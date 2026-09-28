Συγκίνηση προκάλεσε η εμφάνιση του Νίκου Οικονομόπουλου στο Θέατρο Πέτρας, όπου πραγματοποίησε συναυλία στις 25 Σεπτεμβρίου. Ο τραγουδιστής αφιέρωσε τραγούδια στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ παράλληλα θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν για τον εκλιπόντα καλλιτέχνη. Επιπλέον, ο Νίκος Οικονομόπουλος προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη, δηλώνοντας ότι περνάει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του.

Συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Νίκος Οικονομόπουλος επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ερμηνεύοντας δύο από τα τραγούδια του, τα «Φεύγω για μένα» και «Ανήκω». Λίγο πριν ξεκινήσει να τραγουδά, ο καλλιτέχνης προέβη σε μια συγκινητική αφιέρωση, απευθυνόμενος στο κοινό. «Θέλω να τραγουδήσω δυο τραγούδια του Γιώργου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «καμιά φορά να σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα είναι ωραίο, και να καταλαβαίνουν για ποιον μιλάς».

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε την πρόθεσή του, δηλώνοντας: «Θέλω να αφιερώσω και τα δυο τραγούδια στον φίλο μου τον Γιώργο». Με αυτό τον τρόπο, θέλησε να εκφράσει τη βαθιά του εκτίμηση και την αγάπη του προς τον συνάδελφό του, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσωπικής σχέσης που τους συνέδεε.

Έκκληση για παύση των εικασιών

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στη δημόσια συζήτηση και στις φήμες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις συνθήκες θανάτου του φίλου του. Ζήτησε να σταματήσουν οι εικασίες και οι αβάσιμες κρίσεις, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό. «Καλό θα ήταν να μην υπάρχει αγαπόμετρο, και στην τηλεόραση, και στα social media και να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει», δήλωσε.

Επέκρινε επίσης τα σχόλια που υποστηρίζουν ότι «ήξεραν ότι η οικογένειά του φταίει, ότι ο Γιώργος ήταν το ένα, το άλλο», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους δηλώσεις είναι ανεύθυνες και ανακριβείς. Ο τραγουδιστής ζήτησε από όλους να επιδείξουν σύνεση και να μην προβαίνουν σε βιαστικά συμπεράσματα, τα οποία δεν βασίζονται σε επίσημα στοιχεία.

Ο ρόλος της Δικαιοσύνης

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθάρισε πως οι απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πρέπει να δοθούν αποκλειστικά από τους αρμόδιους θεσμούς. «Όπως και ο Γιώργος προσπάθησε και ήταν παρών, στη ζωή, στη δουλειά, σε όλα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση του εκλιπόντος καλλιτέχνη σε κάθε πτυχή της ζωής του.

Ο τραγουδιστής τόνισε με έμφαση: «Το τι έγινε σε αυτό, το ας το πούμε ιατρείο, αφήστε το να το κρίνει η Δικαιοσύνη και όχι να κάθεται ο καθένας και να γράφει τα σχόλιά του». Με αυτή τη δήλωση, ο Νίκος Οικονομόπουλος κάλεσε σε σεβασμό των διαδικασιών και των αρχών, προτρέποντας το κοινό να εμπιστευτεί την επίσημη διερεύνηση των γεγονότων.

Προσωπική δοκιμασία για τον Νίκο Οικονομόπουλο

Πέρα από την αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Νίκος Οικονομόπουλος προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του. Αποκάλυψε ότι και ο ίδιος περνάει μια αδιευκρίνιστη, αλλά δύσκολη περίοδο στη ζωή του. «Ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες. Ο καθένας στην ψυχή του κουβαλάει κάτι», δήλωσε, αναφερόμενος στην εσωτερική πάλη που βιώνει ο κάθε άνθρωπος.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Όπως κι εγώ, έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, που δε θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας, αλλά κάποια στιγμή θα μάθετε ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είμαι εδώ, είμαι παρών και προσπαθώ». Η δήλωση αυτή άφησε το κοινό με ερωτηματικά σχετικά με τη φύση της δοκιμασίας που αντιμετωπίζει, ενώ παράλληλα έδειξε την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να είναι παρών και ενεργός.

Η μουσική παρακαταθήκη και το προσωπικό μήνυμα

Ολοκληρώνοντας τις αναφορές του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Νίκος Οικονομόπουλος εστίασε στη μουσική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο εκλιπόντας καλλιτέχνης. «Ο Γιώργος ήταν τραγουδιστής, τον αγαπήσατε και συνεχίζετε να τον αγαπάτε… Θα συνεχίσω να τον θυμάμαι με αγάπη… Και αυτό που μένει είναι τα τραγούδια… Καλό ταξίδι στον Γιώργο μας», ανέφερε, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία του έργου του.

Λίγο πριν ξεκινήσει να τραγουδά, ο Νίκος Οικονομόπουλος έκλεισε με μια άκρως προσωπική φράση, η οποία υπογράμμισε τη βαθιά του σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Και όσο για το αν τον αγαπάω εγώ, το ξέρει μόνο αυτός», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί το μέγεθος των συναισθημάτων του, τα οποία παραμένουν ιδιωτικά και προσωπικά.

Με πληροφορίες από: Reader