Ντόναλντ Τραμπ: «Θα κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν» – Έκρηξη στο νησί Κεσμ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν «πολύ σύντομα» και «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στη σύγκρουση. Παράλληλα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης, προερχόμενης από τη θάλασσα, στο νησί Κεσμ.

Δηλώσεις για την αντιπαράθεση με το Ιράν

Μιλώντας στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την πεποίθησή του για επικείμενη νίκη. «Θα κερδίσουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα» είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων αναμένεται να κατακρημνιστεί, αμέσως μετά την επικράτηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο που Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με μεσολαβητές, οι οποίοι προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Έκρηξη στο νησί Κεσμ

Στο μεταξύ, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πληροφορίες σχετικά με ένα περιστατικό στο νησί Κεσμ. Σύμφωνα με την αναφορά, ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης.

Η έκρηξη αυτή φέρεται να προερχόταν από τη θάλασσα, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη. Περαιτέρω λεπτομέρειες για το συμβάν δεν έχουν γίνει γνωστές από τις πηγές.

Σύλληψη και απελευθέρωση υπόπτων στη Βρετανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη σύλληψη πέντε υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε μια αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την έκπληξή του για την απελευθέρωσή τους, δηλώνοντας ότι ο ίδιος «δεν θα τους άφηνε ελεύθερους». «Εξεπλάγην που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό» είπε.

Νωρίτερα σήμερα, οι πέντε Βρετανοί, οι οποίοι είχαν συλληφθεί με την υποψία ότι σχεδίαζαν επίθεση στην εν λόγω βάση, αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Ωστόσο, παραμένουν υπό έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.

Οικονομικά ζητήματα και επενδύσεις στις ΗΠΑ

Στο οικονομικό πεδίο, ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δέχεται κριτική για τις επιδόσεις της οικονομίας λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, έκανε προβλέψεις για τις εμπορικές σχέσεις. Δήλωσε ότι θα επιτευχθεί τελικά μια εμπορική συμφωνία με τον Καναδά, καθώς οι Καναδοί «τηλεφωνούν συνεχώς» και εκφράζουν την επιθυμία τους για συμφωνία.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την κατασκευή μιας τεράστιας χαλυβουργίας στην Αϊόβα. Υποστήριξε ότι αυτή θα είναι «η μεγαλύτερη» στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σχέδιο αυτό, της εταιρείας Mesabi Metallics, προβλέπει μια συνολική επένδυση ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει αρχικά 6.000 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής του εργοστασίου. Μακροπρόθεσμα, προβλέπονται 2.000 θέσεις εργαζομένων στη βιομηχανία αυτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι η αμερικανική οικονομία «δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση», παρά τις επικρίσεις που δέχεται.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader