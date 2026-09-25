Τοπική διοίκηση ενέκρινε σχέδιο για τη θανάτωση 2.000 ελαφιών στην Καλιφόρνια

Σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, σχεδόν 2.000 ελάφια πρόκειται να θανατωθούν στην Catalina Island, ένα νησί που βρίσκεται στα ανοιχτά της νότιας Καλιφόρνιας. Η επιχείρηση αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται από τους υποστηρικτές της ως αναγκαία για την προστασία του τοπικού φυσικού οικοσυστήματος, έχει ήδη λάβει την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, το σχέδιο έχει συναντήσει σημαντικές αντιδράσεις από κατοίκους, τουρίστες, οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής, αλλά και από ορισμένους κυνηγούς.

Η προέλευση των ελαφιών και η αύξηση του πληθυσμού

Τα ελάφια που βρίσκονται σήμερα στην Catalina Island δεν είναι αυτόχθονα, καθώς μεταφέρθηκαν στο νησί από την ηπειρωτική Καλιφόρνια πριν από περίπου έναν αιώνα. Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε συγκεκριμένα τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, με τον αρχικό σκοπό να χρησιμοποιηθούν για αθλητικό κυνήγι.

Ωστόσο, στο νησί δεν υπήρχαν φυσικοί θηρευτές για τα ελάφια, γεγονός που, σε συνδυασμό με την άφθονη τροφή που έβρισκαν, οδήγησε σε δραματική αύξηση του πληθυσμού τους. Έναν αιώνα αργότερα, ο πληθυσμός των μουλαρίσιων ελαφιών έχει αυξηθεί σημαντικά, με τα ζώα να έχουν εγκλωβιστεί σε ένα περιβάλλον χωρίς φυσικούς εχθρούς.

Οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα του νησιού

Η Catalina Island είναι ευρέως γνωστή για τις πανέμορφες παραλίες της, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα άγρια βουνά της, αποτελώντας έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει αποκτήσει έναν ιδιαίτερα διχαστικό «κάτοικο» λόγω της υπερβολικής αύξησης του πληθυσμού των ελαφιών.

Σύμφωνα με την Catalina Island Conservancy, η έντονη βόσκηση από τα ελάφια έχει περιορίσει σημαντικά τη φυσική βλάστηση του νησιού. Πάνω από το ένα τρίτο του οικοσυστήματος της Catalina έχει πλέον κυριαρχηθεί από ξηρά, εισβολικά αγρωστώδη. Αυτά τα αγρωστώδη, όπως υποστηρίζουν οι υπέρμαχοι της επιχείρησης, ενδέχεται να αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιών στο νησί.

Παράλληλα, η εκτεταμένη βόσκηση περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους και τους βιότοπους για αρκετά ενδημικά είδη που ζουν στην Catalina. Μεταξύ αυτών των ειδών συγκαταλέγονται ο επίγειος σκίουρος της Catalina, η μυγαλή της Santa Catalina, το ορτύκι της Καλιφόρνιας και η αλεπού της Catalina, των οποίων η επιβίωση επηρεάζεται αρνητικά.

Το σχέδιο της Catalina Island Conservancy και η έγκριση

Η Catalina Island Conservancy, ο οργανισμός που διαχειρίζεται περίπου το 88% της συνολικής έκτασης του νησιού, προσπαθεί εδώ και χρόνια να προχωρήσει στην απομάκρυνση των ελαφιών. Οι προσπάθειες αυτές έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας και την προστασία της βιοποικιλότητας του νησιού.

Τον Ιανουάριο, το California Department of Fish and Wildlife ενέκρινε την άδεια για την επιχείρηση απομάκρυνσης των ελαφιών. Το σχέδιο προβλέπει τη θανάτωση ολόκληρου του πληθυσμού των ελαφιών μέσα σε διάστημα πέντε ετών, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται μέσω συνεργαζόμενων κυνηγών.

Ένα επιπλέον στοιχείο του σχεδίου είναι η αξιοποίηση του κρέατος από τα νεκρά ζώα. Συγκεκριμένα, το κρέας προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως τροφή για τους απειλούμενους με εξαφάνιση κόνδορες της Καλιφόρνιας, οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο πτηνό της Βόρειας Αμερικής, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία ενός άλλου είδους.

Έντονες αντιδράσεις και εναλλακτικές προτάσεις

Παρά την έγκριση των αρχών, το σχέδιο για τη θανάτωση των ελαφιών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές. Κατοίκοι του νησιού, τουρίστες, οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής, αλλά και ορισμένοι κυνηγοί έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην επιχείρηση.

Μία διαδικτυακή αίτηση (petition) κατά του σχεδίου έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 33.000 υπογραφές. Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι τα ελάφια έχουν πλέον συνδεθεί με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του νησιού και χαρακτηρίζουν το προτεινόμενο σχέδιο ως υπερβολικά σκληρό και μη αναγκαίο.

Οι αντιδρώντες ζητούν να εξεταστούν περισσότερο εναλλακτικές λύσεις, όπως η στείρωση ή η μετεγκατάσταση των ζώων, ως πιο ήπιες και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις. Οργανώσεις και ακτιβιστές προσπάθησαν μάλιστα δικαστικά να σταματήσουν την πρώτη φάση της επιχείρησης, ενώ το θέμα έχει απασχολήσει και την επόπτρια της κομητείας του Λος Άντζελες, Janice Hahn.

Με πληροφορίες από: Gazzetta