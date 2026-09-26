Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για εκεχειρία, αναμένονται νέοι βομβαρδισμοί τον Νοέμβριο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός, η οποία προέβλεπε αρχικά επταήμερη διάρκεια. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερώσει συνεργάτες του ότι αναμένει τη συνέχιση των βομβαρδισμών του στρατού των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας τον Νοέμβριο. Οι επιχειρήσεις αυτές φέρεται να προγραμματίζονται να διεξαχθούν μετά τις βουλευτικές εκλογές που θα λάβουν χώρα στις αρχές του ίδιου μήνα.

Η απόρριψη της πρότασης και οι εκλογές

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απορρίψει την ιρανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός έγινε γνωστή χθες Παρασκευή, όπως ανέφερε η Wall Street Journal. Η πρόταση του Ιράν αφορούσε μια αρχική περίοδο επτά ημερών παύσης των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν αφού διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του προέδρου, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις αρχές Νοεμβρίου. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ωστόσο, σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα και με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal.

Το ιρανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά του Ιράν, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε χθες Παρασκευή σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ότι η Τεχεράνη έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ ένα «συγκεκριμένο» σχέδιο επτά ημερών. Το σχέδιο αυτό αφορά το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ. Ο Αραγτσί τόνισε ότι πλέον εναπόκειται στην Ουάσινγκτον να λάβει την απόφασή της.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διευκρίνισε ότι, εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να ξανανοίξουν και ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων να αποκατασταθεί εντός επτά ημερών. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι ΗΠΑ δεν είναι καινούριες, καθώς περιλαμβάνονται όλες στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που είχαν υπογράψει η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη τον Ιούνιο.

Οι όροι του Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα

Σε σχέση με τους όρους που θέτει το Ιράν, ένας ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αυτό ισχύει ακόμη κι αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρότασή της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η πρόταση προϋποθέτει μια σειρά ενεργειών από την πλευρά των ΗΠΑ, όπως την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Επίσης, υπογράμμισε ότι το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι ΗΠΑ «ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν».

Λεπτομέρειες της ιρανικής πρότασης και η κλιμάκωση

Η ιρανική πρόταση περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ζητείται εντός επτά ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραμίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επιπλέον, οι ΗΠΑ καλούνται να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η διαβίβαση αυτής της πρότασης στην αμερικανική πλευρά πραγματοποιείται με φόντο την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή η κλιμάκωση έρχεται μετά από επτά μήνες πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μια περίοδο κατά την οποία οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos