αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα μιας πολιτικής που ζητά από τους πολίτες να στερηθούν βασικές ανέσεις, ενώ παράλληλα γίνονται τεράστιες στρατιωτικές επενδύσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την συνολική στρατηγική.

Κριτική στους Ευρωπαίους αξιωματούχους και σχόλια για την εγχώρια πολιτική

Παράλληλα με την κριτική προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τους αξιωματούχους, διατυπώνονται και σχόλια που αφορούν Έλληνες πολιτικούς. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι αντί ο Χάρης Θεοχάρης να χαρακτηρίζει «κακομοίρηδες» τους Έλληνες πολίτες που επιλέγουν να ψηφίσουν κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να απευθύνει αυτόν τον χαρακτηρισμό στους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Το σχόλιο αυτό, αν και δηλώνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από τον Χάρη Θεοχάρη, επιμένει στην κριτική προς τους Ευρωπαίους.

Η άποψη αυτή υπογραμμίζει την αίσθηση ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, με τις προτροπές τους για περιορισμούς στην ενέργεια, ενδέχεται να μην λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. Η κριτική αυτή τονίζει την αντίθεση μεταξύ των απαιτήσεων από τους πολίτες και των δαπανών που κατευθύνονται σε άλλους, στρατιωτικούς τομείς, δημιουργώντας ένα κλίμα δυσαρέσκειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki