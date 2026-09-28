Νέα επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπληξε το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Κιέβου. Το πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τριών ακόμη ατόμων, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο. Η ένταση της πυρκαγιάς που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, οδηγώντας σε δραματικές προσπάθειες διάσωσης.

Οι συνέπειες της επίθεσης

Η ρωσική επίθεση με drone στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας προκάλεσε σοβαρές απώλειες. Σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από το πλήγμα. Ο ίδιος ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την επίθεση. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση για όσους βρίσκονταν εντός του κτιρίου.

Εικόνες καταστροφής και προσπάθειες διάσωσης

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που απεικονίζει το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Το βίντεο καταγράφει τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη η εγκατάσταση, καθώς τμήμα της κατέρρευσε εξαιτίας του πλήγματος και της επακόλουθης πυρκαγιάς.

Η φωτιά επεκτάθηκε στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο του κτιρίου, ενώ γύρω από αυτό ήταν ορατά πολλά συντρίμμια. Η ένταση της φωτιάς ήταν τόσο μεγάλη μετά το χτύπημα, που αρκετοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να πηδήξουν από τα παράθυρα σε μια προσπάθεια να σωθούν από τις φλόγες και τον καπνό.

Η αντίδραση των αρχών

Μετά την επίθεση, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε τον θάνατο της γυναίκας και τον τραυματισμό των τριών ατόμων, παρέχοντας τα πρώτα στοιχεία για τις ανθρώπινες απώλειες. Οι δηλώσεις του υπογράμμισαν τη σοβαρότητα της κατάστασης που επικρατούσε στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, στην ανάρτησή του που συνόδευε το βίντεο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ρωσικό πλήγμα στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημιών. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, σβήνουν την πυρκαγιά, αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να ήταν στο κτίριο». Η δήλωσή του τόνιζε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στο σημείο.

Το σημείο του πλήγματος

Το κτίριο που δέχθηκε το πλήγμα βρίσκεται στο κέντρο του Κιέβου, μια περιοχή ζωτικής σημασίας για την πόλη. Πιο συγκεκριμένα, η επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Σεφτσένκο, όπου φιλοξενείται το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών.

Νωρίτερα, οι αρχές της πόλης είχαν αναφέρει ότι επλήγη ένα ακατοίκητο κτίριο στην ίδια συνοικία. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το πλήγμα αφορούσε το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών, με τις σοβαρές συνέπειες που περιγράφηκαν.

Με πληροφορίες από: Reader