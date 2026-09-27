Βρετανία: Πέντε συλλήψεις για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά σε αμερικανική βάση

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βρετανία, όπου πέντε άνδρες συνελήφθησαν την Κυριακή (27/9) κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford. Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, με τη βρετανική Αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει την έρευνα. Οι αρχές εξετάζουν τρία ύποπτα οχήματα, ενώ έχουν ληφθεί εκτεταμένα προληπτικά μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Η αρχική κινητοποίηση των αρχών

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, περίπου στις 00:45 τοπική ώρα, μετά από κλήση που δέχθηκαν οι αρχές. Η κλήση αφορούσε τρία ύποπτα οχήματα, τα οποία φέρεται να κινούνταν προς την αεροπορική βάση RAF Fairford. Η άμεση κινητοποίηση των ενόπλων αστυνομικών οδήγησε στις πρώτες συλλήψεις στην περιοχή Γουέλφορντ, στο Γκλόστερσαϊρ.

Αρχικά, οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί εκρηκτικών. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε την έναρξη μιας ευρείας έρευνας, η οποία στη συνέχεια έλαβε νέα τροπή με την εμπλοκή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Η Αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα

Σε νεότερη ενημέρωση από τις βρετανικές αρχές, επιβεβαιώθηκε ότι οι ίδιοι πέντε άνδρες συνελήφθησαν επιπλέον ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Η κατηγορία αυτή βασίζεται στην παράβαση του άρθρου 5 του βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας, υποδεικνύοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η βρετανική Αντιτρομοκρατική έχει πλέον αναλάβει πλήρως την έρευνα, προσπαθώντας να εξακριβώσει τις πλήρεις συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από την ενέργεια. Οι συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων.

Τα ύποπτα οχήματα και τα μέτρα ασφαλείας

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζουν τα τρία ύποπτα οχήματα, τα οποία εντοπίστηκαν αρχικά να κινούνται προς την αεροπορική βάση. Γύρω από αυτά έχει δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας ακτίνας 400 μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού Στρατού, γεγονός που υπογραμμίζει την πιθανότητα ύπαρξης επικίνδυνων υλικών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως τι ακριβώς έχει εντοπιστεί μέσα στα οχήματα. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι βρέθηκαν εκρηκτικά, με την εξέταση να συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Προληπτικές εκκενώσεις και φιλοξενία κατοίκων

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των προληπτικών μέτρων ασφαλείας, περίπου 85 νοικοκυριά στην περιοχή έχουν εκκενωθεί. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών στα ύποπτα οχήματα και της άρσης του συναγερμού.

Για τη φιλοξενία των επηρεαζόμενων κατοίκων, οι αρχές έχουν ανοίξει ένα κοντινό κέντρο αναψυχής. Εκεί μπορούν να μεταβούν όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν σε σπίτια συγγενών ή φίλων, παρέχοντας μια προσωρινή λύση μέχρι να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis