Ρωσικά πλήγματα σε κέντρα δεδομένων και υποδομές επικοινωνιών στην Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τον βομβαρδισμό ουκρανικών κέντρων δεδομένων και υποδομών επικοινωνιών, σύμφωνα με ανακοινώσεις από ουκρανικής και ρωσικής πλευράς. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι έπληξε ένα κέντρο δεδομένων που ανήκει στη Vodafone Ukraine, τον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας της χώρας. Παράλληλα, η Kyivstar, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι τα κεντρικά της γραφεία στο Κίεβο δέχθηκαν πλήγμα.

Επιθέσεις σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα κέντρο δεδομένων. Το συγκεκριμένο κέντρο ανήκει στη Vodafone Ukraine, η οποία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ρωσικών επιχειρήσεων που στοχεύουν τις υποδομές επικοινωνιών της χώρας.

Την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, η Kyivstar, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, γνωστοποίησε ότι τα κεντρικά της γραφεία στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, δέχθηκαν πλήγμα. Η εταιρεία διευκρίνισε πως από την επίθεση αυτή δεν υπήρξαν θύματα. Η Μόσχα συνεχίζει να στοχεύει συστηματικά τις υποδομές επικοινωνιών της Ουκρανίας, προκαλώντας ανησυχία για τη λειτουργία των δικτύων.

Δηλώσεις Ζελένσκι και τραυματισμοί

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Ρωσία έπληξε δύο φορές ένα κέντρο δεδομένων που βρίσκεται στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια του πρωινού. Το πλήγμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο παιδιών, καθώς και ενός ενήλικα, γεγονός που υπογραμμίζει τις επιπτώσεις των επιθέσεων στον άμαχο πληθυσμό.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται να προστεθούν στις αναφορές για συνεχείς βομβαρδισμούς ουκρανικών κέντρων δεδομένων. Η στόχευση τέτοιων υποδομών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής, όπως έχει αναφερθεί από τις ουκρανικές αρχές, με σκοπό τη διακοπή της ροής πληροφοριών και επικοινωνιών εντός της χώρας.

Προηγούμενα πλήγματα και διακοπές υπηρεσιών

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μόσχα στοχεύει κέντρα δεδομένων στην Ουκρανία. Την περασμένη εβδομάδα, είχαν καταγραφεί επίσης πλήγματα σε κέντρα δεδομένων που ανήκουν σε ουκρανικούς παρόχους διαδικτύου. Αυτές οι επιθέσεις είχαν σοβαρές συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Ψηφιακής Τεχνολογίας της Ουκρανίας, τα πλήγματα της προηγούμενης εβδομάδας προκάλεσαν διακοπές υπηρεσιών σε περίπου 100.000 νοικοκυριά. Οι διακοπές αυτές επηρέασαν την περιοχή του Κιέβου, καθώς και τη γύρω περιοχή, αναδεικνύοντας την έκταση των προβλημάτων που δημιουργούνται στις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο.

Η στρατηγική της Ρωσίας και η σημασία των ειδοποιήσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, σχολίασε τις ρωσικές ενέργειες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτησή του, ο Σιμπίχα ανέφερε ότι «η Ρωσία στοχεύει σημαντικά ουκρανικά κέντρα δεδομένων, επιδιώκοντας να διαταράξει τη ροή πληροφοριών». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την εκτίμηση της ουκρανικής πλευράς για τους στόχους των ρωσικών επιθέσεων.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης τη ζωτική σημασία των ταχέων ειδοποιήσεων για απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε, «οι ταχείες ειδοποιήσεις για απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι απαραίτητες – σώζουν ζωές». Η έμφαση αυτή στην έγκαιρη ενημέρωση αναδεικνύει την προσπάθεια προστασίας του πληθυσμού από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki