Μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γερμανία κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

Μαθητές από δεκάδες γερμανικές πόλεις βγήκαν στους δρόμους την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι έντονα για το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Οι κινητοποιήσεις, οργανωμένες από την πρωτοβουλία «School Strike Against Compulsory Military Service», έλαβαν χώρα σε περισσότερες από 100 πόλεις, με τους διαδηλωτές να εκφράζουν την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Το κεντρικό σύνθημα που κυριάρχησε, ειδικά στο Αμβούργο, ήταν «Δεν θα συμμετάσχουμε στους πολέμους σας».

Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Σε ολόκληρη τη Γερμανία, μαθητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται κατά της πιθανής επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και έλαβαν χώρα σε περισσότερες από 100 πόλεις, με τους μαθητές να εκφράζουν τη διαφωνία τους με τα κυβερνητικά σχέδια. Στο Αμβούργο, οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό και σημαίες, φωνάζοντας συνθήματα που υπογράμμιζαν την άρνησή τους να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές συγκρούσεις.

Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, την Bundeswehr. Η πρωτοβουλία «School Strike Against Compulsory Military Service» βρίσκεται πίσω από την οργάνωση αυτών των διαδηλώσεων, υποστηρίζοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κινείται σταδιακά προς την επαναφορά μιας μορφής υποχρεωτικής στράτευσης.

Τα αιτήματα των μαθητών και οι δηλώσεις των διοργανωτών

Ένας από τους διοργανωτές των κινητοποιήσεων, ο Μπέλα Μπράιτνερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «εννοεί σοβαρά» την προοπτική σταδιακής επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την ανησυχία που επικρατεί μεταξύ των νέων και των διοργανωτών των διαδηλώσεων.

Ο 16χρονος Ελίας Μπέρνχαρντ, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στη διαδήλωση στο Αμβούργο, υποστήριξε ότι οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια που έχουν σταλεί στους νέους δείχνουν ξεκάθαρα πως πολλοί δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην Bundeswehr. Ο Μπέρνχαρντ τόνισε την αποφασιστικότητα των μαθητών, δηλώνοντας: «Γι’ αυτό βρίσκομαι σήμερα στον δρόμο. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις απεργίες μέχρι να φύγει από το τραπέζι η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Θα συνεχίσουμε».

Το νέο σύστημα εθελοντικής υπηρεσίας και τα ερωτηματολόγια

Η Γερμανία έχει ήδη θέσει σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 ένα νέο σύστημα εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Ο βασικός στόχος αυτού του συστήματος είναι η προσέλκυση περισσότερων νέων στις ένοπλες δυνάμεις, βασιζόμενο αρχικά στη συμμετοχή εθελοντών.

Στο πλαίσιο αυτού του νέου συστήματος, όλοι οι 18χρονοι στη Γερμανία λαμβάνουν ένα ερωτηματολόγιο. Σε αυτό καλούνται να δηλώσουν εάν ενδιαφέρονται και είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για τους άνδρες, ενώ είναι προαιρετική για τις γυναίκες. Επιπλέον, όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για ενδεχόμενη στρατιωτική υπηρεσία.

Το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας

Παρά την εφαρμογή του νέου συστήματος εθελοντικής υπηρεσίας, η ισχύουσα νομοθεσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί από την Bundestag, τη γερμανική βουλή, μια μορφή υποχρεωτικής θητείας. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η κατάσταση ασφαλείας επιδεινωθεί ή εάν ο αριθμός των εθελοντών αποδειχθεί ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών των ενόπλων δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, εφόσον οι εθελοντικές συμμετοχές δεν επαρκούν ή μεταβληθεί η κατάσταση ασφαλείας, η Bundestag μπορεί, έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης, να εξετάσει την ενεργοποίηση μιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Αυτή η πρόβλεψη της νομοθεσίας είναι που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις και τις μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Η θέση της κυβέρνησης Μερτς

Η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς. Αυτή η προτεραιότητα έρχεται στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, γεγονός που έχει επηρεάσει τις συζητήσεις για την ασφάλεια και την άμυνα στη Γερμανία.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει σημαντικά την Bundeswehr, και στο πλαίσιο αυτό, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στράτευσης εάν οι εθελοντές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Οι μαθητές, ωστόσο, διαφωνούν με αυτή την προσέγγιση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική θητεία και την πιθανή συμμετοχή τους σε πολέμους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki