Η απόφαση για το Facebook στο Νέο Μεξικό: Κίνδυνος προστίμου έως 10,5 δισ. δολαρίων

Επιτροπή ενόρκων από την Πολιτεία του Νέου Μεξικού των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάνθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 ότι η εταιρεία Facebook παραπλάνησε τους κατοίκους της Πολιτείας. Η απόφαση αφορά τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων και εντάσσεται στο πλαίσιο της δικαστικής υπόθεσης για το σκάνδαλο της Cambridge Analytica. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή προστίμου ύψους έως και 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία.

Η απόφαση της επιτροπής ενόρκων

Η επιτροπή ενόρκων στο δικαστήριο της Σάντα Φε, την πρωτεύουσα του Νέου Μεξικού, έκρινε ότι το Facebook εξαπάτησε τους χρήστες του. Συγκεκριμένα, η απόφαση της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου 2026, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα διαχειρίστηκε και χρησιμοποίησε τα προσωπικά δεδομένα των κατοίκων της αμερικανικής Πολιτείας.

Η κρίση των ενόρκων αναφέρει ότι ο καθένας από τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους του Νέου Μεξικού εξαπατήθηκε. Αυτό ισοδυναμεί με ισάριθμες παραβιάσεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών της Πολιτείας. Η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας στην ιστορία του διαδικτύου.

Το σκάνδαλο της Cambridge Analytica

Η δικαστική διαμάχη στο Νέο Μεξικό σχετίζεται άμεσα με το ευρύτερο σκάνδαλο της Cambridge Analytica. Η βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica είχε εκμεταλλευτεί προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων χρηστών του Facebook.

Τα δεδομένα αυτά είχαν συλλεχθεί εν αγνοία των χρηστών και χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς σκοπούς, προκαλώντας μια διεθνή συζήτηση για την προστασία της ιδιωτικότητας και τη διαχείριση των πληροφοριών στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η μοναδική προσφυγή του Νέου Μεξικού

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νέο Μεξικό αποτελεί τη μοναδική Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών που προσέφυγε στα δικαστήρια για την συγκεκριμένη υπόθεση. Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων στην εν λόγω Πολιτεία.

Η απόφαση των ενόρκων, που αναγνωρίζει 2,1 εκατομμύρια παραβιάσεις του νόμου, θέτει ένα σημαντικό προηγούμενο για τις υποθέσεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και την ιδιωτικότητα στον ψηφιακό κόσμο.

Το πιθανό ύψος του προστίμου

Μετά την απόφαση της επιτροπής ενόρκων, επαφίεται πλέον στον δικαστή να καθορίσει το ακριβές ύψος του προστίμου που θα επιβληθεί στο Facebook. Ο νόμος προβλέπει ότι το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει έως και τα 5.000 δολάρια ανά παράβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 2,1 εκατομμυρίων παραβιάσεων που διαπιστώθηκαν, το Facebook θα μπορούσε θεωρητικά να κληθεί να καταβάλει ένα συνολικό πρόστιμο που φτάνει τα 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί από τον δικαστή.

Οι συνέπειες για την Cambridge Analytica

Το σκάνδαλο της Cambridge Analytica είχε ήδη σοβαρές συνέπειες για την ίδια τη βρετανική εταιρεία. Λόγω των αποκαλύψεων και των αντιδράσεων που προκλήθηκαν από την εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων, η Cambridge Analytica οδηγήθηκε στην πτώχευση το 2018.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τις ευρύτερες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι παραβιάσεις της ιδιωτικότητας για τις εταιρείες που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές, καθώς και την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για τα θέματα προστασίας δεδομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit