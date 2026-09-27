Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Βρετανίας ανέλαβε την έρευνα για ένα πρωτόγνωρο περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Πέντε άνδρες συνελήφθησαν στην περιοχή του Γουέλφορντ ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας. Το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί «μείζον» από την αστυνομία του Γκλόστερσιρ, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, αν και ο αποκλεισμός της περιοχής παραμένει σε ισχύ.

Οι συλλήψεις και τα μέτρα ασφαλείας

Οι συλλήψεις των πέντε ανδρών πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Γουέλφορντ, μετά από κλήση που έλαβε η αστυνομία του Γκλόστερσιρ την Κυριακή στις 12:45 π.μ. σχετικά με τρία ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς τη RAF Φέρφορντ. Ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν τους πέντε άνδρες ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με τον νόμο περί εκρηκτικών, και όλοι παραμένουν υπό κράτηση.

Στην περιοχή γύρω από τη βάση, τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αστυνομικοί και έχουν κινητοποιηθεί οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Κατοικίες στην κοντινή περιοχή του Γουέλφορντ εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, με τους κατοίκους να μεταφέρονται σε κοντινό κέντρο αναψυχής.

Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής και το έργο των πυροτεχνουργών

Την έρευνα για το πρωτόγνωρο αυτό περιστατικό ανέλαβε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Βρετανίας. Η αστυνομία του Γκλόστερσιρ έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «μείζον περιστατικό». Παράλληλα, ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του βρετανικού στρατού έχει αναπτυχθεί στην αποκλεισμένη περιοχή και εξετάζει ένα προς ένα τα οχήματα.

Σε νεότερη ενημέρωση, η αστυνομία εκτίμησε ότι η κατάσταση έχει περιοριστεί και βρίσκεται υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να έχει αρθεί ο αποκλεισμός της περιοχής. Οι βρετανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι οι συλλήψεις συνδέονται άμεσα με τη στρατιωτική βάση, ούτε έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής τρομοκρατικό κίνητρο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στρατηγική σημασία της RAF Φέρφορντ

Η αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία. Η εγκατάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρήσης της για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στη βάση βρίσκονται αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν τη βάση για επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ. Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, από την πλευρά της, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το επίπεδο συναγερμού στη βάση, διατηρώντας σιγή ιχθύος.

Το διεθνές πλαίσιο και οι προειδοποιήσεις

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως σημειώνουν Βρετανοί αναλυτές, εξαιτίας των απειλών που είχαν διατυπωθεί τον Ιούλιο. Τότε, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν προειδοποιήσει τη Βρετανία να μην επιτρέψει σε αμερικανικά βομβαρδιστικά να επιχειρούν από τη Φέρφορντ.

Η RAF Φέρφορντ έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Βρετανία, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της αξία στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο των επιχειρήσεων. Το περιστατικό αυτό, με τις συλλήψεις και τα εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, αναδεικνύει την ευαισθησία της περιοχής και τη συνεχή επαγρύπνηση των αρχών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, News.gr