Η πρόποση Τραμπ και Σι για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, στον Λευκό Οίκο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των δύο ισχυρών δυνάμεων, με τους ηγέτες να κάνουν πρόποση για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των κρατών τους. Πολλοί εκλεκτοί καλεσμένοι έδωσαν το παρών σε αυτή τη σημαντική συνάντηση.

Υψηλοί καλεσμένοι και το μενού του δείπνου

Στο επίσημο δείπνο που διοργανώθηκε στον Λευκό Οίκο, η λίστα των καλεσμένων περιλάμβανε το κυβερνητικό επιτελείο του Αμερικανού προέδρου, δισεκατομμυριούχους, καθώς και επικεφαλής τεχνολογικών γιγάντων και CEO. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «διασκεδαστικός».

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι από διάφορους τομείς της αμερικανικής κοινωνίας και οικονομίας έφτασαν στην προεδρική κατοικία για να τιμήσουν τον Κινέζο πρόεδρο. Το μενού του δείπνου αποτελούνταν από τρία πιάτα, προσφέροντας μια επίσημη γαστρονομική εμπειρία στους παρευρισκόμενους.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ αντάλλαξαν θερμά λόγια, εκφράζοντας τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τις συνομιλίες με στόχο την εξασφάλιση της σταθερότητας μεταξύ των εθνών τους. Ωστόσο, ειδικοί παρατήρησαν ότι οι συζητήσεις που είχαν προηγηθεί δεν είχαν αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε τον λόγο, ευχαριστώντας τον Κινέζο ομόλογό του για το μακρύ του ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημείωσε επίσης ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών είναι ισχυρές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πότε δεν τα πηγαίναμε καλύτερα». Επαίνεσε τη μακρά ιστορία στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη «σχολαστική φροντίδα και μέριμνα» με την οποία έγιναν δεκτοί ο ίδιος και η σύζυγός του στις ΗΠΑ. Ο Σι επεσήμανε ότι οι δύο ηγέτες «γράφουν ιστορία στις διμερείς δεσμεύσεις», αναδεικνύοντας τη σημασία της συνάντησής τους για το μέλλον των σχέσεων των δύο χωρών.

Το δώρο του Τραμπ και η αίθουσα χορού

Σε μια συμβολική κίνηση, ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε στον Σι Τζινπίνγκ ένα γλυπτό που απεικονίζει έναν φαλακρό αετό, το εθνικό σύμβολο της Αμερικής. Δήλωσε ότι το γλυπτό ενσαρκώνει «το ελεύθερο και υψηλά ιπτάμενο πνεύμα της Αμερικής». Ο Τραμπ εξέφρασε την ευχή το δώρο να βρει «μια ωραία, υπέροχη θέση στο Πεκίνο», προσθέτοντας ότι αποτελεί «τιμή» για τον Κινέζο πρόεδρο. Ενημέρωσε επίσης ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, συμμετείχαν στον σχεδιασμό του γλυπτού.

Πέραν του επίσημου δώρου, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη και σε μια αυθόρμητη παρέκκλιση κατά την ομιλία του, εκφράζοντας εγκωμιαστικά λόγια για την αίθουσα χορού που κατασκευάζει στον Λευκό Οίκο. Έταξε, μάλιστα, στον συνομιλητή του πως αυτός και η σύζυγός του θα μπορούσαν να είναι οι πρώτοι που θα μπουν στον νέο χώρο. Ωστόσο, η αίθουσα δεν αναμένεται να είναι έτοιμη για τουλάχιστον άλλο ένα έτος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε όποιον επιθυμεί να επισκεφθεί το εργοτάξιο, περιγράφοντάς το ως «όμορφο, καθαρό και πεντακάθαρο», τονίζοντας ότι αποτελεί τιμή για εκείνους να το κάνουν. Η αναφορά αυτή υπογράμμισε την προσωπική του εμπλοκή και υπερηφάνεια για το έργο στον Λευκό Οίκο.

Διαδηλώσεις έξω από την προεδρική κατοικία

Την ώρα που οι υψηλοί καλεσμένοι έφταναν στον Λευκό Οίκο για το επίσημο δείπνο, διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από την προεδρική κατοικία. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, εκφράζοντας τις απόψεις τους.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους συνελήφθησαν, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε ενέργειες για τη διατήρηση της τάξης έξω από τον χώρο της επίσημης εκδήλωσης.

Με πληροφορίες από: Reader