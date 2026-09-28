Η πολιτική σύγκρουση στις ΗΠΑ εντείνεται: Δημοκρατικοί σχεδιάζουν έρευνες στο περιβάλλον Τραμπ

Η πολιτική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ενταθεί, καθώς οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν τη δημιουργία ειδικής «ομάδας δράσης» με σημαντικά κονδύλια. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να θέσει στο μικροσκόπιο τις επιχειρηματικές συμφωνίες της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ και τις εταιρείες που χρηματοδότησαν τη νέα αίθουσα εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου. Τα σχέδια αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σχέδια για «ομάδα δράσης» και έρευνες

Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ενδέχεται να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο έστω και ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, έχουν ήδη προετοιμάσει σχέδια για ενδελεχείς έρευνες. Αυτές οι έρευνες θα επικεντρωθούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειάς του και στις εταιρείες που συνέβαλαν οικονομικά στη νέα αίθουσα εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου.

Με τη δυνατότητα να ζητούν επίσημα έγγραφα και να ενισχύουν με επιπλέον πόρους το προσωπικό που ασχολείται με τις κοινοβουλευτικές έρευνες, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες ήδη από τον Φεβρουάριο. Αυτό θα μπορούσε να μετατρέψει το δεύτερο μισό της θητείας του πλανητάρχη σε ένα πεδίο σκληρής πολιτικής και δικαστικής σύγκρουσης, όπως αναφέρεται.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με μεταδόσεις του Reuters, στο επίκεντρο των ερευνών αναμένεται να βρεθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας Τραμπ. Αυτή η δραστηριότητα, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, επεκτάθηκε σε τομείς όπως τα κρυπτονομίσματα, τα drones, η τεχνητή νοημοσύνη και οι αγορές προβλέψεων. Κατά την ίδια περίοδο, η προσωπική περιουσία του Αμερικανού προέδρου παρουσίασε αύξηση κατά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι βουλευτές των Δημοκρατικών Τζέιμι Ράσκιν και ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ έχουν αναφέρει ως πιθανά πεδία ελέγχου τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τον Τραμπ. Επίσης, η επενδυτική εταιρεία 1789 Capital, στην οποία συμμετέχει ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, θεωρείται πιθανός στόχος. Ωστόσο, διευκρινίζουν ότι δεν έχει ακόμη καταρτιστεί ένας οριστικός κατάλογος στόχων για τις επικείμενες έρευνες.

Δηλώσεις και αντιδράσεις από τα δύο στρατόπεδα

Η δικηγόρος Άσλεϊ Κάλεν, η οποία είχε διατελέσει νομική σύμβουλος του Ρεπουμπλικανού προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε σχετικά με την κατάσταση: «Δεν νομίζω ότι οι Δημοκρατικοί θα είναι υπομονετικοί. Θα περιμένουν τα έγγραφα αρκετά γρήγορα. Δεν θα μπορέσουν να καθυστερούν την παράδοση των εγγράφων μέχρι να λήξει η θητεία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσδοκία για άμεση δράση από την πλευρά των Δημοκρατικών.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, είχε δηλώσει στις 17 Σεπτεμβρίου ότι το κόμμα του θα ζητήσει λογοδοσία «από την πρώτη ημέρα». Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι σχεδιάζουν να παρεμποδίσουν την κυβερνητική πολιτική και να στοχοποιήσουν τον πρόεδρο με αβάσιμες κατηγορίες, σηματοδοτώντας την ένταση που επικρατεί.

Προετοιμασίες εταιρειών και πιθανοί στόχοι

Οι εταιρείες που διατηρούν αλισβερίσι με την οικογένεια Τραμπ θεωρούνται πιθανός στόχος των ερευνών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές οι εταιρείες δεν μπορούν να επικαλεστούν το προνόμιο προστασίας των επικοινωνιών με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να το επικαλεστεί ο Λευκός Οίκος. Αυτό τις καθιστά πιο ευάλωτες σε ενδεχόμενες απαιτήσεις για παροχή εγγράφων και πληροφοριών.

Σύμφωνα με πρόσωπα με τα οποία μίλησε το Reuters, εταιρείες που έχουν σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ προετοιμάζονται ήδη για το ενδεχόμενο ερευνών. Αυτή η προετοιμασία περιλαμβάνει την πρόσληψη δικηγόρων για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, καθώς και συμβούλων διαχείρισης κρίσεων. Ένας ακόμη πιθανός αντικείμενο διερεύνησης τέθηκε από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Σέλντον Γουάιτχαουζ, ο οποίος σε έκθεσή του υποστήριξε ότι εταιρείες πετρελ

Με πληροφορίες από: Ieidiseis