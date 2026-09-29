Δολοφονήθηκε στέλεχος των New York Times στο Σαν Φρανσίσκο – Συνελήφθησαν οι πεθερικοί του

Νεκρός βρέθηκε το Σάββατο (26/09) ο Jonathan McKinsey, 40 ετών, ο οποίος εργαζόταν ως στέλεχος στους The New York Times. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα πάρκινγκ στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη των πεθερικών του θύματος, Shouyong Zhang και Shili Chen, αμφότερων 77 ετών, με την υποψία της ανθρωποκτονίας και άλλες κατηγορίες. Η δολοφονία σημειώθηκε λίγο πριν από την ακρόαση της υπόθεσης διαζυγίου του McKinsey με την κόρη των συλληφθέντων, εν μέσω δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Η δολοφονία και οι συλλήψεις

Ο Jonathan McKinsey, 40 ετών, εργαζόμενος στους The New York Times, έπεσε νεκρός το Σάββατο (26/09). Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε ένα πάρκινγκ στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο. Οι δράστες φαίνεται να πυροβόλησαν και να σκότωσαν τον 40χρονο άνδρα.

Για τον θάνατό του, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, των Shouyong Zhang και Shili Chen, οι οποίοι είναι αμφότεροι 77 ετών. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς και άλλες σχετικές κατηγορίες.

Οι δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι είναι οι πεθερικοί του θύματος, αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών την Τετάρτη. Εκεί θα κληθούν να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν σχετικά με τον θάνατο του Jonathan McKinsey.

Δικαστική διαμάχη και διαζύγιο

Η δολοφονία του Jonathan McKinsey συνέβη περίπου μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη ακρόαση της υπόθεσης διαζυγίου του με την κόρη των συλληφθέντων. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2012 και είχε αποκτήσει τρία παιδιά κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Ο McKinsey βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τη σύζυγό του για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους. Μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου, ο ίδιος επιδίωκε να περνάει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, ωστόσο υπήρχαν σαφείς χρονικοί περιορισμοί στις επισκέψεις του.

Κάθε επίσκεψη του Jonathan McKinsey στα παιδιά του γινόταν υπό επίβλεψη. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει την τεταμένη κατάσταση που επικρατούσε μεταξύ των δύο πλευρών πριν από το τραγικό συμβάν, αναφορικά με την επιμέλεια των ανηλίκων.

Καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Η σύζυγος του Jonathan McKinsey, η Jang, είχε καταγγείλει τον σύζυγό της στην αστυνομία το 2023. Οι καταγγελίες αφορούσαν επίθεση σε βάρος ενός εκ των ανηλίκων παιδιών τους, με την Jang να επισημαίνει πως οι μέθοδοι διαπαιδαγώγησής του ήταν γενικώς άγριες.

Ως αποτέλεσμα αυτών των καταγγελιών, τον περασμένο Οκτώβριο είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του Jonathan McKinsey. Η κατάσταση αυτή προσέθετε ένταση στις ήδη υπάρχουσες οικογενειακές διαμάχες.

Επιπλέον, ο McKinsey είχε συλληφθεί και του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για πλημμέλημα κακοποίησης παιδιού, σε μια διαφορετική υπόθεση που είχε προηγηθεί. Αυτά τα περιστατικά σκιαγραφούν ένα ιστορικό ενδοοικογενειακών προβλημάτων.

Οι ισχυρισμοί του θύματος για ομοφοβικές επιθέσεις

Από την πλευρά του, ο Jonathan McKinsey είχε απαντήσει στη δικαστική προσφυγή της συζύγου του, ζητώντας προστατευτικά μέτρα σε βάρος της για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου, επιδιώκοντας τη λύση του γάμου τους.

Στην αγωγή του, ο McKinsey, ο οποίος ήταν τρανς, ισχυριζόταν πως δεχόταν ομοφοβικές επιθέσεις από την πεθερά του. Οι ισχυρισμοί αυτοί προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στις οικογενειακές εντάσεις που υπήρχαν.

Επιπρόσθετα, ο Jonathan McKinsey είχε καταγγείλει επίθεση από τον πεθερό του κατά τη διάρκεια της φυλομετάβασης. Ο ίδιος υποστήριζε πως δεχόταν επιθέσεις από τα πεθερικά του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της φυλομετάβασης, γεγονός που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των σχέσεων εντός της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Reader