Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε ξανά στην κατηγορία 5 και παραμένει ανοικτά των ακτών του Μεξικού

Ο τυφώνας Πόλο, που βρίσκεται στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, αναβαθμίστηκε ξανά στην κατηγορία 5, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο που εξέδωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC). Παρά το γεγονός ότι ο πυρήνας του συστήματος δεν αναμένεται να κινηθεί άμεσα προς τη στεριά, οι εξωτερικές ζώνες του τυφώνα έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν παράκτιες περιοχές της χώρας. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, διατηρώντας σε ισχύ προειδοποιήσεις για τις πληγείσες ζώνες, καθώς η ισχύς του συστήματος παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη.

Ενίσχυση στην κατηγορία 5 και χαρακτηριστικά

Ο τυφώνας Πόλο, ο οποίος βρίσκεται στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, ενισχύθηκε εκ νέου, φτάνοντας στην ανώτατη κατηγορία 5. Η αναβάθμιση αυτή υποδηλώνει την εξαιρετικά μεγάλη ένταση του μετεωρολογικού φαινομένου, καθώς οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι που καταγράφηκαν έφταναν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα. Η κεντρική ατμοσφαιρική πίεση του τυφώνα υπολογιζόταν στα 923 millibars, μέγεθος που επιβεβαιώνει την ισχύ του συστήματος και την ικανότητά του να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις.

Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές και τους μετεωρολόγους, καθώς η κατηγορία 5 αντιπροσωπεύει την υψηλότερη δυνατή κλίμακα στην ένταση των τυφώνων. Παρόλο που ο πυρήνας του τυφώνα αναμένεται να παραμείνει πάνω από τη θάλασσα, οι επιπτώσεις από τις εξωτερικές του ζώνες είναι ήδη αισθητές στις παράκτιες περιοχές, προκαλώντας ανησυχία.

Η ακριβής θέση και η προβλεπόμενη πορεία

Σύμφωνα με το τελευταίο διαθέσιμο δελτίο που εξέδωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), στις 06:00 UTC της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ο τυφώνας Πόλο εντοπιζόταν περίπου 205 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ζιουατανεχό, στην πολιτεία Γκερέρο του Μεξικού. Ταυτόχρονα, η θέση του προσδιοριζόταν περίπου 320 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μανσανίγιο, δύο σημαντικών παράκτιων περιοχών.

Η κίνηση του τυφώνα καταγράφηκε προς τα βορειοδυτικά, με ταχύτητα περίπου 11 χιλιομέτρων την ώρα. Το NHC προβλέπει ότι ο Πόλο θα συνεχίσει την πορεία του προς τα βορειοδυτικά κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, διατηρώντας την κατεύθυνση αυτή. Στη συνέχεια, αναμένεται να στραφεί περισσότερο προς τα δυτικά-βορειοδυτικά, διατηρώντας μια βορειοδυτική πορεία καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τον πυρήνα του να παραμένει στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού, προτού απομακρυνθεί περαιτέρω από τη χώρα.

Προειδοποιήσεις και μέτρα επιφυλακής

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) έχει εκδώσει και διατηρεί σε ισχύ προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα, η οποία αφορά μια εκτεταμένη παράκτια ζώνη. Η προειδοποίηση αυτή καλύπτει την περιοχή που εκτείνεται από το Τέκπαν ντε Γκαλεάνα έως τη Μανσανίγιο, θέτοντας σε συναγερμό τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές. Οι πολίτες στις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις.

Επιπλέον, περιοχές που βρίσκονται δυτικά της Μανσανίγιο και φτάνουν μέχρι την Πλάγια Περούλα έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Αυτό σημαίνει ότι, αν και δεν υπάρχει άμεση προειδοποίηση τροπικής καταιγίδας, οι συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν ραγδαία. Απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση για την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου και ετοιμότητα για πιθανές αλλαγές στις καιρικές συνθήκες.

Οι πιθανοί κίνδυνοι από τις εξωτερικές ζώνες

Παρά την πρόβλεψη ότι ο πυρήνας του τυφώνα Πόλο θα παραμείνει πάνω από τη θάλασσα και θα απομακρυνθεί σταδιακά από τη χώρα, ο κίνδυνος για τις παράκτιες περιοχές δεν είναι περιορισμένος. Οι εξωτερικές ζώνες του τυφώνα είναι ικανές να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα και να επηρεάσουν τις κοντινές ακτές, ακόμη και χωρίς την άμεση διέλευση του κεντρικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, οι εξωτερικές ζώνες μπορούν να φέρουν ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα και υπερχειλίσεις ποταμών ή ρεμάτων. Παράλληλα, αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε υποδομές και περιουσίες, καθώς και επικίνδυνες θαλάσσιες συνθήκες, καθιστώντας επισφαλείς τις δραστηριότητες στη θάλασσα και κοντά στις ακτές για τους επόμενους ημέρες.

Με πληροφορίες από: Topontiki