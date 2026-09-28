Ντενίζ Γκιοκτάς: Ο κωμικός που φυλακίστηκε για τον Ερντογάν αφέθηκε ελεύθερος μετά από «stand up» απολογία

Ο Ντενίζ Γκιοκτάς, ο γνωστός κωμικός που είχε φυλακιστεί στην Τουρκία, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα το πρωί (28/9) με απόφαση δικαστηρίου. Ο 32χρονος κωμικός υπερασπίστηκε τον εαυτό του με έναν μοναδικό τρόπο ενάντια στο τουρκικό καθεστώς καταστολής, έχοντας προηγουμένως κρατηθεί για «εξύβριση» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η απολογία του ενώπιον της έδρας στην Κωνσταντινούπολη περιγράφεται ως ανεπανάληπτη, καθώς κατάφερε να μετατρέψει τη δίκη του σε μία παράσταση «stand up» κωμωδίας.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο Ντενίζ Γκιοκτάς, γνωστός για το σαρκαστικό του χιούμορ και την καυστική του σάτιρα, είχε συλληφθεί τον Ιούλιο. Η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή του στην Τουρκία μετά από ένα ταξίδι του στο εξωτερικό. Αφορμή για την κράτησή του στάθηκε η παράστασή του με τίτλο «Νεκρά Θάλασσα».

Ο κωμικός αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες και μια ποινή φυλάκισης που μπορούσε να φτάσει έως και τα 12 χρόνια. Οι κατηγορίες αφορούσαν τρία διαφορετικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η «εξύβριση του προέδρου» και η «προσβολή θρησκευτικών αξιών», επειδή τόλμησε να πιάσει στο στόμα του τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η δίκη στην Κωνσταντινούπολη

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Ντενίζ Γκιοκτάς έλαβε χώρα σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη από δημοσιογράφους, υποστηρικτές του κωμικού, αλλά και αστυνομικούς, γεγονός που υπογράμμιζε το ενδιαφέρον και τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών και την ατμόσφαιρα του δικαστηρίου, ο Γκιοκτάς διατήρησε μια αξιοσημείωτη άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το κοινό παρακολουθούσε με προσήλωση την εξέλιξη της δίκης, στην οποία ο κωμικός κλήθηκε να υπερασπιστεί τις δηλώσεις του.

Η «stand up» απολογία του κωμικού

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Ντενίζ Γκιοκτάς δήλωσε με περισσή άνεση την απουσία μετάνοιας για τις πράξεις του. Χαμογελούσε καθ' όλη τη διαδικασία, ενώ δεν δίστασε να προκαλεί με τις ατάκες του, προκαλώντας ξεσπάσματα γέλιου στο ακροατήριο. Η στάση του αυτή έδωσε έναν μοναδικό χαρακτήρα στην υπεράσπισή του.

Ο κωμικός αναφέρθηκε στις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Κατηγορούμαι για τέσσερις προτάσεις που είπα στο Χαρμπιγιέ». Η παράσταση στην οποία αναφερόταν είχε λάβει χώρα στο υπαίθριο θέατρο «Τζεμίλ Τοπουζλού» της Χαρμπιγιέ στην Κωνσταντινούπολη, στις 24 Ιουνίου. Η απολογία του αποτέλεσε μια πράξη αντίστασης μέσα από το χιούμορ.

Οι συνθήκες κράτησης

Ο Ντενίζ Γκιοκτάς κρατούνταν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας από τη σύλληψή του τον Ιούλιο. Ο ίδιος περιέγραψε τις συνθήκες κράτησής του κατά την απολογία του. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Από τις 3 Ιουλίου βρίσκομαι σε ένα κελί, σε φυλακή τύπου “πηγάδι”, χωρίς να βλέπω τον ήλιο».

Επιπλέον, ο κωμικός τόνισε τις περιορισμένες επαφές του με τον έξω κόσμο, αναφέροντας: «Σε αντίθεση με τους άλλους κρατούμενους, έχω δικαίωμα μόνο σε ένα τηλεφώνημα την εβδομάδα και, πέρα από αυτό, δεν έχω καμία απολύτως ανθρώπινη επαφή». Αυτές οι δηλώσεις έδωσαν μια εικόνα των δυσκολιών που αντιμετώπισε κατά την προσωρινή του κράτηση.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης καταδίκασε τον 32χρονο κωμικό σε φυλάκιση 19 μηνών για τις κατηγορίες της «εξύβρισης του προέδρου και προσβολής θρησκευτικών αξιών». Ωστόσο, αθωώθηκε για την κατηγορία του «εγκωμιασμού εγκλήματος», η οποία ήταν μία από τις αρχικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Παρά την καταδίκη, ο Ντενίζ Γκιοκτάς αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από τρίμηνη προσωρινή κράτηση. Η απελευθέρωσή του έγινε εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του, δίνοντάς του την ευκαιρία να συνεχίσει τον αγώνα του εκτός των τειχών της φυλακής.

Με πληροφορίες από: Reader