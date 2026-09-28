Ο Ζορντάν Μπαρντελά απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη μετά από δημοσίευμα για αντισημιτικά σχόλια

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN), Ζορντάν Μπαρντελά, διέψευσε κατηγορηματικά ένα ρεπορτάζ του ιστοτόπου ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediapart, το οποίο τον φέρει να έχει κάνει αντισημιτικά σχόλια σε ιδιωτικές συζητήσεις πριν από περίπου μία δεκαετία. Ο Μπαρντελά χαρακτήρισε το δημοσίευμα «ωμή επινόηση» και ανακοίνωσε ότι έχει αναθέσει στον δικηγόρο του να κινήσει τις κατάλληλες νομικές διαδικασίες εναντίον του μέσου. Το ζήτημα ανακύπτει σε μια περίοδο όπου το ακροδεξιό κόμμα προσπαθεί να αποκαταστήσει την εικόνα του και να οικοδομήσει στενούς δεσμούς με το Ισραήλ.

Οι κατηγορίες του Mediapart για παλαιότερα σχόλια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mediapart, ο Ζορντάν Μπαρντελά φέρεται να είχε διατυπώσει αντισημιτικά και συνωμοσιολογικά σχόλια σε ιδιωτικά μηνύματα κατά την περίοδο 2013-2015. Αυτή η περίοδος συμπίπτει με τα πρώτα χρόνια της πολιτικής του καριέρας εντός του Εθνικού Συναγερμού. Ο ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας υποστηρίζει ότι εξέτασε δεκάδες τέτοια μηνύματα, διαπιστώνοντας ένα «μοτίβο αντισημιτικής και συνωμοσιολογικής ρητορείας».

Μεταξύ των σχολίων που του αποδίδονται, το Mediapart αναφέρει ότι σε ένα μήνυμα ο Μπαρντελά έγραφε πως «όλες οι τράπεζες ανήκουν σε Εβραίους». Σε ένα άλλο μήνυμα, φέρεται να είχε δηλώσει ότι «ο Εβραίος πρέπει να κυριαρχεί στους άλλους λαούς, να τους συντρίβει και να τους κλέβει, ένας σιωνιστής είναι κατ’ ανάγκη Εβραίος, σε βάθος». Το μέσο ενημέρωσης, το οποίο έχει μακρά ιστορία στην αποκάλυψη πολιτικών σκανδάλων στη Γαλλία, τονίζει ότι επαλήθευσε ανεξάρτητα τα ιδιωτικά μηνύματα και βασίστηκε επίσης σε μαρτυρίες από πρώην μέλη του κόμματος, τα οποία κατονόμασε μόνο με το μικρό όνομα και το αρχικό του επωνύμου τους.

Η άμεση αντίδραση του Ζορντάν Μπαρντελά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, αντιδρώντας άμεσα στις κατηγορίες, τις χαρακτήρισε «παραληρηματικές» και «ωμή επινόηση». Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού δήλωσε: «Αμφισβητώ επισήμως τις κατηγορίες που διατυπώνει σε βάρος μου ο Mediapart, αποδίδοντάς μου παραληρηματικές και αντισημιτικές δηλώσεις που υποτίθεται ότι έκανα όταν ήμουν ανήλικος».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Μπαρντελά ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έχει ήδη αναθέσει στον δικηγόρο του να ξεκινήσει «τις κατάλληλες διαδικασίες» σε βάρος του ιστοτόπου Mediapart. Η άρνηση του Μπαρντελά είναι κατηγορηματική, υπογραμμίζοντας ότι οι φερόμενες δηλώσεις έγιναν όταν ήταν ανήλικος, αν και τις αρνείται πλήρως.

Οι προσπάθειες του Εθνικού Συναγερμού για «αποδαιμονοποίηση»

Το δημοσίευμα του Mediapart έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τον Εθνικό Συναγερμό. Το ακροδεξιό κόμμα βρίσκεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια να «καθαρίσει» την εικόνα του από ρατσιστικές και αντισημιτικές υποψίες, επιδιώκοντας να την «αποδαιμονοποιήσει» ή να την εξομαλύνει. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το κόμμα επιδιώκει επίσης να οικοδομήσει στενούς δεσμούς με το Ισραήλ, μια κίνηση που θεωρείται άνευ προηγουμένου για την ιστορία του.

Τόσο ο Ζορντάν Μπαρντελά όσο και η Μαρίν Λε Πεν έχουν κινηθεί με γνώμονα να απαλλάξουν το κόμμα από την βαριά κληρονομιά του ιδρυτή του, Ζαν-Μαρί Λεπέν, πατέρα της Μαρίν Λε Πεν. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν είχε επανειλημμένα προβεί σε αντισημιτικά σχόλια κατά το παρελθόν, δημιουργώντας ένα αρνητικό προηγούμενο για το κόμμα. Η τρέχουσα ηγεσία προσπαθεί ενεργά να αποστασιοποιηθεί από αυτές τις θέσεις και να παρουσιάσει ένα πιο μετριοπαθές προφίλ.

Ο ρόλος του Μπαρντελά και η πολιτική του πορεία

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος είναι σήμερα 31 ετών, έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο της δεκαετούς προσπάθειας του Εθνικού Συναγερμού να μεταμορφώσει την εικόνα του. Η ικανότητά του στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η «καθαρή» εικόνα που προβάλλει τον έχουν καταστήσει βασικό παράγοντα στο σχέδιο της Μαρίν Λε Πεν για την «αποδαιμονοποίηση» του κόμματος, με στόχο να το μετατρέψει σε μια ισχυρή εκλογική δύναμη.

Ο Μπαρντελά υπήρξε ο de facto προεδρικός υποψήφιος του κόμματος μέχρι τον Ιούλιο, οπότε το Εφετείο επέτρεψε στη Μαρίν Λε Πεν να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Η Μαρίν Λε Πεν προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του προσεχούς Απριλίου. Εφόσον η Λε Πεν κερδίσει τις εκλογές του 2027, ο Ζορντάν Μπαρντελά αναμένεται να αναλάβει τη θέση του πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ρόλου του στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας. Μάλιστα, το 2025, ο Μπαρντελά πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου επίσκεψη στο Ισραήλ, ενισχύοντας τις προσπάθειες του κόμματος για αλλαγή εικόνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki