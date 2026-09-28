Η αγρότισσα που απέτρεψε πιθανό χτύπημα στη βάση RAF Fairford με ένα μήνυμα στο WhatsApp

Πέντε Βρετανοί υπήκοοι συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής (27.09.2026) κοντά στην αμερικανική βάση RAF Fairford στη Βρετανία, με την κατηγορία της προετοιμασίας τρομοκρατικής ενέργειας. Η σύλληψη των υπόπτων προέκυψε μετά από την άμεση αντίδραση και ειδοποίηση των αρχών από μία αγρότισσα της περιοχής, η οποία παρατήρησε περίεργες κινήσεις τις πρώτες πρωινές ώρες. Η γυναίκα, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, έστειλε ένα μήνυμα σε ομαδική συνομιλία στο Whatsapp, κινητοποιώντας έτσι τις αρχές.

Η επέμβαση της αγρότισσας και το μήνυμα στο WhatsApp

Η Βρετανίδα αγρότισσα, ηλικίας περίπου 50 ετών, επέστρεφε με το αυτοκίνητό της τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν συνάντησε τρία ύποπτα λευκά βαν σταθμευμένα μέσα στο σκοτάδι, δίπλα στο κοινοτικό κέντρο του χωριού. Παρατήρησε επίσης μια ομάδα ανδρών με μάσκες, γεγονός που την κινητοποίησε άμεσα.

Στις 1:49 π.μ. την Κυριακή (27.09.2026), λιγότερο από δέκα λεπτά μετά τη συνάντησή της με τα βαν, η αγρότισσα έστειλε ένα μήνυμα στους γείτονές της μέσω ομαδικής συνομιλίας στο Whatsapp. Το μήνυμα ανέφερε: «Σε περίπτωση που είναι κανείς ξύπνιος… κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει στο χωριό. Ο δρόμος δίπλα στο κοινοτικό κέντρο του χωριού είναι μπλοκαρισμένος από τρία λευκά βαν και είδαμε μια ομάδα ανδρών με μάσκες. Ειδοποίησα την αστυνομία».

Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία της ως μια «φευγαλέα στιγμή», δηλώνοντας ότι τους είδε μόνο για λίγο. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι άνδρες ήταν σίγουρα περισσότεροι από πέντε, εκτιμώντας τον αριθμό τους σε ίσως οκτώ με δέκα άτομα. Όταν την είδαν, οι μασκοφόροι άνδρες τράπηκαν σε φυγή, κάποιοι προς το χωράφι και άλλοι προς το γειτονικό χωριό Κέμπσφορντ. Η αγρότισσα δήλωσε στο BBC: «Τα είδα και σκέφτηκα: «Δεν μπορεί να συμβαίνει»».

Οι συλλήψεις και τα χαρακτηριστικά των υπόπτων

Μετά την ειδοποίηση της αγρότισσας, η Αντιτρομοκρατική ανακοίνωσε τη σύλληψη πέντε ανδρών. Όλοι οι συλληφθέντες είναι Βρετανοί υπήκοοι, ηλικίας από 20 έως 25 ετών, και μόνιμοι κάτοικοι του Λονδίνου. Η κράτησή τους παρατάθηκε, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει οδηγήσει σε «πολλαπλές νέες κατευθύνσεις», όπως δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Η αυτόπτης μάρτυρας και κάτοικος της περιοχής, η αγρότισσα, υποστηρίζει ότι είναι πολύ πιθανόν να υπήρχαν και άλλοι μαζί τους που διαφεύγουν τη σύλληψη. Παρά την επιτυχία των συλλήψεων, η ίδια εκφράζει την άποψη ότι η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας «τα έκαναν θάλασσα», καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται, δεν ήταν η μόνη που σήμανε συναγερμό.

Η στρατηγική σημασία της βάσης RAF Fairford

Η αμερικανική βάση RAF Fairford, που βρίσκεται στη Βρετανία, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις για διάφορες επιχειρήσεις. Η βρετανική κυβέρνηση είχε εγκρίνει τη χρήση της βάσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις αφορούσαν ενέργειες εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, αμερικανικά βομβαρδιστικά έχουν αναπτυχθεί στη βάση, υπογραμμίζοντας περαιτέρω τον κεντρικό ρόλο της στην αμυντική στρατηγική των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τοποθεσία και οι δυνατότητές της την καθιστούν κρίσιμο σημείο για διεθνείς στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Διεθνείς προεκτάσεις και η στάση του Ιράν

Το περιστατικό έλαβε διαστάσεις που αφορούν και τη διεθνή πολιτική σκηνή, καθώς το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η άρνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής σημασίας της βάσης RAF Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών προεκτάσεών του, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής Κόμπρα για τη RAF Φέρφορντ. Η επιτροπή αυτή ασχολείται με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων, γεγονός που αναδεικνύει το επίπεδο συναγερμού που προκάλεσε το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Newsit