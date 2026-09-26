Νέες επιθέσεις με drones σε Κίεβο και Οδησσό με νεκρούς – Αμετακίνητος ο Πούτιν για διαπραγματεύσεις

Νέες επιθέσεις με drones σε Κίεβο και Οδησσό με νεκρούς – Αμετακίνητος ο Πούτιν για διαπραγματεύσεις

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, έπειτα από επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν υπό το φως της ημέρας, προκαλώντας επίσης τον τραυματισμό δεκάδων.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να δώσει οδηγία για επανέναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την ώρα, δηλώνοντας ότι η Ρωσία «θα το σκεφτεί καλά» πριν από οποιαδήποτε κίνηση.

Αιματηρή επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα

Νωρίτερα χθες, μια επιδρομή με drones εναντίον κτιρίου γραφείων στο Κίεβο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα 14χρονο παιδί. Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν επιπλέον 46 άτομα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Σε μια από τις τοποθεσίες που έγιναν στόχος, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κατοίκους μπροστά σε μια μεγάλη πολυκατοικία. Ο 9ος και ο 10ος όροφος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας είχαν μαυρίσει εξαιτίας πυρκαγιάς που προκλήθηκε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης.

Θύμα ισραηλινής υπηκοότητας και πλήγμα σε αποθήκη

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ο 14χρονος έφηβος που σκοτώθηκε στην επίθεση του Κιέβου είχε ισραηλινή υπηκοότητα. Η μητέρα του παιδιού συγκαταλέγεται επίσης στους τραυματίες της επίθεσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι μια αποθήκη, η οποία χρησιμοποιείται από την αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων McDonald’s, έγινε επίσης στόχος πλήγματος κοντά στο Κίεβο, προσθέτοντας στις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ρωσικές επιδρομές.

Αυξημένη συχνότητα επιθέσεων την ημέρα

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρέθηκε στην περιοχή, περιέγραψε διερχόμενους να τρέχουν κοιτώντας τους αιθέρες και να ακούν το βουητό της μηχανής αεριωθούμενου drone. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν κατά κανόνα το Κίεβο τις νύχτες.

Ωστόμως, οι επιθέσεις υπό το φως της ημέρας έχουν γίνει πλέον πιο συχνές, γεγονός που αλλάζει το μοτίβο των ρωσικών επιχειρήσεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και αυξάνει την ανησυχία των κατοίκων.

Η στάση του Πούτιν για τις διαπραγματεύσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία «θα το σκεφτεί καλά» προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών. Η δήλωση αυτή έρχεται έπειτα από τις επιδρομές ουκρανικών drones που σημειώθηκαν την 20ή Σεπτεμβρίου, την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών.

«Προτάσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών, ναι, βρίσκονται όντως πάνω στο τραπέζι (…) αλλά έπειτα από όλα όσα έκαναν (σ.σ. οι Ουκρανοί), θα σκεφτούμε καλά πως πρέπει να αντιδράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας την επιφυλακτικότητά του.

Διαβεβαιώσεις για την Ευρώπη και επίθεση στην Οδησσό

Ο κ. Πούτιν προσπάθησε επίσης να διασκεδάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται σε ολοένα υψηλότερους τόνους στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO. «Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά ότι δεν προετοιμαζόμαστε για μάχες οποιουδήποτε είδους με την Ευρώπη», δήλωσε.

Παράλληλα με τις επιθέσεις στο Κίεβο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της Οδησσού, στα νοτιοδυτικά της χώρας. Το θύμα έχασε τη ζωή του σε επιδρομή που στόχευσε κτίριο των ταχυδρομείων, σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki