Οι πέντε συλληφθέντες για το περιστατικό στο Fairford αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση στη Βρετανία

Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι πέντε άνδρες που είχαν συλληφθεί στη Βρετανία, στο πλαίσιο της έρευνας για ένα σχέδιο βομβιστικής επίθεσης κοντά στη βάση RAF Fairford. Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες ωστόσο τόνισαν ότι η έρευνα για το περιστατικό δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι πέντε ύποπτοι παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ το Ιράν έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο συμβάν.

Οι συλλήψεις και η εκκένωση της περιοχής

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας κάτοικος ειδοποίησε την αστυνομία για την παρουσία τριών ύποπτων βαν κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford, η οποία βρίσκεται στο Γκλόστερσιρ. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ένοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψη των πέντε ανδρών.

Μετά τις συλλήψεις, πυροτεχνουργοί του στρατού ανέλαβαν να εξετάσουν τα ύποπτα οχήματα. Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους, 85 νοικοκυριά εκκενώθηκαν, ενώ τέθηκε σε συναγερμό και η ευρύτερη περιοχή. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν συγκεκριμένα στο χωριό Γουέλφορντ.

Τα στοιχεία των υπόπτων και οι κατηγορίες

Οι πέντε άνδρες που αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση είναι Βρετανοί υπήκοοι, ηλικίας από 23 έως 25 ετών, και όλοι τους κάτοικοι Λονδίνου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 24χρονο από το Κάμντεν, στο βόρειο Λονδίνο, τρεις άνδρες ηλικίας 23, 24 και 25 ετών από το Γουέστμινστερ, στο κεντρικό Λονδίνο, και έναν 24χρονο από το Γουίλσντεν, στα βορειοδυτικά της πόλης.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για αδικήματα που εμπίπτουν στον νόμο περί εκρηκτικών, καθώς και για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 5 της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Παρόλο που αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, θα υπόκεινται σε αυστηρούς όρους όσον αφορά τις μετακινήσεις τους και τις επαφές τους με άλλα πρόσωπα.

Η συνέχεια της έρευνας και οι δηλώσεις των αρχών

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Λόρενς Τέιλορ, τόνισε ότι η απελευθέρωση των υπόπτων με εγγύηση «δεν σημαίνει ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε». Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο μετά το περιστατικό στη βάση της RAF Fairford.

Ο κ. Τέιλορ δήλωσε ότι διερευνάται «το ενδεχόμενο η ενέργεια να πραγματοποιήθηκε από εντολοδόχους ή άτομα που ενεργούσαν, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, για λογαριασμό ξένης κρατικής οντότητας». Οι πέντε άνδρες παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς η αντιτρομοκρατική αστυνομία συνεχίζει το έργο της.

Ο ρόλος της βάσης RAF Fairford και η άρνηση του Ιράν

Η αεροπορική βάση RAF Fairford χρησιμοποιείται από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Μετά το περιστατικό, η αμερικανική στρατιωτική μονάδα, η 100ή Πτέρυγα Εναέριου Ανεφοδιασμού, δήλωσε ότι «παραμένει σε εγρήγορση».

Η διοίκηση της βάσης ανέφερε ότι θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του αμερικανικού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, των εργολάβων και των οικογενειών τους σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων. Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης της υπόθεσης με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα για τα κίνητρα των υπόπτων. Από την πλευρά του, το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο συμβάν.

Η κινητοποίηση των τοπικών αρχών

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου της Περιφέρειας Cotswold, Μάικ Έβεμι, περιέγραψε τις ενέργειες των τοπικών αρχών για την υποστήριξη των κατοίκων που επηρεάστηκαν από την εκκένωση. Η Αρχή κανόνισε τη διαμονή 28 ατόμων σε ξενοδοχεία.

Παράλληλα, παρείχε τρόφιμα, ποτά και ενημέρωση σε περίπου 60 άτομα στο Αθλητικό Κέντρο Cirencester. Ο κ. Έβεμι δήλωσε επίσης ότι βοήθησαν τους κατοίκους να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητα φάρμακα και συνεργάστηκαν στενά με την αστυνομία για να διασφαλίσουν τη φροντίδα των κατοικίδιων που εγκαταλείφθηκαν στα εκκενωμένα σπίτια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit