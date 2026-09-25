Ο πρόεδρος της Υεμένης καλεί τους πολίτες να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις και προσφέρει αμνηστία

Ο Ρασίντ αλ-Αλίμι, ο οποίος κατέχει τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Ηγεσίας της Υεμένης, απηύθυνε πρόσφατα ένα σημαντικό κάλεσμα προς όλους τους Υεμενίτες πολίτες. Η έκκληση αυτή αφορά την άμεση κινητοποίηση και την ένταξή τους στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εθνικής άμυνας. Παράλληλα με την προτροπή για στρατιωτική συμμετοχή, ο πρόεδρος αλ-Αλίμι προχώρησε και σε μια αξιοσημείωτη προσφορά γενικής αμνηστίας. Αυτή η αμνηστία απευθύνεται ειδικά στους μαχητές των Χούθι και σε όσους συνεργάζονται μαζί τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλέξουν να εγκαταλείψουν την ομάδα τους και να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Η έκκληση για εθνική κινητοποίηση στην Υεμένη

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ηγεσίας της Υεμένης, Ρασίντ αλ-Αλίμι, κάλεσε τους πολίτες της χώρας να ανταποκριθούν σε ένα κρίσιμο εθνικό κάλεσμα. Η έκκληση αυτή αφορά την άμεση και ενεργή κινητοποίηση όλων των Υεμενιτών. Ο βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση και η ένταξη των πολιτών στις ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης, προκειμένου να συμβάλουν στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.

Η δήλωση του αλ-Αλίμι υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής δράσης και της συμμετοχής των πολιτών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Υεμένη. Ο πρόεδρος ζήτησε από τους Υεμενίτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας τους, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους για την προστασία των εθνικών συμφερόντων.

Η αντιμετώπιση της πολιτοφυλακής των Χούθι

Η έκκληση του προέδρου αλ-Αλίμι για την κινητοποίηση των πολιτών έρχεται σε μια περίοδο που η Υεμένη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η κινητοποίηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνάμεων που αντιμάχονται την πολιτοφυλακή των Χούθι, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η ηγεσία της Υεμένης επιδιώκει να ενδυναμώσει την άμυνα της χώρας.

Οι Υεμενίτες πολίτες καλούνται να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, με σκοπό να αγωνιστούν κατά της πολιτοφυλακής των Χούθι. Αυτή η κίνηση αποτελεί ένα κεντρικό μέρος των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της δράσης της συγκεκριμένης ομάδας και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.

Η προσφορά γενικής αμνηστίας στους μαχητές

Παράλληλα με την έκκληση για στρατιωτική κινητοποίηση, ο Ρασίντ αλ-Αλίμι προχώρησε και σε μια σημαντική προσφορά προς τους αντιπάλους. Προσέφερε γενική αμνηστία σε όλους τους μαχητές που ανήκουν στην πολιτοφυλακή των Χούθι, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ειρηνική επίλυση και αποκατάσταση.

Η προσφορά αυτή επεκτείνεται και στους συνεργάτες των μαχητών Χούθι, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ατόμων που συνδέονται με την ομάδα. Σκοπός αυτής της χειρονομίας είναι να δοθεί η ευκαιρία σε αυτά τα άτομα να εγκαταλείψουν την ομάδα των Χούθι και να σταματήσουν τη συμμετοχή τους στις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή τους στην ομαλότητα.

Οι όροι για την πλήρη αμνηστία

Ο Πρόεδρος αλ-Αλίμι διευκρίνισε με σαφήνεια τους συγκεκριμένους όρους υπό τους οποίους θα χορηγηθεί η γενική αμνηστία. Σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, τόνισε το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις αυτής της σημαντικής προσφοράς.

Συγκεκριμένα, ο αλ-Αλίμι δήλωσε ρητά: «Όποιος εγκαταλείπει την πολιτοφυλακή των Χούθι και σταματά να αγωνίζεται στο πλευρό της θα λαμβάνει πλήρη αμνηστία». Αυτή η δήλωση καθιστά απολύτως σαφές ότι η αμνηστία είναι πλήρης και άνευ όρων για όσους επιλέξουν να αποχωρήσουν από τις τάξεις των Χούθι και να τερματίσουν τον αγώνα τους στο πλευρό της πολιτοφυλακής.

Η προσφορά αυτή αποτελεί μια στρατηγική κίνηση που δίνει τη δυνατότητα στους μαχητές και τους συνεργάτες των Χούθι να αποστασιοποιηθούν από την ομάδα. Η πλήρης αμνηστία παρέχεται σε όσους εγκαταλείψουν την πολιτοφυλακή και σταματήσουν τις εχθροπραξίες, προσφέροντας μια διέξοδο από την τρέχουσα σύγκρουση.

Με πληροφορίες από: Topontiki