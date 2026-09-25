Ποινή φυλάκισης σε παιδόφιλο στην Αγγλία που χρησιμοποιούσε AI για σεξουαλικές εικόνες

Ένας 32χρονος μηχανικός καταδικάστηκε σε δύο χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκισης από το Κακουργιοδικείο του Γουντ Γκριν στο Λονδίνο, αφού παραδέχθηκε ότι είχε τραβήξει χιλιάδες φωτογραφίες γυναικών και παιδιών και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να μετατρέψει ορισμένες από αυτές σε σεξουαλικές εικόνες. Ο Ζαφέρ Ντογκάν είχε προηγουμένως ομολογήσει μια σειρά αδικημάτων που αφορούσαν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Οι διεστραμμένες πράξεις του μηχανικού

Η αστυνομία εντόπισε περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες ανυποψίαστων γυναικών και κοριτσιών στο κινητό τηλέφωνο του Ντογκάν. Πολλές από αυτές τις φωτογραφίες είχαν τραβηχτεί από το παράθυρο του υπνοδωματίου του, το οποίο βρισκόταν στο Ένφιλντ του βόρειου Λονδίνου και έβλεπε σε παιδική χαρά. Άλλες φωτογραφίες αφορούσαν θύματα που ο δράστης ακολουθούσε στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια, ο Ντογκάν χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να μετατρέψει ορισμένες από αυτές τις εικόνες σε σεξουαλικές, δημιουργώντας υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο δικαστής Αλεξάντερ Τζέικομπς, κατά την επιβολή της ποινής, απευθύνθηκε στον Ντογκάν λέγοντας: «Καμία ποινή δεν μπορεί να δώσει σε αυτές τις οικογένειες πίσω όσα τους έκλεψες με τις διεστραμμένες πράξεις σου».

Αντιδράσεις για τη χορήγηση εγγύησης

Η υπόθεση προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις, καθώς ο Ντογκάν, παρά τις προσπάθειες των εισαγγελέων να παραμείνει υπό κράτηση μετά τις ομολογίες ενοχής του, έλαβε επανειλημμένα υπό όρους εγγύηση. Αυτό του επέτρεψε να επιστρέψει στο διαμέρισμά του στο Ένφιλντ, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, έβλεπε σε παιδική χαρά.

Ο επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, σερ Μαρκ Ρόουλι, παρευρέθηκε σπάνια στο δικαστήριο για να παρακολουθήσει την ανακοίνωση της ποινής. Δήλωσε ότι η υπόθεση αποτελεί «ακόμη ένα παράδειγμα θυμάτων που απογοητεύονται από ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης το οποίο πολύ συχνά αποτυγχάνει να θέσει πρώτα την ασφάλειά τους, σε αυτή την περίπτωση, των παιδιών».

Ο σερ Μαρκ Ρόουλι πρόσθεσε ότι «η πίεση για τη μείωση του πληθυσμού των κρατουμένων που τελούν υπό προσωρινή κράτηση έχει συμβάλει στο να χορηγείται εγγύηση σε περισσότερους επικίνδυνους και κατά συρροή παραβάτες, παρά τις ισχυρές εισηγήσεις της αστυνομίας και της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος». Τόνισε επίσης ότι «τελικά ελήφθησαν αποφάσεις για την εγγύηση που έδωσαν προτεραιότητα στα συμφέροντα του δράστη έναντι της ασφάλειας και της ψυχικής ηρεμίας των θυμάτων».

Η απάντηση της βρετανικής κυβέρνησης

Σε απάντηση των εξελίξεων, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε τα εγκλήματα ως «φρικτά» και εξέφρασε τη συμπαράσταση της κυβέρνησης στα θύματα και τους αγαπημένους τους. Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο νόμος προβλέπει πως η εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι αναγκαία και αναλογική, με στόχο, μεταξύ άλλων, την προστασία θυμάτων, μαρτύρων και του κοινού κατά τη διάρκεια των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει θεσπίσει νέους αυστηρούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι αποσκοπούν στην απαγόρευση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και στην αντιμετώπιση ιστοσελίδων που διαδίδουν τέτοιο υλικό. Στόχος είναι να εμποδιστεί εξαρχής η δημιουργία αυτού του είδους υλικού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr