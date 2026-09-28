ΟΗΕ: Αυξημένος κίνδυνος βασανιστηρίων για απελαθέντες μέσω προγράμματος των ΗΠΑ

Εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησαν σήμερα ότι το πρόγραμμα απελάσεων σε τρίτες χώρες που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτει τους απελαθέντες σε «αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους κινδύνους βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης των ατόμων αυτών.

Σύμφωνα με τους 20 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πυροδοτεί «σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση του κινδύνου για βασανιστήρια, κακομεταχείριση, καθώς και εξαναγκαστική εξαφάνιση των ανθρώπων που απελαύνονται.

Η προειδοποίηση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ

Οι ειδικοί του ΟΗΕ τόνισαν ότι ο μηχανισμός απελάσεων των ΗΠΑ στοχεύει τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες σε διάφορα στάδια της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεών τους. Οι ρυθμίσεις αυτές, όπως επισημάνθηκε, «ξεφεύγουν σε μεγάλο βαθμό από τον δημοκρατικό έλεγχο και την ανεξάρτητη παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Οι εμπειρογνώμονες, στους οποίους ανατέθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εξετάσουν το θέμα, διευκρίνισαν ότι δεν μιλούν εκ μέρους του ΟΗΕ. Ωστόσο, η κοινή τους ανακοίνωση υπογραμμίζει τις σοβαρές ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις του προγράμματος.

Αποκαλύψεις για κρυφές συμφωνίες και απελάσεις

Οι προειδοποιήσεις των εμπειρογνωμόνων έρχονται στον απόηχο μιας διεθνούς έρευνας που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 72 δημοσιογράφοι από 23 μέσα ενημέρωσης σε 15 χώρες, υπό την κοινοπραξία Forbidden Stories.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αμερικανική κυβέρνηση έχει απελάσει περισσότερους από 25.000 ανθρώπους σε τρίτες χώρες. Αυτό έγινε μέσω κρυφών συμφωνιών που συνήψε με 35 χώρες, οι οποίες δέχτηκαν να παραλάβουν πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με αυτές τις χώρες.

Ευρύ φάσμα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οι συμφωνίες αυτές, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, «άνοιξαν τον δρόμο σε μια σειρά άλλων παραβιάσεων». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αυθαίρετη και μυστική κράτηση των απελαθέντων προσώπων, οι εξαφανίσεις, καθώς και η άρνηση εγγυήσεων για μια τακτική διαδικασία.

Επιπλέον, οι παραβιάσεις επεκτείνονται στον χωρισμό οικογενειών, τις διακρίσεις, τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων. Οι μετανάστες μεταφέρονται σε χώρες ή εδάφη με τα οποία δεν έχουν κανέναν δεσμό, κάτι που μπορεί να συνιστά μια τραυματική εμπειρία για αυτούς.

Κίνδυνοι για ευάλωτες ομάδες και αδυναμία προστασίας

Οι ειδικοί υπογράμμισαν ότι ορισμένοι απελαθέντες μπορεί να σταλούν ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βία ή διακρίσεις. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο φύλο τους, στον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή στον αγώνα τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ, καθώς και όλες τις κυβερνήσεις με τις οποίες η Ουάσιγκτον σύναψε τέτοιες συμφωνίες. Μεταξύ των χωρών αυτών συγκαταλέγονται η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Ονδούρα, η Λιβερία, η Λιβύη και το Νότιο Σουδάν.

«Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι τρίτες χώρες είναι και οι ίδιες βυθισμένες σε πολέμους», πρόσθεσαν οι ειδικοί. Επισήμαναν ότι οι χώρες αυτές «δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν τα δικαιώματα των μεταναστών που τους στέλνονται από πλούσιες χώρες οι οποίες επιδιώκουν να ξεφύγουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις τους».

Με πληροφορίες από: Topontiki