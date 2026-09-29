Εισαγγελική πρόταση για 4 χρόνια φυλάκιση στην πρώην υπουργό Ρασιντά Ντατί

Τέσσερα χρόνια φυλάκισης προτείνει η Εισαγγελία στη Γαλλία για την πρώην υπουργό Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, στο πλαίσιο της υπόθεσης διαφθοράς που τη συνδέει με την αυτοκινητοβιομηχανία Renault-Nissan και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της, Κάρλος Γκοσν. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την επιβολή χρηματικού προστίμου και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την απαγόρευση άσκησης δημόσιου και δικηγορικού αξιώματος.

Η εισαγγελική πρόταση για ποινή

Ειδικότερα, το Εθνικό Οικονομικό Εισαγγελικό Γραφείο (PNF) εισηγήθηκε την επιβολή ποινής φυλάκισης τεσσάρων ετών στην κυρία Ντατί. Παράλληλα, ζητήθηκε η επιβολή προστίμου ύψους 450.000 ευρώ εναντίον της πρώην υπουργού.

Στην πρόταση περιλαμβάνεται και η δήμευση περιουσιακών στοιχείων της, αξίας 900.000 ευρώ. Οι κυρώσεις, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, θα πρέπει να έχουν άμεση εκτέλεση.

Στέρηση πολιτικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων

Πέρα από τη φυλάκιση και τα χρηματικά πρόστιμα, η εισαγγελία ζητά επίσης την πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για την Ρασιντά Ντατί. Αυτή η πρόταση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κυρία Ντατί είναι σήμερα δήμαρχος στο 7ο Διαμέρισμα του Παρισιού και υπήρξε υποψήφια για τη Δημαρχία της Πόλης του Φωτός.

Επιπλέον, ζητείται πενταετής απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος, καθώς και πενταετής απαγόρευση άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, το οποίο ασκεί η πρώην υπουργός.

Οι κατηγορίες διαφθοράς

Η Ρασιντά Ντατί δικάστηκε με την κατηγορία της διαφθοράς, για πράξεις που φέρεται να έλαβαν χώρα κατά την περίοδο που διετέλεσε Ευρωβουλευτής, από το 2009 έως το 2013. Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι η κυρία Ντατί πληρώθηκε για συμβουλευτικές υπηρεσίες από θυγατρική της αυτοκινητοβιομηχανίας Renault.

Ωστόσο, η κατηγορία είναι ότι δεν ασκούσε πραγματικά τον ρόλο της συμβούλου, αλλά ότι οι πληρωμές αυτές αποσκοπούσαν στην προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας, εκμεταλλευόμενη τη θέση της ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι άσκησε παράνομα επιρροή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς προς όφελος της Renault-Nissan.

Η συμφωνία με τον Κάρλος Γκοσν

Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται μια συμφωνία που υπεγράφη στις 28 Οκτωβρίου 2009. Η συμφωνία αυτή συνήφθη μεταξύ της Ρασιντά Ντατί και του Κάρλος Γκοσν, ο οποίος ήταν τότε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Renault-Nissan.

Η συμφωνία προέβλεπε ετήσια αμοιβή ύψους 300.000 ευρώ προ φόρων για την πρώην υπουργό. Συνολικά, η κυρία Ντατί φέρεται να έλαβε περίπου 900.000 ευρώ από αυτή τη συμφωνία, ποσό που αποτελεί βασικό στοιχείο της υπόθεσης διαφθοράς.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr