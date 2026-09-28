Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αύξησε κατά 15.500 τον αριθμό των στρατιωτικών στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέγραψε τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, ένα διάταγμα με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμες της χώρας. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την τέταρτη παρόμοια κίνηση που λαμβάνεται από το Κρεμλίνο από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Η εντολή δόθηκε σε μια περίοδο όπου τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες απώλειες στον πόλεμο που συνεχίζεται επί τεσσεράμισι χρόνια, καθιστώντας την ενίσχυση του στρατιωτικού προσωπικού ένα κεντρικό ζήτημα για τη Μόσχα.

Η νέα ενίσχυση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων

Με το διάταγμα που υπεγράφη τη Δευτέρα, 28/9, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενισχύει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με επιπλέον 15.500 μάχιμους στρατιώτες. Αυτή η κίνηση ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των εγκεκριμένων στελεχών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε 2.441.630 μέλη, εκ των οποίων οι 1.550.500 είναι στρατιωτικοί, όπως αναφέρεται ρητά στο κείμενο του διατάγματος. Η αύξηση αυτή αφορά αποκλειστικά το στρατιωτικό προσωπικό, ενισχύοντας την ενεργό δύναμη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Παρόλα αυτά, το διάταγμα δεν παρέχει καμία διευκρίνιση σχετικά με τους ειδικούς λόγους που καθιστούν αναγκαία αυτή την πρόσθετη αύξηση του προσωπικού. Επίσης, δεν εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθούν οι νέες αυτές θέσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα των μεθόδων στελέχωσης των επιπλέον μονάδων.

Τέσσερις αποφάσεις ενίσχυσης μέσα στο έτος

Η πρόσφατη απόφαση του Ρώσου προέδρου αποτελεί την τέταρτη παρόμοια κίνηση που πραγματοποιείται από το Κρεμλίνο μέσα στο τρέχον έτος, υπογραμμίζοντας μια συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης του στρατού. Προηγούμενα διατάγματα για την αύξηση του στρατιωτικού προσωπικού είχαν υπογραφεί από τον Πούτιν τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, σε διαδοχικές φάσεις ενίσχυσης.

Αθροιστικά, οι μάχιμοι στρατιώτες έχουν αυξηθεί κατά 47.860 άτομα μέσω αυτών των τεσσάρων διαταγμάτων, αναδεικνύοντας μια σταθερή πολιτική ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές οι διαδοχικές αυξήσεις έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Επιβράδυνση προέλασης και αυξημένες απώλειες

Η εντολή για την αύξηση του στρατιωτικού προσωπικού δόθηκε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένες απώλειες για αμφότερες τις πλευρές, τη Ρωσία και την Ουκρανία, στον πόλεμο που συνεχίζεται εδώ και τεσσεράμισι χρόνια. Η ένταση των συγκρούσεων και η ανάγκη για διαρκή αναπλήρωση των δυνάμεων φαίνεται να επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις της ρωσικής ηγεσίας.

Στο πεδίο της μάχης, η ρωσική προέλαση έχει επιβραδυνθεί φέτος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτή η επιβράδυνση αποδίδεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, στην ευρεία χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στο μέτωπο, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη γρήγορη μετακίνηση των μονάδων και την αποτελεσματική διεξαγωγή των επιχειρήσεων, επηρεάζοντας τον ρυθμό των στρατιωτικών ενεργειών.

Αντιδράσεις και προηγούμενες επιστρατεύσεις

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η Ουκρανία έχει επανειλημμένα εκφράσει προειδοποιήσεις σχετικά με σχέδια της Μόσχας για νέα επιστράτευση. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει αποκαλέσει αυτές τις πληροφορίες ως «παραπληροφόρηση», διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια για επικείμενη γενική επιστράτευση στη χώρα.

Η τελευταία φορά που ο Πούτιν διέταξε επιστράτευση εφέδρων ήταν το 2022. Εκείνη η απόφαση είχε ληφθεί έπειτα από αλλεπάλληλες οπισθοχωρήσεις των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο, γεγονός που είχε καταστήσει αναγκαία την άμεση ενίσχυση των στρατιωτικών μονάδων με πρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki