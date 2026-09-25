Η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Αραμπέλα Κούσνερ, στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Σι Τζινπίνγκ

Η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, στον Λευκό Οίκο χαρακτηρίστηκε ως μία «υπερπαραγωγή» που, ωστόσο, δεν απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτής της «διπλωματίας της ψυχαγωγίας», η αμερικανική πλευρά επιστράτευσε ένα απρόσμενο «όπλο» γοητείας: την 15χρονη εγγονή του Τραμπ, Αραμπέλα Κούσνερ, η οποία μιλά άπταιστα κινεζικά.

Ο διπλωματικός ρόλος της Αραμπέλα Κούσνερ

Η Αραμπέλα Κούσνερ, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής την Πέμπτη, καταλαμβάνοντας περίοπτη θέση ανάμεσα στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους κατά την άφιξη του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσινγκτον. Η επιλογή να τοποθετηθεί η κομψά ενδεδυμένη έφηβη στον άμεσο κύκλο υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ δεν θεωρείται τυχαία, καθώς η Αραμπέλα μιλά άπταιστα την κινεζική γλώσσα, τα μανδαρινικά.

Φορώντας ένα μακρύ φόρεμα σε κρεμ αποχρώσεις, η 15χρονη εγγονή του Αμερικανού Προέδρου εθεάθη να στέκεται δίπλα στην μητέρα της, Ιβάνκα, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του, Ούσα, την ώρα που η κινεζική αντιπροσωπεία κατέφθανε στον Λευκό Οίκο. Στη συνέχεια, η Αραμπέλα κάθισε στην πρώτη σειρά των προσκεκλημένων, δίπλα σε κορυφαίους υπουργούς, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, παρακολουθώντας τις επίσημες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

Η σχέση της Αραμπέλα με την κινεζική γλώσσα ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 18 μηνών. Η ίδια και τα μικρότερα αδέλφια της, Τζόζεφ και Θέοντορ, έκαναν μαθήματα τόσο με την Κινέζα νταντά της οικογένειας όσο και στο σχολείο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ αξιοποιεί τις γλωσσικές ικανότητες της εγγονής του προς διπλωματικό όφελος.

Συνάντηση βαριά σε συμβολισμό, ελαφριά σε ουσία

Η συνάντηση των δύο ηγέτων, παρά την εντυπωσιακή της διοργάνωση, χαρακτηρίστηκε από το Reuters ως «βαριά σε συμβολισμό και ελαφριά σε ουσία». Βασικός στόχος των δύο ηγετών ήταν να αναδείξουν την ύπαρξη ενός λειτουργικού διαύλου επικοινωνίας, παρά τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ωστόσο, από τις συνομιλίες δεν προέκυψε το παραμικρό στα ζητήματα που απασχολούν έντονα και τις δύο πλευρές.

Σημαντικά θέματα όπως η τεχνολογία, το εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν παρέμειναν άλυτα. Η μόνη θετική εξέλιξη ή συμφωνία που ανακοινώθηκε ήταν η απόφαση να παραταθεί κατά περίπου δύο μήνες, μέχρι τον Ιανουάριο, η εκεχειρία στο εμπόριο, με σκοπό να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Διαφορετικό ύφος στις δηλώσεις και στρατηγικές επιρροές

Στις δημόσιες δηλώσεις τους, η διαφορά ύφους μεταξύ των δύο προέδρων ήταν εμφανής. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τη «μεγάλη φιλία» που έχει αναπτύξει με τον Σι Τζινπίνγκ από το 2016, υπογραμμίζοντας τη σχέση προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Αντίθετα, ο Σι Τζινπίνγκ επέδειξε πιο προσεκτική στάση, τονίζοντας ότι τα αμερικανικά και κινεζικά συμφέροντα είναι «βαθιά αλληλένδετα» και ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να είναι υγιής και να παραμένει εντός ορίων.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που επηρέασαν το παρασκήνιο της συνάντησης είναι οι σπάνιες γαίες. Η Κίνα διαθέτει τεράστια επιρροή στην εξόρυξη και κυρίως στην επεξεργασία αυτών των υλικών, τα οποία είναι κρίσιμα για ηλεκτρονικά, βιομηχανία και αμυντικά συστήματα. Αυτή η κινεζική ισχύς, σύμφωνα με τη Washington Post, έχει συμβάλει στο να υιοθετήσει η κυβέρνηση Τραμπ μια πιο προσεκτική στάση απέναντι στο Πεκίνο.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτέλεσε επίσης κεντρικό θέμα συζήτησης. Υπάρχουν συζητήσεις για τη δημιουργία μηχανισμών επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σε περίπτωση περιστατικών τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, Αμερικανοί αναλυτές, όπως αναφέρθηκε στο CNN, υπογράμμισαν ότι αυτό απέχει πολύ από μια ουσιαστική κοινή συμφωνία για τους κανόνες της AI.

Το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο

Το δείπνο που παρατέθηκε στον Λευκό Οίκο ήταν περισσότερο ένα διπλωματικό και συμβολικό γεγονός. Σε αυτό παρέστησαν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων οι Τζεφ Μπέζος, Σαμ Άλτμαν, Έλον Μασκ, Γιένσεν Χουάνγκ και Μάικλ Ντέλ, μαζί με τραπεζίτες και άλλους επιχειρηματίες.

Το μενού του δείπνου ήταν ειδικά σχεδιασμένο ώστε να συνδυάζει αμερικανικά υλικά με κινεζικές επιρροές. Περιλάμβανε κρέμα κολοκύθας, μανιτάρια, sea bass με σουσάμι, bok choy και μελιτζάνα. Για επιδόρπιο, προσφέρθηκε μέλι από τον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki