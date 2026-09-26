Νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και σθεναρή καταδίκη από τον ΟΗΕ

Οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αναχαιτίστηκαν από τη στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Οι επιθέσεις αυτές στόχευσαν την πρωτεύουσα Ριάντ και την πόλη Χαμίς Μουσάιτ, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε σθεναρά τις ενέργειες των ανταρτών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τους αμάχους και τις υποδομές.

Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους

Το κίνημα ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης, γνωστό και με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, τους Χούθι, εξαπέλυσε πρόσφατα drones και πυραύλους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει επέμβει από το 2015 στον πόλεμο στην Υεμένη, ανακοίνωσε την αναχαίτιση των επιθέσεων. Συγκεκριμένα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν προς την κατεύθυνση της περιοχής του Ριάντ.

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι, ανέφερε περίπου στις 04:00 μέσω X την αναχαίτιση των drones. Λίγο αργότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος έκανε λόγο για την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον της Χαμίς Μουσάιτ. Η Χαμίς Μουσάιτ είναι μια πόλη στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται ιδίως μια μεγάλη βάση της πολεμικής αεροπορίας του βασιλείου.

Η απάντηση των Χούθι και οι ισχυρισμοί τους

Από την πλευρά τους, οι Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον κέντρων διοίκησης και αποθηκών όπλων και πυρομαχικών στη νότια Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το κίνημα, προσωπικό των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης υεμενίτικης κυβέρνησης, των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν και αυτών της Σαουδικής Αραβίας τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Ο Χιζάμ Αλασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος των Χούθι, προειδοποίησε μέσω X ότι, παρά την ισχύ, το εύρος και τον αντίκτυπο της επιχείρησης, οι ένοπλες δυνάμεις τους δεν θεωρούν ότι επρόκειτο παρά για μια «μικρή πρόβα ενόψει κλιμάκωσης ευρείας κλίμακας».

Η σθεναρή καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε με τον πιο σθεναρό τρόπο τη συνέχιση των επιθέσεων των Χούθι εναντίον του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώνεται. Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του ΣΑ αυτόν τον μήνα, τον πρεσβευτή της Γαλλίας στον ΟΗΕ, Ζερόμ Μποναφόν, τονίστηκε η καταδίκη των επιθέσεων «εναντίον πολιτικών και ενεργειακών υποδομών».

Η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Επιπλέον, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων και τις απειλές εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, τονίζοντας τη σημασία που έχει να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Εκκλήσεις για συνεργασία και δικαίωμα αυτοάμυνας

Τα δεκαπέντε κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας απηύθυναν έκκληση για «πρακτική συνεργασία», ιδίως με τη διεθνώς αναγνωρισμένη «κυβέρνηση της Υεμένης». Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι να εμποδίζονται οι Χούθι να αποκτούν όπλα και συναφές υλικό, τεχνική βοήθεια, εκπαίδευση, καθώς και χρηματοδότηση που τους επιτρέπει να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογράμμισε το «εγγενές δικαίωμα του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Η θέση αυτή αναδεικνύει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας στο δικαίωμα της Σαουδικής Αραβίας να προστατεύει την επικράτειά της από τις επιθέσεις.

Ανησυχία για τον άμαχο πληθυσμό της Υεμένης

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Μπαρχάμ Σάλεχ, χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητική» την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Υεμένη για τον άμαχο πληθυσμό. Η δήλωσή του αναδεικνύει τις σοβαρές επιπτώσεις των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos